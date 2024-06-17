Путин может применить тактическое ядерное оружие, если армия РФ будет разгромлена в Украине, - секретарь СНБО Литвиненко
Российский диктатор Владимир Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия, если армия РФ потерпит поражение в Украине.
Об этом заявил председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко в интервью The Times, передает Цензор.НЕТ.
"Мы не можем ничего исключать, если Россия окажется на грани катастрофического поражения", - отметил Литвиненко, отвечая на вопрос, существуют ли обстоятельства, при которых Путин может прибегнуть к использованию тактического ядерного оружия.
Такое поражение, по его словам, может спровоцировать развал российской линии фронта, дезертирство из армии и протесты в Москве.
Секретарь СНБО отметил, что нет никакой вероятности того, что Путин развернет ядерное оружие, пока Россия имеет преимущество в войне.
Литвиненко считает сомнительным, что Путин применит стратегическое ядерное оружие, которое "почти наверняка" спровоцирует третью мировую войну, поскольку "он хочет жить".
Секретарь СНБО добавил, что поражение России на поле боя в Украине не приведет к автоматическому применению Москвой ядерного оружия, поскольку Путин может попытаться убедить свой народ, что такое поражение на самом деле является "победой".
Напомним, по информации главы МИД Польши Радослава Сикорского, РФ может держать в Калининградской области около 100 ядерных боеголовок.
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Якби цинічно це не звучало, але Україні навіть вигідно щоб агресор застосував тактичну ЯЗ, адже після цього усі кацапи окупанти будуть стерті з усієї території України армією США, бо в такому випадку конфлікт відразу переросте з окупації однієї України у загрозу виживання всієї планети.
А читачі The Times прочитають і скажуть - навіщо тоді допомагати Україні, якщо внаслідок її перемоги буде ядерна війна?
Литвиненко, ти падло.