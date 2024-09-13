Общие боевые потери РФ с начала войны – около 631 420 человек (+1220 за сутки), 8671 танк, 18061 артсистема, 17 003 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 631 420 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.09.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 631420 (+1220) человек,

танков - 8671 (+18) ед,

боевых бронированных машин - 17003 (+48) ед,

артиллерийских систем - 18061 (+52) ед,

РСЗО - 1185 (+1) ед,

средства ППО - 945 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов / helicopters - 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 15113 (+80),

крылатые ракеты - 2591 (+0),

корабли / катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 24560 (+79) ед,

специальная техника - 3071 (+10)

Напомним, на Харьковском направлении рашисты начали задействовать срочников. Это может свидетельствовать о нехватке кадровых военных в подразделениях РФ, из-за чего военное командование вынуждено использовать менее опытных солдат для выполнения боевых задач.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Редкий БПЛА "Орлан-30", который наводит на цель ракеты "Искандер-М", уничтожили нацгвардейцы с помощью дрона-камикадзе. ВИДЕО