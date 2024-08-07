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Мешканець Суджі про обстановку у місті: "Ахмат" первым свалил. Возвращаться опасно. Там уже танки украинские стоят". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому мешканець російського міста Суджа, після втечі до Курська, розповідає про обстановку у місті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за його словами, повертатися у Суджу - небезпечно, адже там "уже стоят танки", офіційні заяви чоловік називає неправдивими і заявляє, що з міста втекли усі воєнізовані підрозділи. У тому числі і кадирівці. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянин спостерігає за "СВО" на Курщині: "Тут п#зда нах#й - самолеты над головой летают, тачка догорает. Я в ах#е!". ВIДЕО

Автор: 

Кадиров Рамзан (527) бойові дії (3808) Курськ (1109) Суджа (45)


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Топ коментарі
+51
Тривожно якось в тіи Суджі
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07.08.2024 16:52
+50
На пітьмі - тривога:

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07.08.2024 16:52
+48
о, завтра буде вибачатись перед кадирОвцями з повними штанями какашок.
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07.08.2024 16:57
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истерикой кацапа удолетворён. Но хотелось бы ему еще и оторваной руки, на память.
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07.08.2024 18:27 Відповісти
https://nv.ua/ukr/lifestyle/kursku-aes-pokinuli-vsi-rosgvardiyci-cholovichoji-stati-a-putin-doruchiv-pochati-evakuaciyu-regionu-50441041.html «Панцирі переїхали ближче до станції». Охороняти Курську АЕС залишилися самі жінки, а Путін доручив почати переселення жителів регіону

У https://nv.ua/ukr/world/countries/sudzha-i-kurska-oblast-ostanni-novini-pro-reyd-zsu-v-rosiji-ta-analiz-zahidnih-zmi-50440973.html Курській області з території місцевої атомної електростанції зникли всі росгвардійці чоловічої статі, повідомляють https://t.me/istories_media/7163 Важные истории з посиланням на співробітників, які там залишилися.
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07.08.2024 18:27 Відповісти
А це 4 бійця СОУ беруть в полон 40 солдат вс рф, - боєць 24ОШБ «Айдар».

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07.08.2024 18:28 Відповісти
сподіваюсь їх негайно переправляють в безпечне місце
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07.08.2024 18:35 Відповісти
скоріш в полон взяли раніше. Це охорона.
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07.08.2024 20:55 Відповісти
https://t.me/voynareal/95499 Марш полонених поросят біля КПП «Суджа»
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07.08.2024 18:46 Відповісти
Фикса у него золотая. ВСУ надо её вытащить.
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07.08.2024 18:56 Відповісти
Від Кієв за трі дня до ВСУ прадвіулісь на 25км в глубь курскай області...
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07.08.2024 19:12 Відповісти
Курскай салавей...
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07.08.2024 19:12 Відповісти
18:49

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/08/7/7469378/ США собираются спросить у Украины, что происходит в Курской области
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07.08.2024 19:15 Відповісти
Интересуетя где теперь на карте новую границу НАТО чертить.
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07.08.2024 21:50 Відповісти
,,Там де ми там кордон,, із книги Януша Пшимановського ,,Чтере панцерні і пєс,,. Памятаєте цей фільм про Янека, Густліка, Григорія, Томека, Шарика і RUDY
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07.08.2024 22:40 Відповісти
Тобто, США вже визнають, що Курщина - це Україна?
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07.08.2024 23:41 Відповісти
Курськ ще не взяли. Всерівно, сподіваюсь наше військ. керівництво контролює фланги.
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07.08.2024 20:56 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/08/7/7469384/ Представитель Еврокомиссии о событиях в Курской области: Украина имеет право на защиту
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07.08.2024 19:29 Відповісти
Суджанський район має кілька важливих об'єктів для Російської Федерації. Зокрема туди відноситься газовимірювальна станція "Газпрому", яка забезпечує транзит російського газу через Україну.

Зауважимо, що відстань від кордону з Україною до самої станції - лише 600 метрів.

Крім того, в районі знаходиться підстанція на 330 кВ, що з'єднувала Курську АЕС з енергосистемою України, а з нею гілка від Курської АЕС на Бєлгородську область.

Водночас на території Суджанського району також знаходяться:

залізниця "Льгов - Бєлгород", яка забезпечує потреби харківського угрупування ворога

.телевежа, де транслюється пропаганда у прикордонні області України

.низка рокадних доріг, що посилювали здатність ворога тероризувати українське прикордоння.
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07.08.2024 19:59 Відповісти
Треба включата Еспрессо, Прямий, 5 канал
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07.08.2024 20:35 Відповісти
крокодильи слёзы кацапни
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07.08.2024 21:48 Відповісти
фу, який же гидкий цей підарський акцент. гАмАсеки рАсасійські.
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08.08.2024 07:59 Відповісти
Згоден! Аж нудить!🤢
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08.08.2024 14:29 Відповісти
Пінтагон, ввяді вайска
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20.09.2024 14:41 Відповісти
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