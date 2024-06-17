Задача Украины в этой войне: остановить оккупантов на линии фронта и бить вглубь по территории России, - Литвиненко

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко заявил, что перед Украиной стоят две "очень важные" военные задачи: остановить российских оккупантов на линии фронта и атаковать объекты на территории России, которые позволяют россиянам вести войну против нашей страны.

Об этом он сказал в интервью The Times, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, длительная задержка с поставкой американского оружия в начале 2024 года позволила России "достичь самого большого успеха на поле боя с начала войны".

Однако возобновление помощи помогло Украине дать сопротивление, а ситуация на Харьковщине сейчас "полностью стабилизирована", заявил Литвиненко.

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К тому же Украина начала использовать западное оружие для ударов по российским силам на территории РФ.

У нас есть две очень важные военные задачи. Первая - остановить россиян на линии фронта, вторая - бить вглубь России", - подчеркнул секретарь СНБО.

Литвиненко добавил, что целью Украины является критическая инфраструктура, которая позволяет России вести войну.

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Разрешение США бить по РФ предоставленным оружием

Как известно, в конце мая США разрешили Украине бить по территории РФ американским оружием. Это касается исключительно боев на Харьковском направлении.

Как писал The Wall Street Journal, Украина может использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы для ударов по военным объектам на территории России, однако разрешение не распространяется на ракеты "земля-земля" большой дальности ATACMS.

В Белом доме подтвердили, что Украина не может бить по РФ ATACMS.