Мешканець Суджі про обстановку у місті: "Ахмат" первым свалил. Возвращаться опасно. Там уже танки украинские стоят". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому мешканець російського міста Суджа, після втечі до Курська, розповідає про обстановку у місті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за його словами, повертатися у Суджу - небезпечно, адже там "уже стоят танки", офіційні заяви чоловік називає неправдивими і заявляє, що з міста втекли усі воєнізовані підрозділи. У тому числі і кадирівці.
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Топ коментарі
+51 Валентин Коваль #587289
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+50 Тонка червона лінія
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+48 Vik Tor #521724
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У https://nv.ua/ukr/world/countries/sudzha-i-kurska-oblast-ostanni-novini-pro-reyd-zsu-v-rosiji-ta-analiz-zahidnih-zmi-50440973.html Курській області з території місцевої атомної електростанції зникли всі росгвардійці чоловічої статі, повідомляють https://t.me/istories_media/7163 Важные истории з посиланням на співробітників, які там залишилися.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/08/7/7469378/ США собираются спросить у Украины, что происходит в Курской области
Зауважимо, що відстань від кордону з Україною до самої станції - лише 600 метрів.
Крім того, в районі знаходиться підстанція на 330 кВ, що з'єднувала Курську АЕС з енергосистемою України, а з нею гілка від Курської АЕС на Бєлгородську область.
Водночас на території Суджанського району також знаходяться:
залізниця "Льгов - Бєлгород", яка забезпечує потреби харківського угрупування ворога
.телевежа, де транслюється пропаганда у прикордонні області України
.низка рокадних доріг, що посилювали здатність ворога тероризувати українське прикордоння.