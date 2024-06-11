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РФ может держать в Калининградской области около 100 ядерных боеголовок, - глава МИД Польши Сикорский

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський

Российская Федерация может держать около сотни атомных боеголовок в Калининграде. Риски нападения Москвы на страны ЕС вполне реальны.

Об этом во время Конференции по восстановлению Украины заявил в Берлине глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что в 200 километрах к северу от Варшавы расположен российский анклав - Калининградская область, где, по мнению польских властей, "хранится 100 ядерных боеголовок", а рядом - близкая к России Беларусь.

"То есть это означает, что нападение на ЕС вполне вероятно", - отметил Сикорский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Беларусь присоединилась к учениям по применению ядерного оружия, которые проводит РФ. ВИДЕО

В частности, польский министр напомнил и о нарушении воздушного пространства российскими ракетами, которые уже неоднократно "залетали" в Польшу во время обстрелов по Украине.

Поэтому опасность для этой части Европы является "большей, чем некоторые об этом думают", добавил Сикорский.

"Путин разрушает свою страну, он обращается к Бразилии и Китаю, чтобы заморозить конфликт. Это означает, что он понял: своих целей он не достигнет, ему не удастся захватить всю Украину и сделать ее колонией", - резюмировал глава МИД Польши.

Смотрите также: Пропагандисты Кремля угрожают Евросоюзу ядерным ударом: "30-40 боеголовок и Польша, как государство, поляки, как народ, исчезают с лица Земли вместе со своим языком". ВИДЕО

Автор: 

россия (95615) Сикорский Радослав (416) ядерное оружие (1336)


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Топ комментарии
+4
більше хороводи водіть з кацапами... буде 1000
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11.06.2024 14:22
+2
Куди інших звинувачувати якщо самі шашлики маринували та під'їзні дороги асфальтували, коли кацапські танки вже на біля кордону були
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11.06.2024 14:25
+1
Бий паскуду, поки вона не приперлася до тебе!
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11.06.2024 14:25
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більше хороводи водіть з кацапами... буде 1000
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11.06.2024 14:22 Ответить
Куди інших звинувачувати якщо самі шашлики маринували та під'їзні дороги асфальтували, коли кацапські танки вже на біля кордону були
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11.06.2024 14:25 Ответить
як би там не було, але зараз є що є...і в цей час деякі "діячі" європейські ще вірят ь в адекватність лисого збочинця і намагаються з ним щось обговорювати...
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11.06.2024 14:58 Ответить
Бий паскуду, поки вона не приперлася до тебе!
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11.06.2024 14:25 Ответить
А скільки жебраків та безхатьків можна було б нагодувати за кошти на виговлення ядерки! Було б...
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11.06.2024 14:31 Ответить
та нє.. навіть наших обранців" не нагодуєш...
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11.06.2024 15:00 Ответить
Із них діючих 0%
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11.06.2024 14:51 Ответить
А може і не тримати.
А може і жахнути всіма одночасно.
Здавайтесь вже.
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11.06.2024 15:33 Ответить
Путіну європу і лякати не треба. Вони самі себе добре лякають.
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11.06.2024 16:02 Ответить
Прям таки у Калініграді?
Два роки тому поляки зі стрінгів вискакували, волаючі, що то їх землі. Не могли тільки визначитися бідоськи КрОлєвєц то чи КрУлєвєц.
Німці своє талдичили, що угода 30 років як скінчилася і то Кьонєгсберг.
А дивись як воно: Калінінград.
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11.06.2024 16:25 Ответить
 
 