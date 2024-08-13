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Захоплені у полон на Курщині росіяни про кадирівців: "Ахмат" - это просто пыль в глаза и тик-токеры". ВIДЕО

Захоплені у полон на Курщині росіяни розповіли про свою не дуже високу думку про військові уміння кадирівських загонів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за їх словами бійці російського підрозділу "Ахмат" не особливо навчені.

"Ахмат" - это просто пыль в глаза и тик-токеры", - сказав один із полонених.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканець Суджі про обстановку у місті: "Ахмат" первым свалил. Возвращаться опасно. Там уже танки украинские стоят". ВIДЕО

Автор: 

Кадиров Рамзан (527) полонені (2263) Курськ (1108)


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Топ коментарі
+19
Ви самі відповіли на своє питання: раби.
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13.08.2024 14:31
+16
А чому росіяни тоді так несамовито смокчуть у них? Чому росіяни у них, як раби? Чому вони бояться навіть шепотом щось сказати проти?
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13.08.2024 14:29
+14
..Мальчік в трусіках перед розпинанням на дошці оголошень .
.
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13.08.2024 14:38
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А чому росіяни тоді так несамовито смокчуть у них? Чому росіяни у них, як раби? Чому вони бояться навіть шепотом щось сказати проти?
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13.08.2024 14:29 Відповісти
Ви самі відповіли на своє питання: раби.
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13.08.2024 14:31 Відповісти
боятися та плазувати, це сенс життя спадкових кріпаків.
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13.08.2024 14:32 Відповісти
Тому що плєшивий Сцар рабссіян вважає вважає овце обов корисними для себе, от й наказав рабам смоктати в них. Раби смокчуть бо Сцар наказав. Бо то - фаворіти Сцара.
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13.08.2024 14:33 Відповісти
До того ж , більшість загрядотрядів це кадирівці тому до них страх
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13.08.2024 15:39 Відповісти
полонені кадирівські ослойоби, дуже цінний матеріал на обмін.
тому, хай кацапські срочнікі, приводять з собою побільше цих істот. хай, навіть, їм за це, гроші платять і гарантують захист.
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13.08.2024 14:29 Відповісти
За них треба не шелупонь-таксистів-колабів вимінювати, а азовців.
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13.08.2024 14:30 Відповісти
файно файно! Все це треба наполегливо поширювати в російських пабліках!! Підключайтесь, робіть діло! замість нити та скиглити час витрачати!
Також гарно чим більше "біженців" буде на Москві і інших кутках рф, тим скоріше населення їхнє зрозуміє що король хан московський то голий!! І навіть втримати кордон не здатен!! І облаштувати і забезпечити біженців нездатний!
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13.08.2024 14:32 Відповісти
Просто вони не були на Донбасі.
А то би знали, що "Ахмат", це ще й смердючі загород-загони!
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13.08.2024 14:33 Відповісти
Вівцейоби апріорі не можуть бути воїнами. Вони можуть тільки знущатися над слабшими та мародерити!
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13.08.2024 14:34 Відповісти
ВОЇНИ ічкерійці воюють за Україну! А то покидьки, які зрадили свій народ. Як "дамбассапалчєніє"
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13.08.2024 16:31 Відповісти
Ахмат поставили проти рейдів РДК. Це логічно, бо між ними давня ворожнеча на етнічному підгрунті. Ну але в черговий раз щось пішло не по плану.
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13.08.2024 14:36 Відповісти
Хотілося б щоб РДК знову зайшли!!
Поки КуНР звільняють регулярні підрозділи, РДК могли б кошмарити тили і сусідні області. Бо поки моксєлі не оговтались, є трохи часу на закріплення.
Потім може бути прийняте рішення рівняти КуНР ракетами та КАБами , треба перибивати логістику.
Була мрія рік тому - може Контрнаступ піде ворожими тилами і вийде до керчь_мосту з іншого боку. Але ж не з єрмаками, не з таким щастям!!!
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13.08.2024 14:47 Відповісти
Nu iest u RDK i AHMAT paru shozhih priznakov ....obe bolshe pakazushniki 😜
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13.08.2024 15:54 Відповісти
..Мальчік в трусіках перед розпинанням на дошці оголошень .
.
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13.08.2024 14:38 Відповісти
готуйся рюзьге падло вибачатися перед дон-дон-доном
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13.08.2024 14:41 Відповісти
Тик-токеры по ослиной (интимной) части...
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13.08.2024 14:42 Відповісти
не треба так харахоритися - коли обміняють, прийдеться вибачатися перед 0сл0й0б@ми
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13.08.2024 14:49 Відповісти
РДК зараз на Харківщині, але може зайти на москальщину звідти.
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13.08.2024 14:58 Відповісти
Їм більше подобається білгородчина. Вже скоро...
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13.08.2024 16:33 Відповісти
Одним словом вівцейоби
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13.08.2024 15:00 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=VdjSOwtMoVw Жители Курской воронежской и Белгородских областей бегите
Тому що фашизм -- в росії.
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13.08.2024 15:14 Відповісти
+ https://www.youtube.com/watch?v=GCDVAzpDkfU Ролик для Курской области
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13.08.2024 15:17 Відповісти
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13.08.2024 15:20 Відповісти
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13.08.2024 15:33 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=ZRE-DDB3Uvo&t=146s полонений ахматівець передає привіт дондону кадирову
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13.08.2024 15:24 Відповісти
Маскали в плену смелее чем на фронте🤣
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13.08.2024 15:51 Відповісти
Апті Алаутдінов: «Последние сводки с полей боёв. Героический батальон "Ахмат" победоносно убегает, а украинские терористы беспорядочно, в панике, бегут за ним…»/
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13.08.2024 16:50 Відповісти
Колись вони були оголошені "авангагдам гевалюции" на Кавказі...і робили з козаків кізяків... розкуркулювали, морили голодом, вселялися в їх хати, займалися депортаціями....
Потім прийшов Берія...і авангардом стали грузини за те, що подарували радянському народу великого вождя....грузинські колгоспи були позбавлені податку і вони розпоряжалися як хотіли зібраним врожаєм, грузини позаймали місце слідчих нквс, прокурорів, судей, служили каральних загонах, а потім і в загороджувальних, грузинів не кидали на м'ясо (тільки в кіно)...і чеченів посунули...
з приходом німців чечени масово переходять на бік гітлера і їх опущені опоненти кізяки теж....
результат відомий...чечен депортують...грузини торжествують і цілують в дупу улюбленого вождя (навіть до теперешніх часів)...
Тепер знову привілеї чеченським тейпам-зрадникам...
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13.08.2024 19:00 Відповісти
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13.08.2024 20:48 Відповісти
 
 