Бойцы Сечеславской бригады спасли от плена нашего бойца на Покровском направлении. ВИДЕО
На Покровском направлении аэроразведка 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, при отработке своего сектора, увидела что россияне взяли в плен нашего бойца.
Нашему воину дали понять, что с дрона работают свои: первый сброс позволил вырваться от оккупанта и бежать в сторону наших позиций, вторым сбросом не дали возможности догнать нашего побратима, сообщает Цензор.НЕТ.
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+25 Urs
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спрацювали хлопці ювелірно !
і дронщики, і сам полонений теж добре зорієтувався