Захоплені у полон на Курщині росіяни про кадирівців: "Ахмат" - это просто пыль в глаза и тик-токеры". ВIДЕО
Захоплені у полон на Курщині росіяни розповіли про свою не дуже високу думку про військові уміння кадирівських загонів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за їх словами бійці російського підрозділу "Ахмат" не особливо навчені.
"Ахмат" - это просто пыль в глаза и тик-токеры", - сказав один із полонених.
Топ коментарі
+19 Muni
показати весь коментар13.08.2024 14:31
+16 MsSkifia #566162
показати весь коментар13.08.2024 14:29
+14 Maksim Perepelitca
показати весь коментар13.08.2024 14:38
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тому, хай кацапські срочнікі, приводять з собою побільше цих істот. хай, навіть, їм за це, гроші платять і гарантують захист.
Також гарно чим більше "біженців" буде на Москві і інших кутках рф, тим скоріше населення їхнє зрозуміє що
корольхан московський то голий!! І навіть втримати кордон не здатен!! І облаштувати і забезпечити біженців нездатний!
А то би знали, що "Ахмат", це ще й смердючі загород-загони!
Поки КуНР звільняють регулярні підрозділи, РДК могли б кошмарити тили і сусідні області. Бо поки моксєлі не оговтались, є трохи часу на закріплення.
Потім може бути прийняте рішення рівняти КуНР ракетами та КАБами , треба перибивати логістику.
Була мрія рік тому - може Контрнаступ піде ворожими тилами і вийде до керчь_мосту з іншого боку. Але ж не з єрмаками, не з таким щастям!!!
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Тому що фашизм -- в росії.
Потім прийшов Берія...і авангардом стали грузини за те, що подарували радянському народу великого вождя....грузинські колгоспи були позбавлені податку і вони розпоряжалися як хотіли зібраним врожаєм, грузини позаймали місце слідчих нквс, прокурорів, судей, служили каральних загонах, а потім і в загороджувальних, грузинів не кидали на м'ясо (тільки в кіно)...і чеченів посунули...
з приходом німців чечени масово переходять на бік гітлера і їх опущені опоненти кізяки теж....
результат відомий...чечен депортують...грузини торжествують і цілують в дупу улюбленого вождя (навіть до теперешніх часів)...
Тепер знову привілеї чеченським тейпам-зрадникам...