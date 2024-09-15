Керована авіабомба знищила будівлю з російськими військовими у Курській області. ВIДЕО

Бійці підрозділу "Khorne Group" 116-ої окремої механізованої бригади прицільно вдарили по окупантах в Курській області в селі Веселе бомбами GBU-39.

Будівля злетіла у повітря, а разом із нею - особовий склад росіян, повідомляє Цензор.НЕТ.

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