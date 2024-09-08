Зеленский обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины" и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис
Владимир Зеленский раскрыл "определенные детали" плана победы для Украины делегации конгресса США.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение президента.
"Неизменно работаем с представителями обеих партий в Соединенных Штатах Америки - на полях форума в Италии провел встречу с делегацией Конгресса США. Говорили, в частности, о плане победы для Украины - об определенных его деталях. А полностью мы представим все шаги президенту Соединенных Штатов Байдену и обоим кандидатам в президенты - Трампу и Харрис", - отметил глава государства.
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Це не джерело інформації.
Це генератор локшини та білого шуму.
Человек-оркестр
Людина-генератор плану, ой, нє, дегенератор под планом, прєдводитєль ідєй, работатєль со смислами, нє, щось не так... може просто дегенерат?
Залужного та 17 генералів, на суфльері план перемоги!!! Кому це заходить?
До речі, ця подія дивним чином співпала із початком наступу рашистських військ на Авдіївку в жовтні 2023-го. Що вказує на цілком ймовірну домовленість Трампа і *****, суть якої: трампісти торпедують закон про допомогу Україні в обмін на підтримку ****** Трампа на виборах всіма ресурсами рашистської пітьми.
Тож, рашисти були добре поінформовані, коли їм тоді розпочинати свій наступ.
Тому інформування Трампа про плани перемоги України над пітьмою означає автоматичну передачу їх ворогу.