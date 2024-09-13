Український безпілотник зафільмував момент атаки дрона-камікадзе на ворожий розвідувальний БПЛА "Supercam". ВIДЕО

Український дрон-камікадзе знищив у повітрі ворожий розвідувальний БПЛА "Supercam".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну атаку зафільмував інший безпілотник.

"В об'єктив українського FPV потрапив момент перехоплення розвідувального БПЛА "Supercam" іншим дроном", - йдеться у коментарі до запису.

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