Окупанту відірвало майже пів голови після влучання боєприпасу з українського дрона. ВIДЕО 18+
Бійці 4-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького в районі села Макіївка Луганської області влучно атакували російського загарбника та ліквідували його.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+22 Сум
показати весь коментар15.09.2024 17:08
+19 Dust
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+16 Ден Ко #479821
показати весь коментар15.09.2024 17:15
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відірвана башка підара на другому плані
майстерність на першому
Шибко, курва, бігали... І що? Хіба їм то помогло?