Керована авіабомба знищила будівлю з російськими військовими у Курській області. ВIДЕО
Бійці підрозділу "Khorne Group" 116-ої окремої механізованої бригади прицільно вдарили по окупантах в Курській області в селі Веселе бомбами GBU-39.
Будівля злетіла у повітря, а разом із нею - особовий склад росіян, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+28 YU ST
показати весь коментар15.09.2024 16:21
+25 And And
показати весь коментар15.09.2024 16:37
+19 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар15.09.2024 16:19
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це може повернути ЗСУ на поле бою назад точний артснаряд Ексалібур, фугасні Хаймарси на 80-150км котрі уже більше року заглушені російсьскими РЕБ і не стріляють на далекі відстані, так як накоплюють погрішність. А також закінчити розробку РСЗО Вільха.
ЗСУ знову зможе знищувати логістику росіян як було в 2022 році.
Бійці підрозділу "Khorne Group" 116-ої окремої механізованої бригади прицільно вдарили по окупантах в Курській області в селі Веселе бомбами GBU-39.
.. у механізованих бригадах ЗСУ з*явилися літаки!!!!????? Чи то БМП..чи БТР почали літати? До цього повідомлення GBU-39 могли використовувати тільки модернізовані Міг-29 та F-16!!! А сьогодні може хтось розповість про новий авіаційні можливості МЕХАНІЗОВАНОЇ бригади!? А то колись у одного льотчика же був запис у особовій справі ...154 артилерійський авіаційний полк ..... ))))
Ведутся или планируются работы по обеспечению возможности её применения..... )))
ТО може у 116 бригаді вже F-35 'є..чи АС-130W? З чого ж була скинута ця злощасна GBU-39? А вона скинута з Міг-29..чи наших F-16... бо ІНШОГО у нас НЕМА!!! А якщо ще знати..що А-10 виводяться з озброєння ВПС США... і ніхто і не думає проводити роботи на списаних літаках... то Ваш копійований текст нічим не відлічається від назви ...Бійці 116 бригади.... От так і виходить. Ми читаємо... про що написано не розуміємо... а думать не бажаємо. Про аналіз я вже мовчу.
GLSDB - это высокоточный крылатый боеприпас, созданный путем добавления к бомбе GBU-39 ракетного двигателя, что позволило увеличить дальность ее полета до 150 км. При этом задокументированная дальность не превышает 119 км.
а нема орка, нема білої лади!!!
так, побільше б їх.
але 19 Богдан профінансувала Данія
а зелені вписдили 1,5 ярда в марафон!!!
знов, ****, виділили півтора ярда щоб їзлити по вухах лохтората
про найнайнай якого боневтіка
Так рахуємо, в гуглі : Вартість САУ "Богдана", за неофіційною інформацією, становить близько 2,5 млн доларів, що приблизно вдвічі дешевше за САУ Caesar.18 квіт. 2024 р.
Тобто 102 млн і 500 тис грн.
На штук 15 би насбирали, а там ще й потрусити зайві органи і департаменти - ще б всі 19 викупили...
Це не просто ганьба, це сюр!!!
Після війни справа честі - повне перезавантаження, з люстрацією 100 % керівних службовців .
Держава яка не має інстинктку самозбереження або зникає або проходить стадію революції!!!
Заговорив Шевченком...
Ніби відстала слизь...
З краваткою нікчемства-є
...
Ніби політика....
З членством...
Крізь уст...
Стала конкретикою?
1 m
GLSDB - это высокоточный крылатый боеприпас, созданный путем добавления к бомбе GBU-39 ракетного двигателя, что позволило увеличить дальность ее полета до 150 км. При этом задокументированная дальность не превышает 119 км.