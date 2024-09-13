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Украинский беспилотник запечатлел момент атаки дрона-камикадзе на вражеский разведывательный БПЛА "Supercum". ВИДЕО

Украинский дрон-камикадзе уничтожил в воздухе вражеский разведывательный БПЛА "Supercum".

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную атаку снял другой беспилотник.

"В объектив украинского FPV попал момент перехвата разведывательного БПЛА "Supercum" другим дроном", - говорится в комментарии к записи.

Также смотрите: Редкий БПЛА "Орлан-30", наводящий на цель ракеты "Искандер-М", уничтожили нацгвардейцы с помощью дрона-камикадзе. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3634) уничтожение (6995) бой (167)


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Топ комментарии
+5
На міні-коптери протиповітряної оборони підрозділів ЗСУ потрібно встановити плати сканування і автозахоплення теле-радіосигналів розвідувальних "Зала" й інших подібних типів і ударних "Ланцетів" ворога, які працюють здебільшого в спарці на певних визначених частотах.
Тоді за наявності сигналу тривоги від свого "Цукорка" про наближення ворожих дронів, оператор випускає своїх "Яструбів-мисливців" у вільне полювання і спостерігає на моніторі на йоно результати без особливого втручання.
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13.09.2024 11:17
+4
ЗСУ мають успіх всюди - куди не втручається влада...) дивно... Влада мішає?)
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13.09.2024 12:03
+3
Красиво
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13.09.2024 11:41
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Правила форума Совет форумчан
"Supercum" очепятка за Фрейдом.
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13.09.2024 11:17 Ответить
На міні-коптери протиповітряної оборони підрозділів ЗСУ потрібно встановити плати сканування і автозахоплення теле-радіосигналів розвідувальних "Зала" й інших подібних типів і ударних "Ланцетів" ворога, які працюють здебільшого в спарці на певних визначених частотах.
Тоді за наявності сигналу тривоги від свого "Цукорка" про наближення ворожих дронів, оператор випускає своїх "Яструбів-мисливців" у вільне полювання і спостерігає на моніторі на йоно результати без особливого втручання.
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13.09.2024 11:17 Ответить
Впевнений шо хєровина називається SupercAm, але продовжуйте...
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13.09.2024 11:18 Ответить
Супер ля-мінор?
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13.09.2024 13:04 Ответить
Supercum. Це тролінг чи безграмотність?
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13.09.2024 11:19 Ответить
можна приблизно здогадатись - падає, майже пролітає повз, потім підрив поруч, цей суперкум )) випускає парашут (навіщо вже йому) й падає...
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13.09.2024 11:23 Ответить
Красиво
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13.09.2024 11:41 Ответить
Згоден. Це і є відеодоказ реального ураження/знищення повітряної цілі у повітряному бою.
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13.09.2024 13:27 Ответить
ЗСУ і далі могли би збивати безпілотники по тихому, якби грьобані журналісти не поширювали такі відео
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13.09.2024 11:58 Ответить
200+ збитих розвідувальних БПЛА з купою камер жодного разу не побачили, як на них полюють FPV. Ога.
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13.09.2024 12:01 Ответить
для атаки на бпла ВСЕГДА заходят с задней сферы - шо там он можно побачити блин?
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13.09.2024 12:23 Ответить
Ну, всігда так всігда, не буду сперечатися з ікспердами.
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13.09.2024 12:32 Ответить
можеш своє "мненіє" засунути собі у дупу або сходити у ТЦК оновити дані
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13.09.2024 12:48 Ответить
прально -не сперечайся, сиди на кухне пивко сербай
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13.09.2024 14:17 Ответить
Мабуть то не журналісти вирішують.
Мабуть відео сприяло ворогу зайнятися нашим Дракарисом, затрофеїти
і швидко скопіювати його функціонально
https://t.me/serhii_flash/3860
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13.09.2024 13:13 Ответить
флеш про це розказує. коротко: 1) не можливо завжди заходити ззаду 2) русня завжди бачила наш аналоговий сигнал

https://youtu.be/5gZshkf4Zz8?list=PLDLZ62WzH721RfRT56ytut_5OoVnMqj_X&t=131
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13.09.2024 17:35 Ответить
ЗСУ мають успіх всюди - куди не втручається влада...) дивно... Влада мішає?)
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13.09.2024 12:03 Ответить
Кажуть, для Роналда Рейгана найжахливішими в світі словами були слова:
"Я з уряду, і я тут, щоб допомогти вам."
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13.09.2024 13:21 Ответить
Красота, тільки так.
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13.09.2024 13:06 Ответить
Законне питання, а Єрмака так можна ?
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13.09.2024 13:07 Ответить
Добре, що на цьому відео мало що видно.
Але шановні журналісти, ніколи не викладайте в високій якості та технічні деталі.
Противник швидко вчиться, краде і копіює (це москальська ідея життя).
Хайп на війні вбиває наших!
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13.09.2024 15:53 Ответить
 
 