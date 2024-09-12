Редкий БПЛА "Орлан-30", наводящий на цель ракеты "Искандер-М", уничтожили нацгвардейцы с помощью дрона-камикадзе. ВИДЕО

Операторы дронов из 11-й одесской бригады Нацгвардии имени Грушевского с помощью дрона-камикадзе сбили редкий российский разведывательный БПЛА "Орлан-30".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Пилотам 11-й одесской бригады Нацгвардии имени Грушевского удалось уничтожить редкий российский разведывательный БПЛА "Орлан-30" с помощью дрона. "Орлан" с дальностью полета 300 километров используется врагом в связке для наведения ракет "Искандер-М" или корректировки артиллерийских снарядов "Краснополь", - отмечается в комментарии к видео.

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