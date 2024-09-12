Рідкісний БПЛА "Орлан-30", який наводить на ціль ракети "Іскандер-М", знищили нацгвардійці за допомогою дрона-камікадзе. ВIДЕО
Оператори дронів із 11-ї одеської бригади Нацгвардії імені Грушевського за допомогою дрона-камікадзе збили рідкісний російський розвідувальний БПЛА "Орлан-30".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Пілотам 11-ї одеської бригади Нацгвардії імені Грушевського вдалося знищити рідкісний російський розвідувальний БПЛА "Орлан-30" за допомогою дрону. "Орлан" із дальністю польоту 300 кілометрів використовується ворогом у зв'язці для наведення ракет "Іскандер-М" або коригування артилерійських снарядів "Краснопіль", - зазначається у коментарі до відео.
Топ коментарі
+15 Paul Levkun
показати весь коментар12.09.2024 14:23
+9 Hanka Panyanka
показати весь коментар12.09.2024 14:30
+4 Валерій Кваша
показати весь коментар12.09.2024 14:33
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
З часом русня почне ставити на свої "крила" компактний РЕБ.
Ворог активно готує бортові засоби РЕБ.
.
Пропонується ставити на розвідувальні дрони-крила бортовий малопотужний засіб РЕБ та бортову відеокамеру заднього огляду для виявлення атакуючого дрону, здійснення маневрів ухилення та іншої можливої протидії.
Питання в живленні того РЕБу. Двигунець дрона розрахований на приведення в рух легенького апарата з пінопласту та великою площею крила.
Двигун напряму з'єднаний з гвинтом і працює тільки на гвинт.
Камера та органи управління живляться від акумулятора.
Якщо почепити РЕБ то потрібно буде окремий акумулятор який його живить і генератор задіяний від двигуна, який буде живити акумулятор.
І легенький апарат з великою площею крила і можливістю, при мінімальних витратах пального, летіти довго, потрібно перетворювати на іншу машину, з іншими розмірами, вагою, зробленим з інших матеріалів, у якого інша теплова сигнатура і т.д. і т.п.
Тут же ідея у відносній дешевизні, малопомітності та здатності довго триматися у повітрі при прямолінійному русі (бо потрібно квадрат за квадратом сканувати місцевість).
Вони що з дронів запускаються?
РЕБ може працювати короткими імпульсами по каналу управління. Достатньо на пару секунд внести хаос в політ ФПВ, метрах у двадцяти від цілі, щоб збити його з курсу, змусити знову заходити на атаку.
Розвідник повинен летіти плавно, по прямих траєкторіях, скануючи задані квадрати, а не вертіти фігури вищого пілотажу. Його ж зробили і направили добувати інформацію, а не боротися з дронами. Все пораховано і користь і ймовірність втрати...
Але люди, очевидно, працюють над цим. І це добре.
Майбутнє мабуть за роями антидронів. Чергова авіабаза-платформа, яка несе на борту рій антидронів, знаходиться в повітрі на визначеному ешелоні, щоб мінімізувати час, потрібний для атаки ворожої цілі.
Антидрони стартують у повітрі з борту авіабази-платформи, як мінімум парами, для атаки повітряної цілі та її ураження з документуванням результату атаки.
І стартує він просто з кузова пікапа мобільного розрахунку, який отримав інформацію з центру управління, що саме на них певним азимутом наближається ціль, яка через декілька хвилин буде в досяжності їх fpv-перехоплювача. І роя дронів розрахунку мати не треба, достатньо буде мати на борту три, або навіть два дрони.
За відкритими даними, які публікувалися у різний час, це 10%-30%.
Можливо, по повітряних цілях статистика вдалих уражень одним антидроном трохи краща, але, на жаль, мабуть менша 80%. І це в умовах, коли повітряна ціль (розвідувальний дрон-крило ворога) маломаневрена, не оснащена засобами бортових РЕБ та іншої активної протидії атакам антидронів. Тобто, у перспективі імовірність ураження цілі одним антидроном буде ще зменшуватися.
Отже, для підвищення імовірності знищення повітряної цілі антидроном існує перевірений ППО шлях - надлишковість атаки. А саме - атака повітряної (і наземної цілі) множиною дронів, а краще - роєм дронів.
І мені дуже дивно чому ***..ні нікчемні чорти поливають брудом найкориснішого волонтера? Може це така форма самоствердження?
😁
==========
І хто же цей корисний ідіот? Хто підставив Стерненка? Якась спільнота...
а там зверху про секретність таких відео триндять