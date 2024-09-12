Редкий БПЛА "Орлан-30", наводящий на цель ракеты "Искандер-М", уничтожили нацгвардейцы с помощью дрона-камикадзе. ВИДЕО
Операторы дронов из 11-й одесской бригады Нацгвардии имени Грушевского с помощью дрона-камикадзе сбили редкий российский разведывательный БПЛА "Орлан-30".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Пилотам 11-й одесской бригады Нацгвардии имени Грушевского удалось уничтожить редкий российский разведывательный БПЛА "Орлан-30" с помощью дрона. "Орлан" с дальностью полета 300 километров используется врагом в связке для наведения ракет "Искандер-М" или корректировки артиллерийских снарядов "Краснополь", - отмечается в комментарии к видео.
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+15 Paul Levkun
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З часом русня почне ставити на свої "крила" компактний РЕБ.
Ворог активно готує бортові засоби РЕБ.
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Пропонується ставити на розвідувальні дрони-крила бортовий малопотужний засіб РЕБ та бортову відеокамеру заднього огляду для виявлення атакуючого дрону, здійснення маневрів ухилення та іншої можливої протидії.
Питання в живленні того РЕБу. Двигунець дрона розрахований на приведення в рух легенького апарата з пінопласту та великою площею крила.
Двигун напряму з'єднаний з гвинтом і працює тільки на гвинт.
Камера та органи управління живляться від акумулятора.
Якщо почепити РЕБ то потрібно буде окремий акумулятор який його живить і генератор задіяний від двигуна, який буде живити акумулятор.
І легенький апарат з великою площею крила і можливістю, при мінімальних витратах пального, летіти довго, потрібно перетворювати на іншу машину, з іншими розмірами, вагою, зробленим з інших матеріалів, у якого інша теплова сигнатура і т.д. і т.п.
Тут же ідея у відносній дешевизні, малопомітності та здатності довго триматися у повітрі при прямолінійному русі (бо потрібно квадрат за квадратом сканувати місцевість).
Вони що з дронів запускаються?
РЕБ може працювати короткими імпульсами по каналу управління. Достатньо на пару секунд внести хаос в політ ФПВ, метрах у двадцяти від цілі, щоб збити його з курсу, змусити знову заходити на атаку.
Розвідник повинен летіти плавно, по прямих траєкторіях, скануючи задані квадрати, а не вертіти фігури вищого пілотажу. Його ж зробили і направили добувати інформацію, а не боротися з дронами. Все пораховано і користь і ймовірність втрати...
Але люди, очевидно, працюють над цим. І це добре.
Майбутнє мабуть за роями антидронів. Чергова авіабаза-платформа, яка несе на борту рій антидронів, знаходиться в повітрі на визначеному ешелоні, щоб мінімізувати час, потрібний для атаки ворожої цілі.
Антидрони стартують у повітрі з борту авіабази-платформи, як мінімум парами, для атаки повітряної цілі та її ураження з документуванням результату атаки.
І стартує він просто з кузова пікапа мобільного розрахунку, який отримав інформацію з центру управління, що саме на них певним азимутом наближається ціль, яка через декілька хвилин буде в досяжності їх fpv-перехоплювача. І роя дронів розрахунку мати не треба, достатньо буде мати на борту три, або навіть два дрони.
За відкритими даними, які публікувалися у різний час, це 10%-30%.
Можливо, по повітряних цілях статистика вдалих уражень одним антидроном трохи краща, але, на жаль, мабуть менша 80%. І це в умовах, коли повітряна ціль (розвідувальний дрон-крило ворога) маломаневрена, не оснащена засобами бортових РЕБ та іншої активної протидії атакам антидронів. Тобто, у перспективі імовірність ураження цілі одним антидроном буде ще зменшуватися.
Отже, для підвищення імовірності знищення повітряної цілі антидроном існує перевірений ППО шлях - надлишковість атаки. А саме - атака повітряної (і наземної цілі) множиною дронів, а краще - роєм дронів.
І мені дуже дивно чому ***..ні нікчемні чорти поливають брудом найкориснішого волонтера? Може це така форма самоствердження?
😁
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І хто же цей корисний ідіот? Хто підставив Стерненка? Якась спільнота...
а там зверху про секретність таких відео триндять