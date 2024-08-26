Хмельницький опинився без світла після масованої атаки росіян

Частина міста Хмельницький та Хмельницького району опинилася без електроенергії внаслідок російської масованої атаки.

Про це повідомляє компанія "Хмельницькобленерго".

"Внаслідок масованої атаки є знеструмлення споживачів у місті Хмельницькому та Хмельницькій ОТГ. Також електрична енергія відсутня у частині Хмельницького району", – уточнили в обленерго.

В компанії додали, що енергетики роблять все можливе для якнайшвидшого заживлення критичної інфраструктури та відновлення розподілу електричної енергії споживачам.

Як повідомлялося, під час сьогоднішньої ранкової масованої ракетної атаки росіяни у тому числі вдарили по Хмельницькому, у місті лунали вибухи.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

НЕК "Укренерго" доручило запровадити екстрені відключення світла по всій країні. Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що внаслідок обстрілів виникла складна ситуація в енергетиці.