РФ може тримати в Калінінградській області близько 100 ядерних боєголовок, - глава МЗС Польщі Сікорський

Російська Федерація може тримати близько сотні атомних боєголовок у Калінінграді. Ризики щодо нападу Москви на країни ЄС цілком реальні.

Про це під час Конференції з відновлення України заявив у Берліні глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що за 200 кілометрів на північ від Варшави розташований російський анклав - Калінінградська область, де, на думку польської влади, "зберігається 100 ядерних боєголовок", а поруч - близька до Росії Білорусь.

"Тобто це означає, що напад на ЄС цілком вірогідний", - зауважив Сікорський.

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Зокрема, польський міністр нагадав й про порушення повітряного простору російськими ракетами, які вже неодноразово "залітали" до Польщі під час обстрілів по Україні.

Тому небезпека для цієї частини Європи є "більшою, ніж дехто про це думає", додав Сікорський.

"Путін руйнує свою країну, він звертається до Бразилії й Китаю, щоб заморозити конфлікт. Це означає, що він зрозумів: своїх цілей він не досягне, йому не вдасться захопити всю Україну і зробити її колонією", - резюмував глава МЗС Польщі.

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