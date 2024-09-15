Бійці Січеславської бригади врятували від полону нашого бійця на Покровському напрямку. ВIДЕО

На Покровському напрямку аеророзвідка 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, при відпрацюванні свого сектора, побачила що росіяни взяли у полон нашого бійця.

Нашому воїну дали зрозуміти, що з дрона працюють свої: перший скид дав змогу вирватися від окупанта та бігти в сторону наших позицій, другим скидом не дали можливісті наздогнати нашого побратима, повідомляє Цензор.НЕТ.

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