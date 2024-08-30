Вовчанськ зруйновано на 90%. У місті залишилося 20 мешканців, дітей серед них немає, - МВА. ФОТОрепортаж
Прикордонне місто Вовчанськ, що на Харківщині, зазнало 90% руйнувань.
Про це "Суспільному.Харків" сказав очільник Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Посадовець розповів, що до наступу росіян у травні цьогоріч у деокупованому Вовчанську проживало близько 3 тисячі осіб.
Станом на 29 серпня відомо, що у місті лишаються 20 людей. Вони живуть ближче до виїзду з міста. Серед тих, хто залишився, немає дітей.
"Вовчанськ зруйнований до річки Вовча, за моєю інформацією, майже повністю. Можемо бачити, що там в принципі нічого немає", - сказав "Суспільному" очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Раніше в ОТУ "Харків" заявляли, що ворог у Вовчанську продовжує штурми в районі багатоповерхівок.
Топ коментарі
+9 Олександр ВАЛОВИЙ
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+5 Вальд Ще
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Думаю що ці 20 це місцеві московські попи з окружних сіл
Не було , не було і знову проїбпли?
Отмазки для олігофренії!
Але то таке!
Що у вас найвеличнішого питати.
Вам не до цього , на часі глобальний саміт миру.
Смішно, скрізь сльози!
Але все воно повернеться.
Якось так, зараз плачуть наші діти, потім ваші. Тільки не треба кричати про голокост. Тут , це ні до чого. Просто треба робити антіратизацію. Вбивати щурів.
Засліпляв декого своєю "************ величчю"?
забули нагадати Харків за три дні.
чому куйло САМ не побудував фортифікацаї на Курщині?
Тому що в 50% мова про побудову фортифікацій - ЦЕ ІПСО.
Коли я чую подібне "марік", "часік" - так починає смердіти кацапом аж душно, вбити вас мало.
Звичайно тепер "всє укралі боярє" - ніхто ж не скаже що ліліпутін немає грошей.
нові?... ну може щось і риють - але не сильно - знову для іпсо - це ж не прикордонні землі - ЦЕ землі російських олігархів - які за мінування будуть вимагати компенсацію у ліліпутіна.
Абсурдно ліліпутіну мінувати курщину коли мінувати треба Україну.
Відповідальність за все , що робиться на війні і в Україні.
Поїхати дах може від кількості фото-відео зруйнованих сіл та міст.
Це не фанерні декорації "хєроічєскій сталінграт" де нєрушимою стєноє в ряд стоят 300 панфіловцов і павлік космодєм'янскій , це справжня реальність , це треба нагадувати ситій Европі
А не за багато ми хочемо?
За свої помилки, ми повинні відповідати самі, а не дорікати Європі, США, що наша більшість дебілів, зробила нам наш вибір.