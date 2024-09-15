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Управляемая авиабомба уничтожила здание с российскими военными в Курской области. ВИДЕО

Бойцы подразделения "Khorne Group" 116-й отдельной механизированной бригады прицельно ударили по оккупантам в Курской области в селе Веселое бомбами GBU-39.

Здание взлетело в воздух, а вместе с ним - личный состав россиян, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Бойцы Сечеславской бригады спасли от плена нашего бойца на Покровском направлении. ВИДЕО

уничтожение (7016) Курск (1118)


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Топ комментарии
+28
СВО ідєт чьотко па плану
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15.09.2024 16:21
+25
Компанія BAE System почала випускати GPS приймач з 24 розподіленами антенами для бомб, ракет, снарядів, дані приймачі практично неможливо заглушити. Тираж 100 000 на рік.

Це може повернути ЗСУ на поле бою назад точний артснаряд Ексалібур, фугасні Хаймарси на 80-150км котрі уже більше року заглушені російсьскими РЕБ і не стріляють на далекі відстані, так як накоплюють погрішність. А також закінчити розробку РСЗО Вільха.

ЗСУ знову зможе знищувати логістику росіян як було в 2022 році.

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15.09.2024 16:37
+19
Керована авіабомба - це сила - якби іх тисячі
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15.09.2024 16:19
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Керована авіабомба - це сила - якби іх тисячі
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15.09.2024 16:19 Ответить
Компанія BAE System почала випускати GPS приймач з 24 розподіленами антенами для бомб, ракет, снарядів, дані приймачі практично неможливо заглушити. Тираж 100 000 на рік.

Це може повернути ЗСУ на поле бою назад точний артснаряд Ексалібур, фугасні Хаймарси на 80-150км котрі уже більше року заглушені російсьскими РЕБ і не стріляють на далекі відстані, так як накоплюють погрішність. А також закінчити розробку РСЗО Вільха.

ЗСУ знову зможе знищувати логістику росіян як було в 2022 році.

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15.09.2024 16:37 Ответить
Так - бо Хаимарсів вже и не чути -- кацапи збили ім приціл
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15.09.2024 16:43 Ответить
Іменно тому Хаймарси зараз регулярно знищують цілі в Курській області, в т.ч і живу силу?
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15.09.2024 16:54 Ответить
Так там вони ж до цього не готовились - а в Украіні замакітрують голову Хаимарсам всілякими РЕБами і *******
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15.09.2024 16:58 Ответить
Йде мова про фугасні Хаймарси котрим потрібна висока точність і про великі дальності, а не про осколочні Хаймарси і близькі дальності.
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15.09.2024 17:00 Ответить
...судячи по тексту..

Бійці підрозділу "Khorne Group" 116-ої окремої механізованої бригади прицільно вдарили по окупантах в Курській області в селі Веселе бомбами GBU-39.

.. у механізованих бригадах ЗСУ з*явилися літаки!!!!????? Чи то БМП..чи БТР почали літати? До цього повідомлення GBU-39 могли використовувати тільки модернізовані Міг-29 та F-16!!! А сьогодні може хтось розповість про новий авіаційні можливості МЕХАНІЗОВАНОЇ бригади!? А то колись у одного льотчика же був запис у особовій справі ...154 артилерійський авіаційний полк ..... ))))
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15.09.2024 18:36 Ответить
Мабуть малось на увазі - навели.
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15.09.2024 22:52 Ответить
... ну Ви текст ...Бійці підрозділу "Khorne Group" 116-ої окремої механізованої бригади прицільно вдарили по окупантах в Курській області в селі Веселе бомбами GBU-39. ... навіть так можете трактувати? .... Може краще було б написати... бійці бригади з ДОПОМОГОЮ пілотів літаючих БМП....)))) То люди хоча б посміялися... Невже не ясно..що це видумана мулька. Писав відвертий неук... якому всеодно..чи то механізирована бригада..чи кавалерійській полк. Тому просто усміхніться і подумайте...як розводять тих... хто нічого не розуміє.
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15.09.2024 23:06 Ответить
Ви явно гарячкуєте. Ще раз - навели. Як навели, не вказано.
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16.09.2024 12:49 Ответить
Бомба GBU-39 может использоваться с самолётов https://ru.wikipedia.org/wiki/F-22_Raptor F-22 Raptor , https://ru.wikipedia.org/wiki/F-15E_Strike_Eagle F-15E Strike Eagle , https://ru.wikipedia.org/wiki/Panavia_Tornado Panavia Tornado , https://ru.wikipedia.org/wiki/JAS-39_Gripen JAS-39 Gripen и https://ru.wikipedia.org/wiki/Lockheed_AC-130 Lockheed AC-130W . Ведутся или планируются работы по обеспечению возможности её применения с https://ru.wikipedia.org/wiki/F-16_Fighting_Falcon F-16 Fighting Falcon , https://ru.wikipedia.org/wiki/F-35_Lightning_II F-35 Lightning II , https://ru.wikipedia.org/wiki/A-10_Thunderbolt_II A-10 Thunderbolt II , https://ru.wikipedia.org/wiki/B-1_Lancer B-1 Lancer , https://ru.wikipedia.org/wiki/B-2_Spirit B-2 Spirit , https://ru.wikipedia.org/wiki/B-52_Stratofortress B-52 Stratofortress и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-29 МиГ-29 .
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15.09.2024 23:12 Ответить
.. це Ви мені хочете розповісти про цю авіабомбу? Тільки Ви дуже застарілі дані вкидуєте...))))
Ведутся или планируются работы по обеспечению возможности её применения..... )))
ТО може у 116 бригаді вже F-35 'є..чи АС-130W? З чого ж була скинута ця злощасна GBU-39? А вона скинута з Міг-29..чи наших F-16... бо ІНШОГО у нас НЕМА!!! А якщо ще знати..що А-10 виводяться з озброєння ВПС США... і ніхто і не думає проводити роботи на списаних літаках... то Ваш копійований текст нічим не відлічається від назви ...Бійці 116 бригади.... От так і виходить. Ми читаємо... про що написано не розуміємо... а думать не бажаємо. Про аналіз я вже мовчу.
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15.09.2024 23:43 Ответить
Малогабаритные высокоточные бомбы, так называемые «бомбы малого калибра, запускаемые с земли», - GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb).
GLSDB - это высокоточный крылатый боеприпас, созданный путем добавления к бомбе GBU-39 ракетного двигателя, что позволило увеличить дальность ее полета до 150 км. При этом задокументированная дальность не превышает 119 км.
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16.09.2024 07:04 Ответить
... боеприпас называется GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb)!!! Но не GBU-39!! То что в основу GLSDB заложен боеприпас GBU-39... не позволяет его так называть. Также можно написать, что цель поражена реактивным снарядом с БМ-13.... Это ведь тоже начальный вариант сегодняшних БМ-21 ... Но в целом Ваш довод правильный!
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18.09.2024 11:04 Ответить
Компании Boeing и Saab Group создали на базе GBU-39 и ракетного двигателя от реактивного снаряда M26 бомбу малого диаметра наземного базирования (англ: Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB)). GLSDB запускается из наземных ракетных комплексов типа РСЗО M270 и M142 HIMARS.
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18.09.2024 13:36 Ответить
ти що???
а нема орка, нема білої лади!!!
так, побільше б їх.
але 19 Богдан профінансувала Данія
а зелені вписдили 1,5 ярда в марафон!!!
знов, ****, виділили півтора ярда щоб їзлити по вухах лохтората
про найнайнай якого боневтіка
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15.09.2024 21:20 Ответить
І сільки така Дана / Богдана коштує у гривнях? На 19 вистачило б ??? ...
Так рахуємо, в гуглі : Вартість САУ "Богдана", за неофіційною інформацією, становить близько 2,5 млн доларів, що приблизно вдвічі дешевше за САУ Caesar.18 квіт. 2024 р.
Тобто 102 млн і 500 тис грн.
На штук 15 би насбирали, а там ще й потрусити зайві органи і департаменти - ще б всі 19 викупили...
Це не просто ганьба, це сюр!!!
Після війни справа честі - повне перезавантаження, з люстрацією 100 % керівних службовців .
Держава яка не має інстинктку самозбереження або зникає або проходить стадію революції!!!
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15.09.2024 23:34 Ответить
Гут, навіть якщо там були тільки кацапські миші
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15.09.2024 16:20 Ответить
СВО ідєт чьотко па плану
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15.09.2024 16:21 Ответить
А шо це пыня снаружи рассекает. Говорят же, шо его в бункере закрыли и дверь заврили эл. сваркой, чтобы не открывалась.
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15.09.2024 16:32 Ответить
фсбешні боти по типу генерал свр та якийсь там прАХВєссАр вже рік балаболять шо ***** дохлий в морозильнику лежить.
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15.09.2024 16:35 Ответить
що таке "пиня" ? Українці ту істоту )(уйло зовуть.
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15.09.2024 17:02 Ответить
Курськ...
Заговорив Шевченком...

Ніби відстала слизь...

З краваткою нікчемства-є
...
Ніби політика....
З членством...
Крізь уст...
Стала конкретикою?
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15.09.2024 16:57 Ответить
Так, путлер-у саму «дИрдочку»!!!
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15.09.2024 17:52 Ответить
добре іпало скрутило пркидьку
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15.09.2024 18:29 Ответить
Ну от дивився б і дивився...
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15.09.2024 16:28 Ответить
багато "мальчиков в трусиках" , знищено американсько бомбою у курської області, ми в захваті від плана х..ле
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15.09.2024 16:29 Ответить
Дома навіть стіни в Курській народній республіці допомагають нищити ворогів...
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15.09.2024 16:30 Ответить
Це школа в селі Веселе. Новий напрямок наступу ЗСУ на Курську область. Вона в трьох кілометрах від кордону.
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15.09.2024 16:31 Ответить
Сьогодні обідав на кухні та жінка включила тєлік. Були новини по мараХВону. І там в новинах з захопленням розповідали шо місцеве населення в курській області дуже добре здають місця дислокації кадирівців. У мене виникає питання. Нахрена це розповідати? Відбити охоту у курчан здавати вівцейобів?
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15.09.2024 16:38 Ответить
Ну й де-біли-ляпають про все,щоб бабла ще підкинули-бо язик мій є ворог мій
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15.09.2024 17:11 Ответить
Іване, може це просто наше ІПСО. Най буде.
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15.09.2024 19:10 Ответить
А нас за чьто!? (c)
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15.09.2024 16:40 Ответить
air-dropped,150 km
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15.09.2024 16:42 Ответить
боевая часть 93 кг
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15.09.2024 16:43 Ответить
Accuracy SDB I (GBU-39)
1 m
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15.09.2024 16:45 Ответить
аккуратно попали
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15.09.2024 16:46 Ответить
... попали!!! Але хто? Невже бійці 116 ОМБр вже літають на Міг-29... чи на F-16 ? Чи то БТР..чи БМП у нас в ЗСУ залітали?
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15.09.2024 18:41 Ответить
путин , это все НАТА , напади на НАТУ
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15.09.2024 16:47 Ответить
Бійці підрозділу "Khorne Group" Більше крові кривавому богу, черепа до трону черепів! )
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15.09.2024 16:48 Ответить
а че вата так дымит ?
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15.09.2024 16:49 Ответить
А оце GBU іноземна бомба? В курській області? Значить можна?
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15.09.2024 17:48 Ответить
"А город(село) подумал: Ученья ідут"
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15.09.2024 17:52 Ответить
Стерненко,не?
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15.09.2024 19:22 Ответить
Це бійці 116 точно скоригували ********* а не самі бомбили
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15.09.2024 19:17 Ответить
Малогабаритные высокоточные бомбы, так называемые «бомбы малого калибра, запускаемые с земли», - GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb).
GLSDB - это высокоточный крылатый боеприпас, созданный путем добавления к бомбе GBU-39 ракетного двигателя, что позволило увеличить дальность ее полета до 150 км. При этом задокументированная дальность не превышает 119 км.
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15.09.2024 23:26 Ответить
Точно в яблочко!!!
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15.09.2024 19:22 Ответить
Калінка - малінка як саундтрак теж згодилась би
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15.09.2024 21:56 Ответить
А шо от таким не можна на Покровському напрямку рашистів зупиняти.
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15.09.2024 23:49 Ответить
Можна. Але тіки якщо вам не шкода пілотів та літаків. Хоча іноді й там таке роблять.
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16.09.2024 10:16 Ответить
 
 