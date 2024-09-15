Бійці Січеславської бригади врятували від полону нашого бійця на Покровському напрямку. ВIДЕО
На Покровському напрямку аеророзвідка 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, при відпрацюванні свого сектора, побачила що росіяни взяли у полон нашого бійця.
Нашому воїну дали зрозуміти, що з дрона працюють свої: перший скид дав змогу вирватися від окупанта та бігти в сторону наших позицій, другим скидом не дали можливісті наздогнати нашого побратима, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+25 Urs
показати весь коментар15.09.2024 16:07
+24 Amber
показати весь коментар15.09.2024 16:11
+17 Микола Січень #486030
показати весь коментар15.09.2024 16:17
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спрацювали хлопці ювелірно !
і дронщики, і сам полонений теж добре зорієтувався