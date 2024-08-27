На Хмельнитчине ночью работали силы ПВО: в результате атаки возникло возгорание двух частных домов

Ночью 27 августа в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздавались взрывы, работали силы ПВО. В результате российской атаки есть пострадавший.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Тюрин.

"Сегодня ночью во время воздушных тревог на территории Хмельницкой области наши силы ПВО сбили 8 вражеских целей. Работают все соответствующие службы и устанавливаются места падения обломков", - отметил он.

В то же время в результате атаки возникло возгорание двух частных домов. Мужчина, проживающий в доме, получил контузию.

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По словам Тюрина, по состоянию на утро 27 августа электроснабжение полностью восстановлено в населенных пунктах, где оно отсутствовало после вчерашнего массированного обстрела.

Однако из-за тяжелой ситуации в энергосистеме применяются графики почасовых отключений.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 26 августа российские военные с ночи атаковали Хмельницкую область дронами и ракетами. Работала ПВО, раздавались взрывы.

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