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Росіяни заводять у Вовчанськ підрозділ "Ахмат", - ОТУ "Харків"
Противник заводить у північну частину Вовчанська в Харківській області підрозділ "Ахмат".
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОТУ "Харків" полковник Віталій Саранцев.
Він зазначив, що цей підрозділ навряд чи виконуватиме справжні бойові задачі, а, як завжди, обмежиться самопіаром.
"З огляду на попередній "бойовий" досвід цього підрозділу, навіть командування окупантів не покладає на них серйозних надій…", - додав він.
Нагадаємо, очільник Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі розповів, що прикордонне місто Вовчанськ зазнало 90% руйнувань. У місті залишилося 20 мешканців, дітей серед них немає
Топ коментарі
+65 Микола Січень #486030
показати весь коментар31.08.2024 19:25
+20 Hulio
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+17 Vlad Kondratenco
показати весь коментар31.08.2024 19:25
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И это скорее легкая пехота, для зачистки территорий и противодействия диверсантам. Без особого тяжелого оружия. Города такие единолично не штурмуют.
татаров, тільки в києві вбиває чеченців, тай то, коли нас тут нема.