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Росіяни заводять у Вовчанськ підрозділ "Ахмат", - ОТУ "Харків"

Вовчанськ

Противник заводить у північну частину Вовчанська в Харківській області підрозділ "Ахмат".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОТУ "Харків" полковник Віталій Саранцев.

Він зазначив, що цей підрозділ навряд чи виконуватиме справжні бойові задачі, а, як завжди, обмежиться самопіаром.

"З огляду на попередній "бойовий" досвід цього підрозділу, навіть командування окупантів не покладає на них серйозних надій…", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Захоплені у полон на Курщині росіяни про кадирівців: "Ахмат" - это просто пыль в глаза и тик-токеры". ВIДЕО

Нагадаємо, очільник Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі розповів, що прикордонне місто Вовчанськ зазнало 90% руйнувань. У місті залишилося 20 мешканців, дітей серед них немає

Автор: 

Кадиров Рамзан (527) Харківщина (6054) Вовчанськ (414)


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Топ коментарі
+65
Запускайте Татарова..
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31.08.2024 19:25
+20
Заград отряди і мародери.
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31.08.2024 19:18
+17
бідні вівці
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31.08.2024 19:25
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Заград отряди і мародери.
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31.08.2024 19:18 Відповісти
бідні вівці
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31.08.2024 19:25 Відповісти
Запускайте Татарова..
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31.08.2024 19:25 Відповісти
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31.08.2024 19:30 Відповісти
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01.09.2024 10:32 Відповісти
Якщо кадирівці "овцейоби" то виходить що кацапи "овцьі".
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31.08.2024 19:28 Відповісти
А чого виходить? Кацапи для них і є вівці з яких чечня стриже бабло
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31.08.2024 19:31 Відповісти
"Нє всьо так однозначно" - батько Рамзана Кадирова імам Ахмат Кадиров був штатним агентом КГБ. Потім ФСБ. Чеченці під керівництвом тейпу Кадирова беной, який зараз очолює Рамзанчик, це "пєрхоть *********** *****". Все що вони мають вони отримують від ФСБ і ***** персонально. Звідси справжня роль кадирівців в ********** і зокрема на Кавказі зараз дещо інша. Колись чоловіки тейпу беной вважались воїнами, а тепер це зрадники Кавказу, які поголовно будуть вирізані найближчим часом...
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31.08.2024 20:11 Відповісти
Це *******.
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31.08.2024 19:30 Відповісти
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31.08.2024 19:31 Відповісти
"мистецтво війни" Втік- ток
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31.08.2024 20:58 Відповісти
Залетчики из тик тока.
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31.08.2024 19:36 Відповісти
Кадирівці є тік-токери, а є справжні. Підозрюю, що вони заводять справжніх військових для реабілітації Ахмат-чая у Курської області.
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31.08.2024 19:45 Відповісти
Скоріш за все то ахмат з найманців інших національностей: кацапів, бурятів і іншої сволоти
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31.08.2024 19:50 Відповісти
Это своеобразная ЧИК. Туда принимают как чеченцев так и любых желающих (даже иностранцев). Туда перешло немало бойцов из Вагнера.

И это скорее легкая пехота, для зачистки территорий и противодействия диверсантам. Без особого тяжелого оружия. Города такие единолично не штурмуют.
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31.08.2024 20:23 Відповісти
це неважливо. Вони всюди кількістью м'яса беруть.
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31.08.2024 21:23 Відповісти
О ,так це ж чудова новина. Там де ахмат -чай,там драп і здача позицій. Курщина може підтвердити.
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31.08.2024 19:49 Відповісти
от, абідно!
татаров, тільки в києві вбиває чеченців, тай то, коли нас тут нема.
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31.08.2024 19:59 Відповісти
А овець ці виродки своїх привезуть?
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31.08.2024 20:02 Відповісти
Сруцкие ваньки им как овцы.
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01.09.2024 04:38 Відповісти
А Бубон Безуглий відзвітував про цей стратегічний крок той сторони Мар'яні Безумній ? Чи хазяїна жде з Америки ?
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31.08.2024 20:08 Відповісти
)(уйло не дарма їздив до Дона на поклон
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31.08.2024 20:57 Відповісти
Татаров закипятив чайник з Ахмат)))
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31.08.2024 21:24 Відповісти
,,Кто шагает дружно в ряд? Ослоё-бов ****-ь отряд!.. Кричалка пионерская.
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31.08.2024 21:38 Відповісти
...Ос...ы юные, головы чугунные. Сами оловянные, черти окаянные!..
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31.08.2024 21:54 Відповісти
Запишу в тетрадку!
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31.08.2024 21:58 Відповісти
завезли чай ахмат в черних пакетиках! налітай!
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31.08.2024 21:42 Відповісти
Сруцких ванек погонять и набутыливать. Ну и помародерят овцеёбы.
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01.09.2024 04:36 Відповісти
У місті залишилося 20 мешканців. Це для них московити вводять підрозділ "Ахмат", бо воювати ці виплядки можуть тільки з цивільними. Страшно уявити, як паскуди відриватимуться на мирних мешканцях.
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01.09.2024 05:37 Відповісти
 
 