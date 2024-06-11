РФ может держать в Калининградской области около 100 ядерных боеголовок, - глава МИД Польши Сикорский
Российская Федерация может держать около сотни атомных боеголовок в Калининграде. Риски нападения Москвы на страны ЕС вполне реальны.
Об этом во время Конференции по восстановлению Украины заявил в Берлине глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Он отметил, что в 200 километрах к северу от Варшавы расположен российский анклав - Калининградская область, где, по мнению польских властей, "хранится 100 ядерных боеголовок", а рядом - близкая к России Беларусь.
"То есть это означает, что нападение на ЕС вполне вероятно", - отметил Сикорский.
В частности, польский министр напомнил и о нарушении воздушного пространства российскими ракетами, которые уже неоднократно "залетали" в Польшу во время обстрелов по Украине.
Поэтому опасность для этой части Европы является "большей, чем некоторые об этом думают", добавил Сикорский.
"Путин разрушает свою страну, он обращается к Бразилии и Китаю, чтобы заморозить конфликт. Это означает, что он понял: своих целей он не достигнет, ему не удастся захватить всю Украину и сделать ее колонией", - резюмировал глава МИД Польши.
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А може і жахнути всіма одночасно.
Здавайтесь вже.
Два роки тому поляки зі стрінгів вискакували, волаючі, що то їх землі. Не могли тільки визначитися бідоськи КрОлєвєц то чи КрУлєвєц.
Німці своє талдичили, що угода 30 років як скінчилася і то Кьонєгсберг.
А дивись як воно: Калінінград.