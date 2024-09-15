Управляемая авиабомба уничтожила здание с российскими военными в Курской области. ВИДЕО
Бойцы подразделения "Khorne Group" 116-й отдельной механизированной бригады прицельно ударили по оккупантам в Курской области в селе Веселое бомбами GBU-39.
Здание взлетело в воздух, а вместе с ним - личный состав россиян, сообщает Цензор.НЕТ.
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+28 YU ST
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+19 Валентин Коваль #587289
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Це може повернути ЗСУ на поле бою назад точний артснаряд Ексалібур, фугасні Хаймарси на 80-150км котрі уже більше року заглушені російсьскими РЕБ і не стріляють на далекі відстані, так як накоплюють погрішність. А також закінчити розробку РСЗО Вільха.
ЗСУ знову зможе знищувати логістику росіян як було в 2022 році.
Бійці підрозділу "Khorne Group" 116-ої окремої механізованої бригади прицільно вдарили по окупантах в Курській області в селі Веселе бомбами GBU-39.
.. у механізованих бригадах ЗСУ з*явилися літаки!!!!????? Чи то БМП..чи БТР почали літати? До цього повідомлення GBU-39 могли використовувати тільки модернізовані Міг-29 та F-16!!! А сьогодні може хтось розповість про новий авіаційні можливості МЕХАНІЗОВАНОЇ бригади!? А то колись у одного льотчика же був запис у особовій справі ...154 артилерійський авіаційний полк ..... ))))
Ведутся или планируются работы по обеспечению возможности её применения..... )))
ТО може у 116 бригаді вже F-35 'є..чи АС-130W? З чого ж була скинута ця злощасна GBU-39? А вона скинута з Міг-29..чи наших F-16... бо ІНШОГО у нас НЕМА!!! А якщо ще знати..що А-10 виводяться з озброєння ВПС США... і ніхто і не думає проводити роботи на списаних літаках... то Ваш копійований текст нічим не відлічається від назви ...Бійці 116 бригади.... От так і виходить. Ми читаємо... про що написано не розуміємо... а думать не бажаємо. Про аналіз я вже мовчу.
GLSDB - это высокоточный крылатый боеприпас, созданный путем добавления к бомбе GBU-39 ракетного двигателя, что позволило увеличить дальность ее полета до 150 км. При этом задокументированная дальность не превышает 119 км.
а нема орка, нема білої лади!!!
так, побільше б їх.
але 19 Богдан профінансувала Данія
а зелені вписдили 1,5 ярда в марафон!!!
знов, ****, виділили півтора ярда щоб їзлити по вухах лохтората
про найнайнай якого боневтіка
Так рахуємо, в гуглі : Вартість САУ "Богдана", за неофіційною інформацією, становить близько 2,5 млн доларів, що приблизно вдвічі дешевше за САУ Caesar.18 квіт. 2024 р.
Тобто 102 млн і 500 тис грн.
На штук 15 би насбирали, а там ще й потрусити зайві органи і департаменти - ще б всі 19 викупили...
Це не просто ганьба, це сюр!!!
Після війни справа честі - повне перезавантаження, з люстрацією 100 % керівних службовців .
Держава яка не має інстинктку самозбереження або зникає або проходить стадію революції!!!
Заговорив Шевченком...
Ніби відстала слизь...
З краваткою нікчемства-є
...
Ніби політика....
З членством...
Крізь уст...
Стала конкретикою?
1 m
GLSDB - это высокоточный крылатый боеприпас, созданный путем добавления к бомбе GBU-39 ракетного двигателя, что позволило увеличить дальность ее полета до 150 км. При этом задокументированная дальность не превышает 119 км.