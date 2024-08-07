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Житель Суджи об обстановке в городе: "Ахмат" первым свалил. Возвращаться опасно. Там уже танки украинские стоят". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой житель российского города Суджа, после побега в Курск, рассказывает об обстановке в городе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по его словам, возвращаться в Суджу - опасно, ведь там "уже стоят танки", официальные заявления мужчина называет ложными и заявляет, что из города сбежали все военизированные подразделения. В том числе и кадыровцы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россиянин наблюдает за "СВО" на Курщине: "Здесь п#зда нах#й - самолеты над головой летают, тачка догорает. Я в ах#е!". ВИДЕО

Автор: 

боевые действия (4044) Курск (1097) Суджа (45)


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Топ комментарии
+51
Тривожно якось в тіи Суджі
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07.08.2024 16:52
+50
На пітьмі - тривога:

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07.08.2024 16:52
+48
о, завтра буде вибачатись перед кадирОвцями з повними штанями какашок.
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07.08.2024 16:57
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истерикой кацапа удолетворён. Но хотелось бы ему еще и оторваной руки, на память.
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07.08.2024 18:27 Ответить
https://nv.ua/ukr/lifestyle/kursku-aes-pokinuli-vsi-rosgvardiyci-cholovichoji-stati-a-putin-doruchiv-pochati-evakuaciyu-regionu-50441041.html «Панцирі переїхали ближче до станції». Охороняти Курську АЕС залишилися самі жінки, а Путін доручив почати переселення жителів регіону

У https://nv.ua/ukr/world/countries/sudzha-i-kurska-oblast-ostanni-novini-pro-reyd-zsu-v-rosiji-ta-analiz-zahidnih-zmi-50440973.html Курській області з території місцевої атомної електростанції зникли всі росгвардійці чоловічої статі, повідомляють https://t.me/istories_media/7163 Важные истории з посиланням на співробітників, які там залишилися.
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07.08.2024 18:27 Ответить
А це 4 бійця СОУ беруть в полон 40 солдат вс рф, - боєць 24ОШБ «Айдар».

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07.08.2024 18:28 Ответить
сподіваюсь їх негайно переправляють в безпечне місце
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07.08.2024 18:35 Ответить
скоріш в полон взяли раніше. Це охорона.
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07.08.2024 20:55 Ответить
https://t.me/voynareal/95499 Марш полонених поросят біля КПП «Суджа»
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07.08.2024 18:46 Ответить
Фикса у него золотая. ВСУ надо её вытащить.
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07.08.2024 18:56 Ответить
Від Кієв за трі дня до ВСУ прадвіулісь на 25км в глубь курскай області...
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07.08.2024 19:12 Ответить
Курскай салавей...
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07.08.2024 19:12 Ответить
18:49

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/08/7/7469378/ США собираются спросить у Украины, что происходит в Курской области
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07.08.2024 19:15 Ответить
Интересуетя где теперь на карте новую границу НАТО чертить.
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07.08.2024 21:50 Ответить
,,Там де ми там кордон,, із книги Януша Пшимановського ,,Чтере панцерні і пєс,,. Памятаєте цей фільм про Янека, Густліка, Григорія, Томека, Шарика і RUDY
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07.08.2024 22:40 Ответить
Тобто, США вже визнають, що Курщина - це Україна?
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07.08.2024 23:41 Ответить
Курськ ще не взяли. Всерівно, сподіваюсь наше військ. керівництво контролює фланги.
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07.08.2024 20:56 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/08/7/7469384/ Представитель Еврокомиссии о событиях в Курской области: Украина имеет право на защиту
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07.08.2024 19:29 Ответить
Суджанський район має кілька важливих об'єктів для Російської Федерації. Зокрема туди відноситься газовимірювальна станція "Газпрому", яка забезпечує транзит російського газу через Україну.

Зауважимо, що відстань від кордону з Україною до самої станції - лише 600 метрів.

Крім того, в районі знаходиться підстанція на 330 кВ, що з'єднувала Курську АЕС з енергосистемою України, а з нею гілка від Курської АЕС на Бєлгородську область.

Водночас на території Суджанського району також знаходяться:

залізниця "Льгов - Бєлгород", яка забезпечує потреби харківського угрупування ворога

.телевежа, де транслюється пропаганда у прикордонні області України

.низка рокадних доріг, що посилювали здатність ворога тероризувати українське прикордоння.
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07.08.2024 19:59 Ответить
Треба включата Еспрессо, Прямий, 5 канал
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07.08.2024 20:35 Ответить
крокодильи слёзы кацапни
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07.08.2024 21:48 Ответить
фу, який же гидкий цей підарський акцент. гАмАсеки рАсасійські.
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08.08.2024 07:59 Ответить
Згоден! Аж нудить!🤢
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08.08.2024 14:29 Ответить
Пінтагон, ввяді вайска
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20.09.2024 14:41 Ответить
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