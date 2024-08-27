РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4835 посетителей онлайн
Новости
746 0

На Хмельнитчине ночью работали силы ПВО: в результате атаки возникло возгорание двух частных домов

Атака дронів на Хмельниччину 27 серпня

Ночью 27 августа в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздавались взрывы, работали силы ПВО. В результате российской атаки есть пострадавший.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Тюрин.

"Сегодня ночью во время воздушных тревог на территории Хмельницкой области наши силы ПВО сбили 8 вражеских целей. Работают все соответствующие службы и устанавливаются места падения обломков", - отметил он.

В то же время в результате атаки возникло возгорание двух частных домов. Мужчина, проживающий в доме, получил контузию.

Читайте: Из-за российской атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Хмельницкой области

По словам Тюрина, по состоянию на утро 27 августа электроснабжение полностью восстановлено в населенных пунктах, где оно отсутствовало после вчерашнего массированного обстрела.

Однако из-за тяжелой ситуации в энергосистеме применяются графики почасовых отключений.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 26 августа российские военные с ночи атаковали Хмельницкую область дронами и ракетами. Работала ПВО, раздавались взрывы.

Читайте также: Из-за российской атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Хмельницкой области

Автор: 

обстрел (26975) ПВО (2717) Хмельнитчина (896)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 