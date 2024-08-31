Росіяни заводять у Вовчанськ підрозділ "Ахмат", - ОТУ "Харків"

Противник заводить у північну частину Вовчанська в Харківській області підрозділ "Ахмат".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОТУ "Харків" полковник Віталій Саранцев.



Він зазначив, що цей підрозділ навряд чи виконуватиме справжні бойові задачі, а, як завжди, обмежиться самопіаром.



"З огляду на попередній "бойовий" досвід цього підрозділу, навіть командування окупантів не покладає на них серйозних надій…", - додав він.

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