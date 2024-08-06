Россиянин наблюдает за "СВО" на Курщине: "Здесь п#зда нах#й - самолеты над головой летают, тачка догорает. Я в ах#е!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой россиянин едет на автомобиле по дороге на Курщине и снимает фрагменты "СВО" на территории России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в кадр попадает огромный столб дыма вдали, пара самолетов, которые пролетают низко над дорогой, и догорающий грузовик на обочине. Россиянин на записи удивляется и нецензурно ругается.

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