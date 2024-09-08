Россия не готова к предметным переговорам о мире, - секретарь СНБО Литвиненко
Сейчас Россия не готова к предметным переговорам о мире. Переговоры с Россией могут быть только с позиции силы.
Об этом в интервью французской газете Le Monde заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко, сообщает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос, возможны ли мирные переговоры между Украиной и Россией в нынешних условиях, секретарь СНБО сказал, что пока РФ не готова к предметным переговорам.
"Проблема заключается в том, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров. Россияне имеют стратегическую культуру, отличную от западной. Дискутировать с ними можно только с позиции силы. Вот почему вы (обращаясь к партнерам. - Ред.) должны помочь нам победить Россию, вооружив нас. Иначе война продолжится и на других территориях", - сказал Литвиненко.
В то же время секретарь СНБО заявил, что Украина продолжит продвигать Формулу мира президента Владимира Зеленского, в частности, готовя следующий саммит мира.
Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что собирается представить президенту США Джо Байдену и партнерам по G7 план мира для Украины.
Пожалуйста, подождите...
Мир - це дотримання міжнародного права. Твоя Росія готова до цього?
Действительно
"З 5 квітня 2014 року по 13 серпня 2019 року - заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України"
- Когда она будет стоять на церковной паперти, с переломаными руками и ногами, и просить милостыню!
теж в мілітарі. теж несе, якусь тупу маячню.
зе!дегенерати правлять країною.
зе!дегенерати вганяють україну у повну сраку з якої нема виходу.
Как-то так.
Чиєї сили?
АЛЕ ЕРМАК , як людина без досвіду, тягне простирадло на себе всюди.
А у Зе , як у политика без досвіду , теж не хватає розуму стукнути Ермака по рукам.
результат - сіре РНБО , Літвіненко своїх думок не має та мовчить
із буграіз ОПи
08.1998 - 05.2005 - старший консультант, завідувач відділу, заступник директора - завідувач відділу, перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;
За сумісництвом: асистент, доцент, професор Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1998-2007, 2010-2014);
06.2005 - 12.2007 - Керівник Управління, Експертної комісії, Департаменту державної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України;
12.2007 - 08.2009 - заступник начальника Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення Служби безпеки України;
08.2009 - 05.2010 - радник директора Інституту проблем національної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України;
06.2010 - 03.2014 - заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;
05.04.2014 - 13.08.2019 - заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
13.08.2019 - 23.07.2021 - Директор Національного інституту стратегічних досліджень;
23.07.2021 - 26.03.2024 - Голова Служби зовнішньої розвідки України;
Із 26.03.2024 - Секретар Ради національної безпеки і оборони України.
Доктор політичних наук, професор, Заcлужений діяч науки і техніки України.
Державний службовець 2 рангу.
Генерал-майор.
Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, відзнакою Президента України - ювілейною медаллю «25 років незалежності України».
Було та й було, всяке в житті трапляється. Всього лише ФСБ рашистське. Хоча на московії конкурс і відбір в такі ВУЗи був відповідний. На офіцерські посади в КДБ-ФСБ в основному потрапляли або по великому блату, або ідейні «істинні арійці, безжальні до ворогів радянсько-рашистського рейху», який на болотах ********** називати «москва- третій Рим» по аналогії з третім рейхом.
Це вже за часів незалежності України! Він не обовязково зрадник, хоча КГБ привязувало своїх співробітників на все життя і вміло це робити. Але цей факт біографії повинен бути важливим при розгляді справ претендентів на посаду.
Чи може ФСБ прислало його особову справу Зеленському перед призначенням?
бо хтось закатував ракетну програму в асфальт, а партнери не дають. І що будете робити?