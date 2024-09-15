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Бойцы Сечеславской бригады спасли от плена нашего бойца на Покровском направлении. ВИДЕО

На Покровском направлении аэроразведка 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, при отработке своего сектора, увидела что россияне взяли в плен нашего бойца.

Нашему воину дали понять, что с дрона работают свои: первый сброс позволил вырваться от оккупанта и бежать в сторону наших позиций, вторым сбросом не дали возможности догнать нашего побратима, сообщает Цензор.НЕТ.

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плен (2616) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (156)


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Топ комментарии
+25
повезло. що першим скидом не поранило. А другий скид ювелірно ліг на потрібній дистанції.
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15.09.2024 16:07
+24
Дякуємо нашим військовим за професійність і сміливість в даному випадку 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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15.09.2024 16:11
+17
Смерть свинособакам...
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15.09.2024 16:17
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повезло. що першим скидом не поранило. А другий скид ювелірно ліг на потрібній дистанції.
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15.09.2024 16:07 Ответить
в кущах не видно, але можно припустити, що наш боєць лежав, тому перший скид не зачепив. Ну і оператору на екрані через зум краще було видно ситуацію перед скидом.
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15.09.2024 16:15 Ответить
Слава ЗСУ !!!

спрацювали хлопці ювелірно !
і дронщики, і сам полонений теж добре зорієтувався
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15.09.2024 17:17 Ответить
добре що страх не спаралізував, мабуть доза адреналіну була позамежна.
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15.09.2024 17:21 Ответить
Дякуємо нашим військовим за професійність і сміливість в даному випадку 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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15.09.2024 16:11 Ответить
не кажіть, зовсім замучили хасидів своєю мобілізацією

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15.09.2024 17:19 Ответить
Тупо толпою 8 на одного ... і копитом по іпалу ! ТЦК зовсім з глузду з'їхали

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15.09.2024 17:21 Ответить
Смерть свинособакам...
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15.09.2024 16:17 Ответить
РЕСПЕКТ! РЕСПЕКТ! РЕСПЕКТ!
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15.09.2024 16:35 Ответить
Хлопці, боріться за кожного побратима, бо тільки в Єдності ваша Сила і ваша Перемога.
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15.09.2024 18:57 Ответить
Як в кіно...
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15.09.2024 20:18 Ответить
..не дуже зрозуміло\видно, - але, дай БожЕ...)
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15.09.2024 21:22 Ответить
 
 