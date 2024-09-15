Управляемая авиабомба уничтожила здание с российскими военными в Курской области. ВИДЕО

Бойцы подразделения "Khorne Group" 116-й отдельной механизированной бригады прицельно ударили по оккупантам в Курской области в селе Веселое бомбами GBU-39.

Здание взлетело в воздух, а вместе с ним - личный состав россиян, сообщает Цензор.НЕТ.

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