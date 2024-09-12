Рідкісний БПЛА "Орлан-30", який наводить на ціль ракети "Іскандер-М", знищили нацгвардійці за допомогою дрона-камікадзе. ВIДЕО

Оператори дронів із 11-ї одеської бригади Нацгвардії імені Грушевського за допомогою дрона-камікадзе збили рідкісний російський розвідувальний БПЛА "Орлан-30".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Пілотам 11-ї одеської бригади Нацгвардії імені Грушевського вдалося знищити рідкісний російський розвідувальний БПЛА "Орлан-30" за допомогою дрону. "Орлан" із дальністю польоту 300 кілометрів використовується ворогом у зв'язці для наведення ракет "Іскандер-М" або коригування артилерійських снарядів "Краснопіль", - зазначається у коментарі до відео.

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