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Новости Война
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Путин может применить тактическое ядерное оружие, если армия РФ будет разгромлена в Украине, - секретарь СНБО Литвиненко

Путін може вдарити ядерною зброю у разі програшу в Україні

Российский диктатор Владимир Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия, если армия РФ потерпит поражение в Украине.

Об этом заявил председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко в интервью The Times, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не можем ничего исключать, если Россия окажется на грани катастрофического поражения", - отметил Литвиненко, отвечая на вопрос, существуют ли обстоятельства, при которых Путин может прибегнуть к использованию тактического ядерного оружия.

Такое поражение, по его словам, может спровоцировать развал российской линии фронта, дезертирство из армии и протесты в Москве.

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Секретарь СНБО отметил, что нет никакой вероятности того, что Путин развернет ядерное оружие, пока Россия имеет преимущество в войне.

Литвиненко считает сомнительным, что Путин применит стратегическое ядерное оружие, которое "почти наверняка" спровоцирует третью мировую войну, поскольку "он хочет жить".

Секретарь СНБО добавил, что поражение России на поле боя в Украине не приведет к автоматическому применению Москвой ядерного оружия, поскольку Путин может попытаться убедить свой народ, что такое поражение на самом деле является "победой".

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Напомним, по информации главы МИД Польши Радослава Сикорского, РФ может держать в Калининградской области около 100 ядерных боеголовок.

Автор: 

Литвиненко Александр (78) путин владимир (31328) россия (95687) ядерное оружие (1337)


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Топ комментарии
+60
Мало нам страшилок від кремлівських пропагандонів та дімки-алконавта, ще й цей лякає!
Де знов дєрьмаківська шобла обісралась? Від чого хочуть відволікти? 🤔
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17.06.2024 09:37
+45
і шо тепер? не перемагати? чи на№уя ця тупа заява? показати що літвінєнка щось робить?
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17.06.2024 09:39
+32
паетаму граміть армію кацапов зєлєно-сирскіє нє будут, кабы нє провоцировать.
Здалека заходять мразі зелені
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17.06.2024 09:38
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Путін не може застосувати тактичну ядерну зброю , він не самогубець
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17.06.2024 13:15 Ответить
В реальності між збренділим ****** і зльотом ракети з ядерною боєголовкою стоїть величезний ланцюжок виконавців, і всі вони хочуть жити. Понти гопника вони і є понти ...
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17.06.2024 13:31 Ответить
Правильно, таке рішення матиме фатальні наслідки для всієї *********.
Якби цинічно це не звучало, але Україні навіть вигідно щоб агресор застосував тактичну ЯЗ, адже після цього усі кацапи окупанти будуть стерті з усієї території України армією США, бо в такому випадку конфлікт відразу переросте з окупації однієї України у загрозу виживання всієї планети.
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17.06.2024 13:48 Ответить
не будуть
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18.06.2024 00:41 Ответить
Я тобі не вірю, зелена
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17.06.2024 15:27 Ответить
Навіщо нам якісь ще канали ворожої пропаганди, коли цілий секретар РНБО України в інтерв'ю The Times поширює кацапські страшилки?
А читачі The Times прочитають і скажуть - навіщо тоді допомагати Україні, якщо внаслідок її перемоги буде ядерна війна?

Литвиненко, ти падло.
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17.06.2024 18:24 Ответить
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