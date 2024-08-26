Из-за российской атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Хмельницкой области

Хмельницкая область сегодня подверглась очередной массированной атаке от врага. В регионе работали силы ПВО.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.

"Вместе с тем, в области имеем повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Главное, что обошлось без жертв и пострадавших", - отметил он.

Тюрин также сообщил, что провел заседание Совета обороны области, заслушал руководителей Хмельницкого регионального центра обслуживания сети НЭК "Укрэнерго" и АО "Хмельницкоблэнерго" относительно работы по ликвидации последствий вражеского удара.

"Проводятся все необходимые мероприятия и ремонтная кампания по восстановлению электроснабжения. Планируется, что запитка абонентов в городе Хмельницком и населенных пунктах Хмельницкого района начнется ориентировочно с 19 часов вечера. В Хмельницком система водоснабжения и работа канализационной системы переведена в автономный режим. Все службы работают над ликвидацией последствий ударов врага", - информирует глава региона.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 26 августа российские военные с ночи атаковали Хмельницкую область дронами и ракетами. Работала ПВО, раздавались взрывы.