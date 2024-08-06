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Россиянин наблюдает за "СВО" на Курщине: "Здесь п#зда нах#й - самолеты над головой летают, тачка догорает. Я в ах#е!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой россиянин едет на автомобиле по дороге на Курщине и снимает фрагменты "СВО" на территории России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в кадр попадает огромный столб дыма вдали, пара самолетов, которые пролетают низко над дорогой, и догорающий грузовик на обочине. Россиянин на записи удивляется и нецензурно ругается.

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Автор: 

россия (95515) боевые действия (4044) Курск (1097)


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Топ комментарии
+67
сво то така забава, в яку, виявляється, грають вдвох...
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06.08.2024 16:56
+60
Все по плану...
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06.08.2024 16:54
+43
російська мова, багата мова
як там моль говорила:мова пушкіна
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06.08.2024 16:57
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Страница 2 из 2
Я тоже худею
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06.08.2024 17:43 Ответить
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06.08.2024 17:49 Ответить
суджанський сахарок патрушева-зеленського після поїздки в Кабо-Верде
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07.08.2024 09:38 Ответить
Війська кадирова теж відійшли. У Суджи немає шансів.

Сужанці, робіть канапки та рушайте трасою смерті подалі від бойових дій.
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06.08.2024 17:51 Ответить
кадир-овци не вояки вони тільки як заградзагони годяться бо кацапи їх більше смерті бояться. Бажано зайти в місто і окопатись до приходу основних резервів кацапів, і хай херої есвео скидають на нього каби.
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06.08.2024 17:59 Ответить
Ні, вони вояки не слабкі. Недооцінювати ворога-так собі ідея.
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06.08.2024 19:40 Ответить
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06.08.2024 17:53 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/08/6/7469183/ Зеленский провел Ставку: Сырский держит ситуацию под Курском под личным контролем
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06.08.2024 17:53 Ответить
провладні тг помийки постять відос "7 американських страйкер катаються у курській області" потім не нийте чому так мало зброї дають. Що так важко було надати "повстанцам" наші Варти...
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06.08.2024 17:55 Ответить
Дед разрешил
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06.08.2024 18:01 Ответить
це спецоперація фсб-єрмака для того , щоб зменьшити зброю Україні
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07.08.2024 09:39 Ответить
А шо случилось?
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06.08.2024 17:56 Ответить
Та случилось...тут...
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06.08.2024 18:07 Ответить
Случится - признание реальной ситуации на земле.
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06.08.2024 18:18 Ответить
Это даже не капля в море, это совсем ничего..
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06.08.2024 18:04 Ответить
путин ВСЕЙ росии устроит КУЗЬКИНУ МАТЬ !!!
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06.08.2024 18:05 Ответить
Мы стали свидетелями возникновения новоукраинской Курской Народной Республики.
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06.08.2024 18:13 Ответить
Судя по лексике комментатора за кадром, ролик - не подделка.
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06.08.2024 18:30 Ответить
Оказалось что игру в СВО можно играть вдвоем. Кушаите россияне и подавитесь. Посмотрел трижды - красиво. Дайте ещё.
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06.08.2024 18:54 Ответить
Все читатели и зрители требуют "продолжения банкета"...
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07.08.2024 00:21 Ответить
І єта ми есчо не начіналі,кацапня смердюча. Далі буде...
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06.08.2024 19:21 Ответить
Побільше би таких відео і щоб все навкруги палало
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06.08.2024 19:34 Ответить
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06.08.2024 23:46 Ответить
Та ще не пізда,бо неукраїнські винищувачі літають)
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06.08.2024 19:42 Ответить
Может єто "Зарница"?
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06.08.2024 19:46 Ответить
Це частина плану ВВХ створення "санітарної зони"

Але є один нюанс.....
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06.08.2024 19:53 Ответить
Який жах!
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06.08.2024 20:11 Ответить
Тримайся, Моше!!! Ми, гузкіє, сваіх нє брасаєм...
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06.08.2024 22:22 Ответить
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07.08.2024 07:21 Ответить
Ось така *****, малята!(с)
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06.08.2024 20:13 Ответить
".... та нет же, "войны нет"...Это "невойна" ..Не может быть...что это "война-невойна"...А шо это? " Ну, приблизно такі запитання з,являються в головах місцевих мешканців..
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06.08.2024 20:59 Ответить
Великий и могучий руzzкий язык.
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06.08.2024 21:53 Ответить
Прикордоння, гекають по-українськи. Посуті це частини історичної Слобожанщини.
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07.08.2024 01:47 Ответить
Так всё идёт строго по ПЛАНУ. ***** это тоже в плане прописал !
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06.08.2024 22:17 Ответить
Есвео ідет по плану? По Плану Залужного
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06.08.2024 22:21 Ответить
Це ополченці! Просто звичайні трактористи Курської народної республіки! Вони в воєнторзі купили літаки та протистоять кремлівській хунті! Все добре!
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06.08.2024 23:58 Ответить
А хто па тачьке *********?
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07.08.2024 01:11 Ответить
япать . ипать --- япать ипать ***** мать это называется сво в курской обл *********
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07.08.2024 06:02 Ответить
нас там нет . в форму в каждом военторге можно купить говорил ***** в.в.
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07.08.2024 06:05 Ответить
Москалику не бійся, в Україні вже звикли, порались на городі, пролетіли літаки, чоловік даже голову не підняв, та шо там чоловік, собака гавкати перестала, лежить похер!
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07.08.2024 08:03 Ответить
та ну що це? це несерйозно (хоча безкінечно краще, ніж нічого).

ось коли економіка на кацапії обвалиться на третину, як в Україні і НЕ відновиться, тоді можна про щось говорити....
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07.08.2024 08:54 Ответить
Єта фєйк! Відна жє что поддєлка!
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07.08.2024 11:49 Ответить
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