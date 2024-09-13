Общие боевые потери РФ с начала войны – около 631 420 человек (+1220 за сутки), 8671 танк, 18061 артсистема, 17 003 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 631 420 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.09.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 631420 (+1220) человек,
- танков - 8671 (+18) ед,
- боевых бронированных машин - 17003 (+48) ед,
- артиллерийских систем - 18061 (+52) ед,
- РСЗО - 1185 (+1) ед,
- средства ППО - 945 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15113 (+80),
- крылатые ракеты - 2591 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 24560 (+79) ед,
- специальная техника - 3071 (+10)
Напомним, на Харьковском направлении рашисты начали задействовать срочников. Это может свидетельствовать о нехватке кадровых военных в подразделениях РФ, из-за чего военное командование вынуждено использовать менее опытных солдат для выполнения боевых задач.
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Та і взагалі наземка 200+ другу добу поспіль, такого ще не було.
208!! одиниць техніки та 1220! чумардосів за день.
Арта 53! та логістика 79! супер, ББМ перевалили за 17000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 631 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
За перші 11 днів вересня росія запустила по Україні понад 400 ударних безпілотників "Шахед". Частота нападів зростає; Загалом у серпні було здійснено https://x.com/ShahedTracker/status/1830120086029451407 майже 800 атак Шахедів , що є найбільшим показником цього року. Тактика атак Shahed змінюються, щоб зробити їх ефективнішими.
Україна дає відсіч. Не лише завдяки власній https://www.forbes.com/sites/davidhambling/2024/08/01/ukraine-launched-more-long-range-attack-drones-than-russia-in-july/ кампанії дальніх атак безпілотників , але й змінюючи тактику для боротьби з еволюцією загрози Shahed як кінетичними, так і електронними засобами.
Повітряна загроза
Shahed https://www.forbes.com/sites/davidhambling/2024/05/29/can-russias-shaheds-winning-the-long-range-drone-war-against-ukraine/ -136 є іранською розробкою , і росія спочатку імпортувала з Ірану цілісні безпілотники. Пізніше стали постачатись комплектуючі для безпілотників, аф тепер вони виробляються за ліцензією на гігантському новому https://www.forbes.com/sites/davidhambling/2023/08/11/russian-kamikaze-drones-giant-new-factory-giant-new-scam/ підприємстві в Алабузі . Shahed-136 мав семифутовий розмах крил і неквапливо рухався зі швидкістю 115 миль на годину з характерним звуком, який призвів до прізвиська «мопед».
Шахедс раніше наближався до цілі на дуже низькій висоті, щоб уникнути радарів ППО. За деякими повідомленнями, дрони летіли вздовж річкових долин, щоб залишатися поза полем зору.
У відповідь Україна розробила інноваційну систему виявлення безпілотників: по всій країні https://www.twz.com/land/thousands-of-networked-microphones-are-tracking-drones-in-ukraine набір із тисяч мережевих мікрофонів, встановлених на стовпах. Вони вислуховують звук двигуна Шахеда, а центральна система протиповітряної оборони корелює дані мікрофона, щоб відстежувати маршрут кожного дрона та обчислювати локацію його ймовірної цілі.
Мобільні вогневі групи протиповітряної оборони з кулеметами та автоматичними гарматами висуваються на позиції для перехоплення "шахедів", отримуючи дані через планшетні комп'ютери.
Атаки безпілотників майже завжди відбуваються вночі, тому мобільні вогневі групи оснащені тепловізійними нічними прицілами. Оскільки на фронті багато чоловіків, деякі https://abcnews.go.com/International/wireStory/men-front-lines-women-watch-ukraines-night-sky-113292238 групи складаються з жінок-добровольців.
Але в останні місяці "шахеди" почали перетинати Україну на великій висоті і спускатися лише над ціллю. Тобто "шахеди" змінили тактику і літають над Україною на висоті 2 кілометри, а часто і на 4-5 км [більше 15 тисяч футів]. Це зроблено для того, щоб не потрапити під удари мобільних вогневих груп», - опублікував український аналітик Сергій Флеш https://t.me/serhii_flash/3810 у своєму Telegram-каналі .
Російський аналітик «РИ» у своєму Telegram-каналі відмічає, що атаки з більшої висоти дозволяють пролітати непоміченими повз акустичні датчики. «Потрібно збільшити висоту польоту на певну величину, щоб до них не долітали кулеметні кулі», - пише «РИ». «Залишається тільки перехоплення ракетами, як з ППО, так і з авіації. Що в цілому грає нам /прим. ворогу/ на руку, оскільки збільшення споживання зенітних ракет знижує ефективність протиповітряної оборони».".
Інше джерело по даній тематиці пише таке:
@ "Щоб поберегти західні ракети для інших цілей, Україна вирішила використати у боротьбі з ворожими "шахедами" свої Повітряні Сили ЗСУ. Вже не раз у мережі можна було бачити кадри, як дрони-камікадзе збиваються гелікоптерами "Мі-8" та "Мі-24" ЗС ЗСУ. Така тактика дала свої результати, оскільки за підсумком серпня сили ППО збили 91% "шахедів", а до цього збивали лише 80%. При цьому експерти звернули увагу і на той факт, що останнім часом більшість дронів або не долітає до цілі (можливо робота РЕБ), або ж повертаються туди, звідки їх запустили. Тільки в ніч на 11 вересня одразу три такі дрони повернули в бік своєї бази. Ще деякі дрони залетіли на територію Білорусі та були перехоплені винищувачами. Інші залітали на територію Польщі та Румунії."