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Новости Война
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Литвиненко Александр (60) СНБО (4229) переговоры с Россией (725)

Россия не готова к предметным переговорам о мире, - секретарь СНБО Литвиненко

Росія не готова до предметних перемовин про мир, - секретар РНБО Литвиненко

Сейчас Россия не готова к предметным переговорам о мире. Переговоры с Россией могут быть только с позиции силы.

Об этом в интервью французской газете Le Monde заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко, сообщает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, возможны ли мирные переговоры между Украиной и Россией в нынешних условиях, секретарь СНБО сказал, что пока РФ не готова к предметным переговорам.

"Проблема заключается в том, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров. Россияне имеют стратегическую культуру, отличную от западной. Дискутировать с ними можно только с позиции силы. Вот почему вы (обращаясь к партнерам. - Ред.) должны помочь нам победить Россию, вооружив нас. Иначе война продолжится и на других территориях", - сказал Литвиненко.

Читайте также: Задача Украины в этой войне: остановить оккупантов на линии фронта и бить вглубь по территории России, - Литвиненко

В то же время секретарь СНБО заявил, что Украина продолжит продвигать Формулу мира президента Владимира Зеленского, в частности, готовя следующий саммит мира.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что собирается представить президенту США Джо Байдену и партнерам по G7 план мира для Украины.

Читайте также: Украина хочет заставить Путина прекратить войну дипломатично, но готова сделать это силой, - Зеленский
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Топ комментарии
+13
Черговий зелений дебіл з Трускавецького університету
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08.09.2024 17:44
+11
Параша понимает только с ноги да в пятак. Пора бы это уже понять.
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08.09.2024 17:46
+9
типовий міньйон зе!гундоса.
теж в мілітарі. теж несе, якусь тупу маячню.
зе!дегенерати правлять країною.
зе!дегенерати вганяють україну у повну сраку з якої нема виходу.
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08.09.2024 17:47
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Шо за вкид? - а Украіна готова?
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08.09.2024 17:42 Ответить
В сенсі вкид? Для того щоб закінчилась російська агресія окупаційна армія має всього лиш забратись додому.
Мир - це дотримання міжнародного права. Твоя Росія готова до цього?
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08.09.2024 17:49 Ответить
Так само як твоя
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08.09.2024 17:52 Ответить
Всего лишь
Действительно
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08.09.2024 18:22 Ответить
Україна - ні, а от ОПа Зєлєнского такі да!
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08.09.2024 18:07 Ответить
Черговий зелений дебіл з Трускавецького університету
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08.09.2024 17:44 Ответить
Екс-керівник Зовнішньої розвідки України. Вперше почув про його інтервью.
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08.09.2024 17:47 Ответить
екс-екса - ексушника .....
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08.09.2024 17:53 Ответить
Твій соєвий дебіл.

"З 5 квітня 2014 року по 13 серпня 2019 року - заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України"
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08.09.2024 17:54 Ответить
Параша понимает только с ноги да в пятак. Пора бы это уже понять.
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08.09.2024 17:46 Ответить
- Когда с Россией можно вести аести конструктивные переговоры?
- Когда она будет стоять на церковной паперти, с переломаными руками и ногами, и просить милостыню!
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08.09.2024 19:02 Ответить
типовий міньйон зе!гундоса.
теж в мілітарі. теж несе, якусь тупу маячню.
зе!дегенерати правлять країною.
зе!дегенерати вганяють україну у повну сраку з якої нема виходу.
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08.09.2024 17:47 Ответить
А хто це, бородатий?
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08.09.2024 17:52 Ответить
А які цілі такої інформації ? Покищо у нас позиція терпіли , а коли д буде пресловута з позиції сили
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08.09.2024 17:55 Ответить
Рыба не готова попасть ко мне в садок, потому что у меня нет удочки.
Как-то так.
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08.09.2024 17:59 Ответить
Звісно що не готова. Бо ***** вважає, що в Україні йому немає з ким і про що розмовляти. Та і навіщо? Ракети та дрони клепаються, бомб дофіга, м'яса теж поки що вистачає, українцям бити по аеродромах партнери не дають
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08.09.2024 18:03 Ответить
Переговори з Росією можуть бути тільки з позиції сили

Чиєї сили?
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08.09.2024 18:03 Ответить
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08.09.2024 21:43 Ответить
Мабуть цієї, інша нам не світить
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08.09.2024 21:44 Ответить
А у вас є сила ,щоб диктувати свої умови ? Може вже досить лякати всіх ,що війна почнеться на "іншій території".
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08.09.2024 18:05 Ответить
Имея больше шести тысяч томагавков, самолеты, практически неограниченный ресурс, не покончить с людоедской рашистской сраной-агрессором, де 80% ватных *********** и не опустить цены на нефть до 40 долларов за бочку? Ну вот какие они после всего этого. За помощь Украине спасибо, конечно.
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08.09.2024 18:07 Ответить
Може частіше треба російські НПЗ "навідувати"?
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08.09.2024 18:17 Ответить
Був Данилов ( зараз не кажу плохий чи хороший) . Думку Данилова українці чули. Вона була досить патріотична.

АЛЕ ЕРМАК , як людина без досвіду, тягне простирадло на себе всюди.

А у Зе , як у политика без досвіду , теж не хватає розуму стукнути Ермака по рукам.

результат - сіре РНБО , Літвіненко своїх думок не має та мовчить
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08.09.2024 18:21 Ответить
Які можуть бути перемовини ? Покидьки з того та іншого боку.
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08.09.2024 18:29 Ответить
Які можуть бути перемовини, тільки війна до останнього, подумав Владімір Сухов, дивлячись на вечірні швейцарські Альпи та попиваючи віски під фондю
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08.09.2024 21:02 Ответить
Він розуміє що він ніхто і що на його думку всім насрати.
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08.09.2024 18:33 Ответить
це хто такий??
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08.09.2024 18:38 Ответить
хрєн із бугра із ОПи
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08.09.2024 18:41 Ответить
08.1994 - 08.1998 - офіцер, старший офіцер, головний спеціаліст Головного управління урядового зв'язку СБУ;

08.1998 - 05.2005 - старший консультант, завідувач відділу, заступник директора - завідувач відділу, перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;

За сумісництвом: асистент, доцент, професор Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1998-2007, 2010-2014);

06.2005 - 12.2007 - Керівник Управління, Експертної комісії, Департаменту державної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України;

12.2007 - 08.2009 - заступник начальника Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення Служби безпеки України;

08.2009 - 05.2010 - радник директора Інституту проблем національної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України;

06.2010 - 03.2014 - заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;

05.04.2014 - 13.08.2019 - заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;

13.08.2019 - 23.07.2021 - Директор Національного інституту стратегічних досліджень;

23.07.2021 - 26.03.2024 - Голова Служби зовнішньої розвідки України;

Із 26.03.2024 - Секретар Ради національної безпеки і оборони України.

Доктор політичних наук, професор, Заcлужений діяч науки і техніки України.

Державний службовець 2 рангу.

Генерал-майор.

Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, відзнакою Президента України - ювілейною медаллю «25 років незалежності України».
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08.09.2024 19:10 Ответить
поряда людина не буде маріонеткою єрмака
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08.09.2024 19:56 Ответить
Олександр Валерійович Литвиненко в 1989-1994 роках навчався в Інституті криптографії, зв'язку та інформатики Академії федеральної служби контррозвідки РФ (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A4%D0%A1%D0%91_%D0%A0%D0%A4 Академія ФСБ РФ м. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москва ). Мабуть і погони офіцерські в ФСБ отримав і папери відповідні підписував. Але цей період в його житті не афішується.
Було та й було, всяке в житті трапляється. Всього лише ФСБ рашистське. Хоча на московії конкурс і відбір в такі ВУЗи був відповідний. На офіцерські посади в КДБ-ФСБ в основному потрапляли або по великому блату, або ідейні «істинні арійці, безжальні до ворогів радянсько-рашистського рейху», який на болотах ********** називати «москва- третій Рим» по аналогії з третім рейхом.
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08.09.2024 20:32 Ответить
У 1994 році Литвиненко закінчив Інститут криптографії, зв'язку і інформатики Академії ФСБ у Москві за спеціальністю "прикладна математика".
Це вже за часів незалежності України! Він не обовязково зрадник, хоча КГБ привязувало своїх співробітників на все життя і вміло це робити. Але цей факт біографії повинен бути важливим при розгляді справ претендентів на посаду.
Чи може ФСБ прислало його особову справу Зеленському перед призначенням?
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08.09.2024 19:06 Ответить
Сто відсотків завербований
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08.09.2024 19:21 Ответить
Як він пройшов люстрацію у 2015 ??? Тоді всіх звільняли, хто на росісі навчався .
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08.09.2024 19:22 Ответить
05.04.2014 - 13.08.2019 - заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
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08.09.2024 19:31 Ответить
Нема словов
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08.09.2024 21:57 Ответить
А може прислали Порошенку у 2014 перед призначенням на посаду заступника секретаря РНБО?
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08.09.2024 21:10 Ответить
Нынешнее руководство ру недоговороспособно. Формула мира должна быть полностью другой. https://www.bible-for-you.org/Publizist/peace-formula.php
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08.09.2024 19:07 Ответить
https://www.bible-for-you.org/Publizist/peace-formula.php
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08.09.2024 19:09 Ответить
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08.09.2024 21:21 Ответить
Але коментар там дуже цікавий
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08.09.2024 21:23 Ответить
Поверніть Турчинова в РНБО
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08.09.2024 19:19 Ответить
Та це ж кореш *убієнного* брата Дерьмака, завгоспОПи і просовує його.
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08.09.2024 19:42 Ответить
Ай-я-яй! Що ж це робиться! Ну нічого. Зеля ось-ось оприлюднить свій план закінчення війни, і нікуди Пуйло не дінеться!
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08.09.2024 20:22 Ответить
Так у вас своєї сили немає, бо хтось закатував ракетну програму в асфальт, а партнери не дають. І що будете робити?
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08.09.2024 21:16 Ответить
влада України розуміє, що такого об'єму сили у нас не буде ніколи, але плебеям продовжують втирати дичину
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08.09.2024 21:27 Ответить
 
 