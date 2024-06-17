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Новости Война
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Задача Украины в этой войне: остановить оккупантов на линии фронта и бить вглубь по территории России, - Литвиненко

Секретар РНБО Олександр Литвиненко

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко заявил, что перед Украиной стоят две "очень важные" военные задачи: остановить российских оккупантов на линии фронта и атаковать объекты на территории России, которые позволяют россиянам вести войну против нашей страны.

Об этом он сказал в интервью The Times, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, длительная задержка с поставкой американского оружия в начале 2024 года позволила России "достичь самого большого успеха на поле боя с начала войны".

Однако возобновление помощи помогло Украине дать сопротивление, а ситуация на Харьковщине сейчас "полностью стабилизирована", заявил Литвиненко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин может применить тактическое ядерное оружие, если армия РФ будет разгромлена в Украине, - секретарь СНБО Литвиненко

К тому же Украина начала использовать западное оружие для ударов по российским силам на территории РФ.

У нас есть две очень важные военные задачи. Первая - остановить россиян на линии фронта, вторая - бить вглубь России", - подчеркнул секретарь СНБО.

Литвиненко добавил, что целью Украины является критическая инфраструктура, которая позволяет России вести войну.

Читайте также: Удары по РФ оружием США помогли бы Украине удержать оборону, - секретарь СНБО Литвиненко

Разрешение США бить по РФ предоставленным оружием

Как известно, в конце мая США разрешили Украине бить по территории РФ американским оружием. Это касается исключительно боев на Харьковском направлении.

Как писал The Wall Street Journal, Украина может использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы для ударов по военным объектам на территории России, однако разрешение не распространяется на ракеты "земля-земля" большой дальности ATACMS.

В Белом доме подтвердили, что Украина не может бить по РФ ATACMS.

Автор: 

Литвиненко Александр (78) Харьковщина (5577) боевые действия (4131)


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Топ комментарии
+11
ну от. все ясно.
завдання україни, вижити.
завдання зе!шобли, вкрасти якомога більше.
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17.06.2024 10:38
+6
Тобто звільняти території не планується. Дуже гарна тактика і стратегія.
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17.06.2024 10:39
+6
Ще один "гігант мислі". Зупинити ворога на лінії фронту то тактичне завдання, а не завдання України у цій війні! Всемилостивий Боже, хто нами керує?!
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17.06.2024 11:23
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ну от. все ясно.
завдання україни, вижити.
завдання зе!шобли, вкрасти якомога більше.
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17.06.2024 10:38 Ответить
ТИ як в тому анекдоті про жінок при відкритті веселого дому: " ЯКОГО ХЕРА ВАМ ЩЕ ТРЕБА?" і ЦЕЙ СЕКРЕТАР РНБО НЕ ТАКИЙ
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17.06.2024 10:51 Ответить
А ьи прочитай про нього, багато цікавого дізнаєшся чия він людина і чий агент.
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17.06.2024 11:07 Ответить
*ти
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17.06.2024 11:08 Ответить
" Завдання України у цій війні: зупинити окупантів на лінії фронту та бити вглиб по території параші" черговий вкид в маси чергового зєлєбобівського блазня, щоб подивитись на реакцію цих самих мас.
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17.06.2024 11:59 Ответить
Тобто звільняти території не планується. Дуже гарна тактика і стратегія.
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17.06.2024 10:39 Ответить
тебе чекають.
хто буде звільняти, дивані патріоти
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17.06.2024 10:46 Ответить
Ну якщо звільняти нікому, а тільки є кому *******, тоді все буде як тобі подобається.
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17.06.2024 10:52 Ответить
Я своє відвоював, ВЛК вписало тепер МСЕК проходжу
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17.06.2024 11:07 Ответить
Ти відвоював - а інші 73% не бажають йти на фронт. За 10 тис евро тікають за кордон. І шо далі - така країна - пітріотизм на рівні 25-28% - добровольців більше йти у чисті поля, без укріпрайонів - нема.
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17.06.2024 12:52 Ответить
Ну якщо ніхто не бажає йти воювати .то як звільняти?усі обговорюють як від ТЦК сховатися
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17.06.2024 11:03 Ответить
Не пересмикуйте.
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17.06.2024 11:05 Ответить
Тільки дебіли вважають, що армію РФ можна перемогти кількістю особового складу. Розумні запитують: "Чому українці не хочуть воювати?".
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17.06.2024 11:23 Ответить
Чому ніхто, ти плануєш, вперед на Роботине, а то в чаті ти нічого не звільниш.
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17.06.2024 11:12 Ответить
То грім-2 може ж бити по рф? Де грім-2?
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17.06.2024 10:42 Ответить
Під асфальтом.
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17.06.2024 11:09 Ответить
Це ще не все. Цей військовий спеціяліст знає що буде робити фуйло коли ЗСУ почнуть тіснити орду.
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17.06.2024 10:42 Ответить
Вони вже 9 місяців як настпають і де-не-де просуваються. А зберегти армію - це не завдання. Можуть хоч всю за село з одним дідом покласти.
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17.06.2024 10:43 Ответить
Голова Ради національної безпеки й оборони РФ Олександр Литвиненко заявив, що перед Україною стоять два "дуже важливі" військові завдання: зупинити російських окупантів на лінії фронту й атакувати об'єкти на території Росії, які дозволяють росіянам вести війну проти нашої країни. "Зелены зрадники .та рашистська агентура в Україні вже не збирається деокуповувати територію України , а здати цю територію згідно вказівок куйла , котрий теж зупиниться .маючи окуповану українську територіююю.Литвиненко .розказує про "дуже важливі" військові завдання для України.поставлені їй куйлом всія 3,14дерації
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17.06.2024 10:43 Ответить
Адекватний ставленик зе!
Приймай естахвету, литвинненнко
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17.06.2024 11:03 Ответить
Завдання України у цій війні трохи інакше виглядає.
Секретарю РНБО України слід краще продумувати свої заяви.
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17.06.2024 11:13 Ответить
Ще один "гігант мислі". Зупинити ворога на лінії фронту то тактичне завдання, а не завдання України у цій війні! Всемилостивий Боже, хто нами керує?!
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17.06.2024 11:23 Ответить
За це саме був звільнений Генерал Залужний.

в його компетенції є сумніви ?
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17.06.2024 15:48 Ответить
Тобто, звільнити свої землі - питання вже не стоїть? Питання вже щоб хоч якось зупинити кацапів?
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17.06.2024 11:49 Ответить
Що цей "стратег", що попередній ветеринар, на фото завжди дуже вал'яжно в кріслах сидять. Воно й зрозуміло, ніхрена не роблять, ні за що не відповідають, несуть різну маячню, ще й немалі зарплати мають. Пани хрєнові!🤬
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17.06.2024 13:45 Ответить
Чергова zелена гидота! Завдання України, а не кремлівських кротів, це - звільнення окупованих територій!!! Коли це відбудеться, інше питання. Цього гру-шного клопа за такі висловлювання треба негайно звільнити і віддати під суд!
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17.06.2024 16:15 Ответить
 
 