Житель Суджи об обстановке в городе: "Ахмат" первым свалил. Возвращаться опасно. Там уже танки украинские стоят". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой житель российского города Суджа, после побега в Курск, рассказывает об обстановке в городе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по его словам, возвращаться в Суджу - опасно, ведь там "уже стоят танки", официальные заявления мужчина называет ложными и заявляет, что из города сбежали все военизированные подразделения. В том числе и кадыровцы.
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+51 Валентин Коваль #587289
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У https://nv.ua/ukr/world/countries/sudzha-i-kurska-oblast-ostanni-novini-pro-reyd-zsu-v-rosiji-ta-analiz-zahidnih-zmi-50440973.html Курській області з території місцевої атомної електростанції зникли всі росгвардійці чоловічої статі, повідомляють https://t.me/istories_media/7163 Важные истории з посиланням на співробітників, які там залишилися.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/08/7/7469378/ США собираются спросить у Украины, что происходит в Курской области
Зауважимо, що відстань від кордону з Україною до самої станції - лише 600 метрів.
Крім того, в районі знаходиться підстанція на 330 кВ, що з'єднувала Курську АЕС з енергосистемою України, а з нею гілка від Курської АЕС на Бєлгородську область.
Водночас на території Суджанського району також знаходяться:
залізниця "Льгов - Бєлгород", яка забезпечує потреби харківського угрупування ворога
.телевежа, де транслюється пропаганда у прикордонні області України
.низка рокадних доріг, що посилювали здатність ворога тероризувати українське прикордоння.