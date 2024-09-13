Український безпілотник зафільмував момент атаки дрона-камікадзе на ворожий розвідувальний БПЛА "Supercam". ВIДЕО
Український дрон-камікадзе знищив у повітрі ворожий розвідувальний БПЛА "Supercam".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну атаку зафільмував інший безпілотник.
"В об'єктив українського FPV потрапив момент перехоплення розвідувального БПЛА "Supercam" іншим дроном", - йдеться у коментарі до запису.
Топ коментарі
+5 Тонка червона лінія
показати весь коментар13.09.2024 11:17
+4 piligrim 1982
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+3 Алекс Мышкевич
показати весь коментар13.09.2024 11:41
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Тоді за наявності сигналу тривоги від свого "Цукорка" про наближення ворожих дронів, оператор випускає своїх "Яструбів-мисливців" у вільне полювання і спостерігає на моніторі на йоно результати без особливого втручання.
Мабуть відео сприяло ворогу зайнятися нашим Дракарисом, затрофеїти
і швидко скопіювати його функціонально
https://t.me/serhii_flash/3860
https://youtu.be/5gZshkf4Zz8?list=PLDLZ62WzH721RfRT56ytut_5OoVnMqj_X&t=131
"Я з уряду, і я тут, щоб допомогти вам."
Але шановні журналісти, ніколи не викладайте в високій якості та технічні деталі.
Противник швидко вчиться, краде і копіює (це москальська ідея життя).
Хайп на війні вбиває наших!