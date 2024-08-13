Захоплені у полон на Курщині росіяни про кадирівців: "Ахмат" - это просто пыль в глаза и тик-токеры". ВIДЕО

Захоплені у полон на Курщині росіяни розповіли про свою не дуже високу думку про військові уміння кадирівських загонів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за їх словами бійці російського підрозділу "Ахмат" не особливо навчені.

"Ахмат" - это просто пыль в глаза и тик-токеры", - сказав один із полонених.

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