Мешканець Суджі про обстановку у місті: "Ахмат" первым свалил. Возвращаться опасно. Там уже танки украинские стоят". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому мешканець російського міста Суджа, після втечі до Курська, розповідає про обстановку у місті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за його словами, повертатися у Суджу - небезпечно, адже там "уже стоят танки", офіційні заяви чоловік називає неправдивими і заявляє, що з міста втекли усі воєнізовані підрозділи. У тому числі і кадирівці.

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