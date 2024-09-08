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Зеленский обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины" и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис

Володимир Зеленський (фото ілюстративне)

Владимир Зеленский раскрыл "определенные детали" плана победы для Украины делегации конгресса США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение президента.

"Неизменно работаем с представителями обеих партий в Соединенных Штатах Америки - на полях форума в Италии провел встречу с делегацией Конгресса США. Говорили, в частности, о плане победы для Украины - об определенных его деталях. А полностью мы представим все шаги президенту Соединенных Штатов Байдену и обоим кандидатам в президенты - Трампу и Харрис", - отметил глава государства.

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Топ комментарии
+15
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08.09.2024 20:43
+13
із посиланням на https://www.youtube.com/watch?v=9i00wdSMULo звернення президента

Це не джерело інформації.
Це генератор локшини та білого шуму.
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08.09.2024 20:24
+12
Человек-оркестр
Людина-генератор плану, ой, нє, дегенератор под планом, прєдводитєль ідєй, работатєль со смислами, нє, щось не так... може просто дегенерат?
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08.09.2024 20:28
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
із посиланням на https://www.youtube.com/watch?v=9i00wdSMULo звернення президента

Це не джерело інформації.
Це генератор локшини та білого шуму.
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08.09.2024 20:24 Ответить
через 22 дні звєздой накриються 6 лярдів баксів від США. Оце буде перемога пуйла.
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08.09.2024 20:36 Ответить
вова єдиний план перемоги над московією це збагатшення урану інше безтолкова локшина
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08.09.2024 20:26 Ответить
планує,сподівається,очікує,намагається і жде.вже 3 роки.
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08.09.2024 20:26 Ответить
Піаніно взяв?
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08.09.2024 20:28 Ответить
Человек-оркестр
Людина-генератор плану, ой, нє, дегенератор под планом, прєдводитєль ідєй, работатєль со смислами, нє, щось не так... може просто дегенерат?
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08.09.2024 20:28 Ответить
Звичайний самодур.
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09.09.2024 10:24 Ответить
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08.09.2024 20:31 Ответить
Мабуть, канал зливу планів через Єрмака тимчасово не працює - то вирішив нові спробувати.
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08.09.2024 20:33 Ответить
а тут таке... херпіду в жалобі... https://ua.korrespondent.net/world/russia/4714796-pomer-rosiiskyi-veduchyi-kvk-oleksandr-masliakov
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08.09.2024 20:42 Ответить
Так 🤡 в жалобі ...масляков підняв його через фсб ...зробили зіркою ... коксом засипали ..і воно перло і перлося по житт'ю ...
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08.09.2024 21:00 Ответить
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08.09.2024 20:43 Ответить
то чеченці чи ічскерці?
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08.09.2024 20:47 Ответить
свинособаки прийшли по мівіну
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08.09.2024 20:59 Ответить
На запах скумбрвї.
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08.09.2024 22:21 Ответить
що воно обдовбане могло виразити,хіба-пронос
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08.09.2024 20:51 Ответить
Чому він дурню меле,а соромно мені?
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08.09.2024 20:55 Ответить
Якщо б вам не було соромно, ви стали б депутатом.
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08.09.2024 22:24 Ответить
Кроме плана Победы нужно еще етим старым маразматикам обрисовать что будет в случае поражения или капитуляции Украины. Что в последнем случае США будет не миллиарды а триллионы тратить на противостояние с кремлевским режимом и Китаем
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08.09.2024 20:58 Ответить
Восстанавливай ЯО зебил, тогда дадут самолеты и томагавки. Что интересно, Украину никто не упрекнет в восстановлении ЯО, а с западными союзниками в переговорах о поставках вооружений это главная карта.
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08.09.2024 21:00 Ответить
Первый пункт плана - Снимаю штаны и играю ЖОПОЙ на ПИАНИНЕ.
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08.09.2024 21:21 Ответить
С учётом их эффективности жпой они могут играть только на барабане
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08.09.2024 22:38 Ответить
а перемога буде десь у році 2034 напевно... Коли залишиться один ЗЕ і бригада.
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08.09.2024 21:25 Ответить
Рижому план Хрипатий сам представить чи Дерьмак вручить через Помпео.
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08.09.2024 21:29 Ответить
Более тупую идею, чем презентовать "план" противоборствующим сторонам на выборах трудно представить. Это значит настроить против себя обе стороны. Видать, Ху#ло "план" подсказало.
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08.09.2024 21:29 Ответить
Дістав він вже всіх своїм побєдобєсієм.
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08.09.2024 21:32 Ответить
Після послідовної та тривалої здачі терріторій України, звільненні
Залужного та 17 генералів, на суфльері план перемоги!!! Кому це заходить?
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08.09.2024 21:34 Ответить
У вересні 2023 завершився фінансовий рік у США, післячого обрубалась військова допомога Україні на 2024 рік. Головним чином через позицію Трампа і його крила респів.
До речі, ця подія дивним чином співпала із початком наступу рашистських військ на Авдіївку в жовтні 2023-го. Що вказує на цілком ймовірну домовленість Трампа і *****, суть якої: трампісти торпедують закон про допомогу Україні в обмін на підтримку ****** Трампа на виборах всіма ресурсами рашистської пітьми.
Тож, рашисти були добре поінформовані, коли їм тоді розпочинати свій наступ.
Тому інформування Трампа про плани перемоги України над пітьмою означає автоматичну передачу їх ворогу.
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08.09.2024 21:56 Ответить
Тільки використовуючи ту саму зброю, що й військові США, можна перемогти.
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08.09.2024 22:20 Ответить
де це він сьогодні з двопартійною делегацією США пересікся?
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08.09.2024 22:21 Ответить
Є прогрес Воно вже не носиться із "мирний план", нагадали про слово "перемога" Тепер вчиться вимовляти
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09.09.2024 06:17 Ответить
 
 