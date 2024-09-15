УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10982 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
17 852 13

Бійці Січеславської бригади врятували від полону нашого бійця на Покровському напрямку. ВIДЕО

На Покровському напрямку аеророзвідка 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, при відпрацюванні свого сектора, побачила що росіяни взяли у полон нашого бійця.

Нашому воїну дали зрозуміти, що з дрона працюють свої: перший скид дав змогу вирватися від окупанта та бігти в сторону наших позицій, другим скидом не дали можливісті наздогнати нашого побратима, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Сили оборони поповнили обмінний фонд та полонили двох окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

полон (1568) 25 окрема повітряно-десантна бригада (156)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+25
повезло. що першим скидом не поранило. А другий скид ювелірно ліг на потрібній дистанції.
показати весь коментар
15.09.2024 16:07
+24
Дякуємо нашим військовим за професійність і сміливість в даному випадку 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
15.09.2024 16:11
+17
Смерть свинособакам...
показати весь коментар
15.09.2024 16:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
повезло. що першим скидом не поранило. А другий скид ювелірно ліг на потрібній дистанції.
показати весь коментар
15.09.2024 16:07 Відповісти
в кущах не видно, але можно припустити, що наш боєць лежав, тому перший скид не зачепив. Ну і оператору на екрані через зум краще було видно ситуацію перед скидом.
показати весь коментар
15.09.2024 16:15 Відповісти
Слава ЗСУ !!!

спрацювали хлопці ювелірно !
і дронщики, і сам полонений теж добре зорієтувався
показати весь коментар
15.09.2024 17:17 Відповісти
добре що страх не спаралізував, мабуть доза адреналіну була позамежна.
показати весь коментар
15.09.2024 17:21 Відповісти
Дякуємо нашим військовим за професійність і сміливість в даному випадку 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
15.09.2024 16:11 Відповісти
не кажіть, зовсім замучили хасидів своєю мобілізацією

показати весь коментар
15.09.2024 17:19 Відповісти
Тупо толпою 8 на одного ... і копитом по іпалу ! ТЦК зовсім з глузду з'їхали

показати весь коментар
15.09.2024 17:21 Відповісти
Смерть свинособакам...
показати весь коментар
15.09.2024 16:17 Відповісти
РЕСПЕКТ! РЕСПЕКТ! РЕСПЕКТ!
показати весь коментар
15.09.2024 16:35 Відповісти
Хлопці, боріться за кожного побратима, бо тільки в Єдності ваша Сила і ваша Перемога.
показати весь коментар
15.09.2024 18:57 Відповісти
Як в кіно...
показати весь коментар
15.09.2024 20:18 Відповісти
..не дуже зрозуміло\видно, - але, дай БожЕ...)
показати весь коментар
15.09.2024 21:22 Відповісти
 
 