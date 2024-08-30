Вовчанськ зруйновано на 90%. У місті залишилося 20 мешканців, дітей серед них немає, - МВА. ФОТОрепортаж

Прикордонне місто Вовчанськ, що на Харківщині, зазнало 90% руйнувань.

Про це "Суспільному.Харків" сказав очільник Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Посадовець розповів, що до наступу росіян у травні цьогоріч у деокупованому Вовчанську проживало близько 3 тисячі осіб.

Станом на 29 серпня відомо, що у місті лишаються 20 людей. Вони живуть ближче до виїзду з міста. Серед тих, хто залишився, немає дітей.

"Вовчанськ зруйнований до річки Вовча, за моєю інформацією, майже повністю. Можемо бачити, що там в принципі нічого немає", - сказав "Суспільному" очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Раніше в ОТУ "Харків" заявляли, що ворог у Вовчанську продовжує штурми в районі багатоповерхівок.

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