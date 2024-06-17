Путин может применить тактическое ядерное оружие, если армия РФ будет разгромлена в Украине, - секретарь СНБО Литвиненко

Российский диктатор Владимир Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия, если армия РФ потерпит поражение в Украине.

Об этом заявил председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко в интервью The Times, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не можем ничего исключать, если Россия окажется на грани катастрофического поражения", - отметил Литвиненко, отвечая на вопрос, существуют ли обстоятельства, при которых Путин может прибегнуть к использованию тактического ядерного оружия.

Такое поражение, по его словам, может спровоцировать развал российской линии фронта, дезертирство из армии и протесты в Москве.

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Секретарь СНБО отметил, что нет никакой вероятности того, что Путин развернет ядерное оружие, пока Россия имеет преимущество в войне.

Литвиненко считает сомнительным, что Путин применит стратегическое ядерное оружие, которое "почти наверняка" спровоцирует третью мировую войну, поскольку "он хочет жить".

Секретарь СНБО добавил, что поражение России на поле боя в Украине не приведет к автоматическому применению Москвой ядерного оружия, поскольку Путин может попытаться убедить свой народ, что такое поражение на самом деле является "победой".

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Напомним, по информации главы МИД Польши Радослава Сикорского, РФ может держать в Калининградской области около 100 ядерных боеголовок.