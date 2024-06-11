РФ может держать в Калининградской области около 100 ядерных боеголовок, - глава МИД Польши Сикорский

Российская Федерация может держать около сотни атомных боеголовок в Калининграде. Риски нападения Москвы на страны ЕС вполне реальны.

Об этом во время Конференции по восстановлению Украины заявил в Берлине глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что в 200 километрах к северу от Варшавы расположен российский анклав - Калининградская область, где, по мнению польских властей, "хранится 100 ядерных боеголовок", а рядом - близкая к России Беларусь.

"То есть это означает, что нападение на ЕС вполне вероятно", - отметил Сикорский.

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В частности, польский министр напомнил и о нарушении воздушного пространства российскими ракетами, которые уже неоднократно "залетали" в Польшу во время обстрелов по Украине.

Поэтому опасность для этой части Европы является "большей, чем некоторые об этом думают", добавил Сикорский.

"Путин разрушает свою страну, он обращается к Бразилии и Китаю, чтобы заморозить конфликт. Это означает, что он понял: своих целей он не достигнет, ему не удастся захватить всю Украину и сделать ее колонией", - резюмировал глава МИД Польши.

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