Окупанти штурмують багатоповерхову забудову у Вовчанську, застосовують важку вогнеметну систему ТОС-1А, - ОТУ "Харків"

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала. Підрозділи Сил оборони продовжують утримувати займані позиції та здійснювати вогневий вплив по бойових позиціях ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, у районі населеного пункту Глибоке противник проводить евакуацію втрат та поповнює поточний некомплект особового складу на передових позиціях, нарощує систему зв’язку.

В районі Стариці та Огірцевого противник намагається проводити заходи логістичного забезпечення, здійснює переміщення особового складу з метою заміни бойових змін.

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"У Вовчанську російські окупанти продовжують штурмові дії у районі багатоповерхової забудови. Застосував важку вогнеметну систему ТОС-1А", - йдеться у повідомленні.

За даними ОТУ "Харків", упродовж минулої доби відбулося 6 бойових зіткнень. російські окупанти також завдали 1 ракетний удар та 2 авіаудари з використанням 5 КАБів. Здійснили 38 ударів дронами-камікадзе. Позиції Сил оборони України окупанти обстріляли 421 раз.

Також інформується, що від початку цієї доби триває 1 бойове зіткнення у районі Вовчанська.

Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

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Втрати ворога за минулу добу становили - 91 особу, з них безповоротні - 35, санітарні - 56.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 62 одиниці озброєння та військової техніки.