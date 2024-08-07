Житель Суджи об обстановке в городе: "Ахмат" первым свалил. Возвращаться опасно. Там уже танки украинские стоят". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой житель российского города Суджа, после побега в Курск, рассказывает об обстановке в городе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по его словам, возвращаться в Суджу - опасно, ведь там "уже стоят танки", официальные заявления мужчина называет ложными и заявляет, что из города сбежали все военизированные подразделения. В том числе и кадыровцы.

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