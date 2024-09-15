Бойцы Сечеславской бригады спасли от плена нашего бойца на Покровском направлении. ВИДЕО

На Покровском направлении аэроразведка 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, при отработке своего сектора, увидела что россияне взяли в плен нашего бойца.

Нашему воину дали понять, что с дрона работают свои: первый сброс позволил вырваться от оккупанта и бежать в сторону наших позиций, вторым сбросом не дали возможности догнать нашего побратима, сообщает Цензор.НЕТ.

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