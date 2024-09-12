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Рідкісний БПЛА "Орлан-30", який наводить на ціль ракети "Іскандер-М", знищили нацгвардійці за допомогою дрона-камікадзе. ВIДЕО

Оператори дронів із 11-ї одеської бригади Нацгвардії імені Грушевського за допомогою дрона-камікадзе збили рідкісний російський розвідувальний БПЛА "Орлан-30".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Пілотам 11-ї одеської бригади Нацгвардії імені Грушевського вдалося знищити рідкісний російський розвідувальний БПЛА "Орлан-30" за допомогою дрону. "Орлан" із дальністю польоту 300 кілометрів використовується ворогом у зв'язці для наведення ракет "Іскандер-М" або коригування артилерійських снарядів "Краснопіль", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": FPV-дрон збиває у повітрі російський безпілотник "Ланцет" найновішої модифікації. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7293) дрони (4739) 11-а бригада НГУ імені Михайла Грушевського (7)


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Топ коментарі
+15
Та ні, будуть наварювати "мангали" )))
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12.09.2024 14:23
+9
момент істини )) - видно тінь дрона..., як в тих мультиках - смерті ще немає. але вже видно її тінь...
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12.09.2024 14:30
+4
''Війна дронів'', майбутнє вже тут.
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12.09.2024 14:33
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Красиво зайшов на ціль.
З часом русня почне ставити на свої "крила" компактний РЕБ.
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12.09.2024 14:22 Відповісти
Та ні, будуть наварювати "мангали" )))
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12.09.2024 14:23 Відповісти
та літати на висоті метрів...
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12.09.2024 23:12 Відповісти
на людину не схоже. Якесь машинне донаведення.
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12.09.2024 14:24 Відповісти
Є дуже вправні оператори. Картинка передавалася до останнього, тому стверджувати щось з цього приводу важко.
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12.09.2024 14:26 Відповісти
ну це звісно було тільки моє припущення.
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12.09.2024 14:40 Відповісти
Щоб заглючить власний дрон?
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12.09.2024 14:38 Відповісти
Залежить від частот.
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12.09.2024 14:39 Відповісти
Мабуть все ж є сенс спробувати для антидрону канал на оптоволокні, бо в повітрі немає перешкод для розмотування, а ворожі цілі - розвідувальні крила, повільні і маломаневрені.
Ворог активно готує бортові засоби РЕБ.
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12.09.2024 16:02 Відповісти
красива "ігралка" !!! - компютерна графіка зачьотна і сюжет продуманий !!!

.
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12.09.2024 15:32 Відповісти
Може, і збили "віртуально"?
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12.09.2024 21:06 Відповісти
В каналах ворога це обговорюється у звʼязку з успіхами наших антидронів.

Пропонується ставити на розвідувальні дрони-крила бортовий малопотужний засіб РЕБ та бортову відеокамеру заднього огляду для виявлення атакуючого дрону, здійснення маневрів ухилення та іншої можливої протидії.
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12.09.2024 15:49 Відповісти
Питання не в тому, що можливо поставити РЕБ на дрон.
Питання в живленні того РЕБу. Двигунець дрона розрахований на приведення в рух легенького апарата з пінопласту та великою площею крила.
Двигун напряму з'єднаний з гвинтом і працює тільки на гвинт.
Камера та органи управління живляться від акумулятора.
Якщо почепити РЕБ то потрібно буде окремий акумулятор який його живить і генератор задіяний від двигуна, який буде живити акумулятор.
І легенький апарат з великою площею крила і можливістю, при мінімальних витратах пального, летіти довго, потрібно перетворювати на іншу машину, з іншими розмірами, вагою, зробленим з інших матеріалів, у якого інша теплова сигнатура і т.д. і т.п.
Тут же ідея у відносній дешевизні, малопомітності та здатності довго триматися у повітрі при прямолінійному русі (бо потрібно квадрат за квадратом сканувати місцевість).
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12.09.2024 17:24 Відповісти
Про ФАБи з УМПК теж спочатку казали, що хєрня, не літає, а оно воно як вийшло.
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12.09.2024 17:27 Відповісти
А при чому тут ФАБи??!
Вони що з дронів запускаються?
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12.09.2024 17:32 Відповісти
При тому, що на перший погляд виглядали безглуздо, і на початку літали криво, але тепер все інакше.
РЕБ може працювати короткими імпульсами по каналу управління. Достатньо на пару секунд внести хаос в політ ФПВ, метрах у двадцяти від цілі, щоб збити його з курсу, змусити знову заходити на атаку.
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12.09.2024 18:28 Відповісти
Якщо розвідник буде, виписувати кульбіти, маневруючи та ухиляючись від дрону, вмикати та вимикати РЕБ (що теж задача не з простих, враховуючи що він знаходиться кілометрах в 300-х. від бази управління) то зникає сама ідея розвідника.
Розвідник повинен летіти плавно, по прямих траєкторіях, скануючи задані квадрати, а не вертіти фігури вищого пілотажу. Його ж зробили і направили добувати інформацію, а не боротися з дронами. Все пораховано і користь і ймовірність втрати...
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13.09.2024 07:12 Відповісти
Всупереч розповсюдженій думці, русня не тупа. Щось обов'язково придумає.
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13.09.2024 08:47 Відповісти
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12.09.2024 14:23 Відповісти
Скоро будемо їб...ть фпвішками ще багато чого цікавого.
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12.09.2024 14:27 Відповісти
Скоро у нас проблеми з ними через обмеження експорту Китаєм. У русні проблем не буде.
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12.09.2024 14:33 Відповісти
якщо вдасться досягнути швидкості 250+ км на годину, то для боротьби з шахєдами почнуть озброювати мобільні групи FPV-дронам з тепловізійною камерою. Це значно дешевше ніж будь-які зенітні ракети, і більш ефективніше за кулемети та ЗУшки.
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12.09.2024 14:48 Відповісти
Дрони, що ганяють на швидкостях 280+ км/г існують. Проблема в тому, що їхня вага менше кілограма і корисного навантаження вони можуть нести - буквально пару десятків грамів, чого не вистачить для плати, кріплення, контактного детонатора та самої БЧ.

Але люди, очевидно, працюють над цим. І це добре.
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12.09.2024 16:27 Відповісти
ну так, цивільні дрони такі є, але вони створювались як "іграшки" або для рекордних понтів. Зараз у нас є дрони, які летять до 200, але це замало, щоб встигнути догнати шахед бистріше ніж сяде батарея. Але я думаю, що вже в цьому році можуть з'явитись fpv з тепловізором і донаведенням, які зможуть летіти із швидкістю більше двохсот. Якщо завчасно піднімати такий дрон по курсу наближаючого шахеда, то ураження буде тільки ділом майстерності оператора. "Поміняти" такий дрон у 3 (хай навіть у 4) тисячі доларів на одного шахеда - це вигідний обмін. І зазвичай ці дрони не мають контактного датчика цілі, повітряний підрив ініціюється по радіоканалу.
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12.09.2024 17:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=UdeZnMWDRcE розвідувальні "крила" вночі вже збивають.
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12.09.2024 18:00 Відповісти
У кабіні управління радянських ЗРК лунали команди накшалт : "Цель унічтожить двумя очередью". Передбачалося, що однієї ракети може не вистачити для гарантованого знищення повітряної цілі. Так само, може не вистачити одного антидрону.
Майбутнє мабуть за роями антидронів. Чергова авіабаза-платформа, яка несе на борту рій антидронів, знаходиться в повітрі на визначеному ешелоні, щоб мінімізувати час, потрібний для атаки ворожої цілі.
Антидрони стартують у повітрі з борту авіабази-платформи, як мінімум парами, для атаки повітряної цілі та її ураження з документуванням результату атаки.
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12.09.2024 18:41 Відповісти
Ну так, бо у будь-якого ЗРК існує коєфіцієнт вірогідності ураження цілі, якій складає 0,7, чи 0.8, чи 0,9 залежно від комплексу та конкретних умов, і тому запускали дві ракети. З FPV-дроном ситуація трохи інша - оператор пятисотдоларового дрону з поганенькою камерою в умовах рельефу, який заважає проходженню радіосигналу, а інколи ще і під впливом роботи РЕБ, якось попадає у танчік чи мотолигу своїм одним дроном, а може навіть лагідно підлетіти до ствола гармати, і зробити з неї сопілку, тюкнувши ПГшкою. Оператор дрону з гарним тепловізором при відсутності роботи РЕБу, без радіозавад у вигляді рельєфу і майже нульовій швидкості цілі навряд чи промаже по такому одороблу як шахед, навіть якщо у дрона не буде функції машинного захоплення цілі і донаведення. Фізично попадати у шахєд і не треба, бо ураження відбувається повітряним підривом через радіоканал. Так що один fpv=один шахєд.
І стартує він просто з кузова пікапа мобільного розрахунку, який отримав інформацію з центру управління, що саме на них певним азимутом наближається ціль, яка через декілька хвилин буде в досяжності їх fpv-перехоплювача. І роя дронів розрахунку мати не треба, достатньо буде мати на борту три, або навіть два дрони.
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12.09.2024 20:57 Відповісти
ВІдома, дуже неточна статистика уражень наземних цілей одним дроном (статистики ураження повітряних цілей дронами мені невідома) значно гірша, ніж уражень повітряних цілей однією ракетою ЗРК.
За відкритими даними, які публікувалися у різний час, це 10%-30%.
Можливо, по повітряних цілях статистика вдалих уражень одним антидроном трохи краща, але, на жаль, мабуть менша 80%. І це в умовах, коли повітряна ціль (розвідувальний дрон-крило ворога) маломаневрена, не оснащена засобами бортових РЕБ та іншої активної протидії атакам антидронів. Тобто, у перспективі імовірність ураження цілі одним антидроном буде ще зменшуватися.
Отже, для підвищення імовірності знищення повітряної цілі антидроном існує перевірений ППО шлях - надлишковість атаки. А саме - атака повітряної (і наземної цілі) множиною дронів, а краще - роєм дронів.
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13.09.2024 09:38 Відповісти
згоден, ми ж бачимо на відео вдалі завершення атак, а кількість втрачених з різних причин дронів залишається за кадром. Звісно, якщо це не поодинокий заблукавший кацап, а більш-менш важлива ціль, то краще якщо її будуть атакувати декілька дронів. Не спеціаліст, тому не можу уявити, як один оператор , припустимо, буде керувати трьома дронами, які вилетіли на перехват одного умовного шахєда, щоб вони не зіткнулись біля цілі тіпа "дай я". Думаю, в такій концепції застосування роль оператора в управлінні польотом буде зведена до мінімума, і вже не буде залежати від майстерності оператора.
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13.09.2024 14:33 Відповісти
момент істини )) - видно тінь дрона..., як в тих мультиках - смерті ще немає. але вже видно її тінь...
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12.09.2024 14:30 Відповісти
Дрон Шедоу
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12.09.2024 16:06 Відповісти
Торук - Остання тінь ("Аватар")
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12.09.2024 18:51 Відповісти
''Війна дронів'', майбутнє вже тут.
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12.09.2024 14:33 Відповісти
Його все ще привозять з ізраілю, чи вже випускають по ліцензії?
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12.09.2024 14:43 Відповісти
Нетаньягу особисто возить. Електричкою.
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12.09.2024 14:53 Відповісти
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12.09.2024 14:57 Відповісти
Молодці наші Воїни 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼
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12.09.2024 14:45 Відповісти
следующие модели орланов, зала и суперкамов сбивать не получться. А вообще те, кто публикует подобные видео - полезныіе для РФ идиоты. Теперь благодаря єтим видосикам в Орданы сверху-сзади будут поставлены датчики приближения и в случае срабатывания Орланы начнут маневрировать.
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12.09.2024 14:52 Відповісти
Позмагатися в маневруванні з FPV? Нехай щастить.
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12.09.2024 14:54 Відповісти
Дракони тиждень тому відосики опублікували - тепер русня почала робити подібне і випалювати наші позиції в посадках... А тепер вони ще й дешевими фпв дронами а не дороговартісними зрк збиватимуть наших... Чудово!!! Прекрасна публікація... Рф дуже вдячна!!!
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12.09.2024 14:58 Відповісти
Наша беда в наших полезных идиотах, которых у нас намного больше, чем 73%
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12.09.2024 15:01 Відповісти
Прокинся, Маня, кацапня третій рік фігачить фосфорним снарядами, а вони набагато потужніші за саморобний терміт
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12.09.2024 15:03 Відповісти
І де саме тебе кацапня термітами палить?
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12.09.2024 15:04 Відповісти
Чому Ви не пишете жирним шрифтом? Якось погано читати. Ще гарно було б капсом!
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12.09.2024 15:13 Відповісти
Ну сразу видно єксперта с 90% пролежнями! Честь и слава! Тебе высота 3000-4000м никаких ассоциаций не вызывает?
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12.09.2024 14:59 Відповісти
Окай, розкажіть нам сірим, о, вельмишановний іксперде, як тихоходне одоробло з крилами буде "маневрувати" від ФПВішок, які вже полюють за бойовими гелікоптерами. 😁
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12.09.2024 15:07 Відповісти
Так бы орки ломали голову куда деваются Орланы и что с ними происходит, а теперь они оснастят их системой предупреждения об атаке. Спасибо полезным идиотам. Кстати, если бы єти идиоты не выкладывали видосики про скиды, орки бы в своих БПЛА и тактике отставали бы минимум на год
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12.09.2024 14:56 Відповісти
Ты думаешь сруские не перехватывают видеосигнал?Наивный.
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12.09.2024 16:29 Відповісти
на той відстані? У дрона не та потужність відеопередавача, щоб його відео перехоплювали.
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12.09.2024 16:45 Відповісти
Той хто публікує такі відео, свідомо чи несвідомо співпрацює з рф...
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12.09.2024 14:54 Відповісти
Нічого дивного. Просто Стерненко заробляє на дронах і йому насрати на наслідки, точніше на бумберанг, бо він на віну не пійде. А подібні відосики сбільшують статки Стерненка.
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12.09.2024 15:03 Відповісти
Стерненко виклав ці відоси тільки коли вони вже були розповсюджені по сітці. Він постійно нагадує про секретність. Він не заробляє на закупівлі дронів. Він постійно спілкується з фахівцями, що б знати актуальні потреби і на наслідки йому не насрати. Все це знаю з власного досвіду.
І мені дуже дивно чому ***..ні нікчемні чорти поливають брудом найкориснішого волонтера? Може це така форма самоствердження?
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12.09.2024 15:23 Відповісти
Смішно. Дуже. Стерненко заробляє на дронах - це факт. Стерненко публікує відосики - це факт. Стерненко на війну не піде - 99%. В минулому році, в один із моїх підрозділів, Стерненко надавав дрони на умові, що усі відео з дронів будуть надані йому без права передачі будь кому. Потім ці переможні відео викладалися в каналі Стерненка - це факт. Проблема не в зароблянні, а у корисних ідіотах, які для збільшення зароботку публікують те, що неможна. Наприклад корисний ГУР сьогодні опублікував кадри збиття СУ-30. Так би орки макітру ломали, що трапилося? і далі би літали так саме і їх так саме потрохи збивали, а тепер ЙУХ.
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12.09.2024 15:45 Відповісти
Лише одне зауваження - Стерненко не піде в армію на 100 відсотків.
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12.09.2024 15:53 Відповісти
100 відсотків навіть Бог не дає. Х.з. що там може трапитися у мактрі Стерненка. Може купить посаду у НГУ і щоб побільше попіаритися - пійде неньку захищати. Як Кошевий і Пікалов.
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12.09.2024 16:16 Відповісти
- Вот, - вымолвил, наконец, Остап, - судьба играет человеком, а человек играет на трубе.- https://socratify.net/quotes/zolotoi-telenok-ilia-ilf-i-evgenii-petrov Золотой теленок (Илья Ильф и Евгений Петров),
😁
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12.09.2024 16:36 Відповісти
Стерненко виклав ці відоси тільки коли вони вже були розповсюджені по сітці.
==========
І хто же цей корисний ідіот? Хто підставив Стерненка? Якась спільнота...
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12.09.2024 16:14 Відповісти
Цікавий рельєф,над яким цей поєдинок.
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12.09.2024 15:18 Відповісти
компютерний

а там зверху про секретність таких відео триндять
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12.09.2024 15:35 Відповісти
Зараз практично по всіх ділянках фронту працюють по крилах.
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12.09.2024 15:25 Відповісти
Схоже на діїї оси-їздця. 😊 Вона так само сідає на гу інь, чи іршу здобич, відкладає всередину яйця, з яких вилуплюється потомство і з'їдає здобич зсередини. Найцікавіше, що здобич живе ще довго, бо маленькі оси не вражають спочатку життєво важливі органи. І ось такий маленький дрончик (оса) валилить гвіантську здобич, іноді більше у десятки разів.
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12.09.2024 15:51 Відповісти
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12.09.2024 18:12 Відповісти
АПЛОДИСМЕНТИ ВОЇНАМ ЗСУ
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12.09.2024 18:58 Відповісти
А чи отой Орлан впав? Жодних підтверджень наразі немає.
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12.09.2024 19:33 Відповісти
Камікадзе з японського, - "Божий вітер". Так воно і є!
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12.09.2024 21:41 Відповісти
 
 