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Окупанту відірвало майже пів голови після влучання боєприпасу з українського дрона. ВIДЕО 18+

Бійці 4-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького в районі села Макіївка Луганської області влучно атакували російського загарбника та ліквідували його.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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Автор: 

армія рф (17516) ліквідація (3973) Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (69)


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Топ коментарі
+22
Стосовно окупантів- в мене стійка психіка!
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15.09.2024 17:08
+19
половину битой лады чувак заработал честно

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15.09.2024 17:11
+16
Він взагалі нічого не втратив
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15.09.2024 17:15
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Та норм - приклеють - буде як новенькии
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15.09.2024 17:05 Відповісти
Для цього їм спочатку потрібно знайти цілу дупу.
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15.09.2024 17:27 Відповісти
Потрібно було накласти жгут, на шию
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25.09.2024 10:05 Відповісти
Стосовно окупантів- в мене стійка психіка!
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15.09.2024 17:08 Відповісти
і оператор дрона, молодець!!!!
відірвана башка підара на другому плані
майстерність на першому
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15.09.2024 21:05 Відповісти
Падло прикидається, що дохлий. Орки і без голів живуть, правда не довго.
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15.09.2024 17:08 Відповісти
половину битой лады чувак заработал честно

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15.09.2024 17:11 Відповісти
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15.09.2024 21:31 Відповісти
главно дєло щоб вуха залишились на залишку голови.
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15.09.2024 17:15 Відповісти
Для чого?
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15.09.2024 17:40 Відповісти
а хіба на концерті передбачений сінхронний переклад мовою жестів? Бо я, наприклад не уявляю, як показати "хатят лі рускіє вайни".
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15.09.2024 17:48 Відповісти
Тю, так це ж простiше пареноi рiпки... Пiсля вибуху елдан кацапа буде перекошений, тому й гримаси корчити не прийдеться, просто , - легкий зекiвський кивок в сторону опонента-глядача, а здоровим пальцем провести по своiй глотцi i помахати влiво-вправо залишками голови, вуха при цьому будуть замiсть вентилятора ( у пеклi). Цi жести пересiчний зрозумiе в такий кшталт, мовляв, ей, ти, сiкiр башка хочеш?не?... Вам залишаеться помахати головою вверх -вниз, або лiво-право... Отже в такий кшталт можна обоюдно змикитити, що порозумiння е.
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15.09.2024 20:09 Відповісти
Він взагалі нічого не втратив
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15.09.2024 17:15 Відповісти
не прийшлось йому самому собі до голови гранату прикладать ))
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15.09.2024 17:17 Відповісти
Та вони родяться безголовими а зверху відросток кудою жруть та матюкаються.
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15.09.2024 17:18 Відповісти
На честь 20 річчя Сайту "Цензор.НЕТ" окупанту відірвало майже пів голови після влучання ********** з українського дрона.
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15.09.2024 17:19 Відповісти
Скотчем або ізолєнтою, підмітає москаль дупу собі, ну, десь так..
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15.09.2024 17:29 Відповісти
А для рузьгих - в чому різниця?
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15.09.2024 17:54 Відповісти
Он и так жил всю жизнь вполголовы. Наши парни просто привели это к нужному знаменателю.
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15.09.2024 17:56 Відповісти
Яка різниця півголови чи ціла якщо мізків все одно нема
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15.09.2024 18:11 Відповісти
півтора землекопа )
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15.09.2024 18:24 Відповісти
Мыслительная деятельность не пострадала
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15.09.2024 18:28 Відповісти
Зато похмільний синдром не буде мучити .
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15.09.2024 18:28 Відповісти
Як то кажуть - "Биліби мазгі - билоб сотрясєніє"...
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15.09.2024 18:30 Відповісти
Порозкинув мізками...
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15.09.2024 19:07 Відповісти
КаскоДер - тот, кто сдирает каски
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15.09.2024 21:29 Відповісти

Шибко, курва, бігали... І що? Хіба їм то помогло?
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15.09.2024 23:19 Відповісти
Хер на нього!
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16.09.2024 09:17 Відповісти
 
 