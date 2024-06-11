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РФ може тримати в Калінінградській області близько 100 ядерних боєголовок, - глава МЗС Польщі Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський

Російська Федерація може тримати близько сотні атомних боєголовок у Калінінграді. Ризики щодо нападу Москви на країни ЄС цілком реальні.

Про це під час Конференції з відновлення України заявив у Берліні глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що за 200 кілометрів на північ від Варшави розташований російський анклав - Калінінградська область, де, на думку польської влади, "зберігається 100 ядерних боєголовок", а поруч - близька до Росії Білорусь.

"Тобто це означає, що напад на ЄС цілком вірогідний", - зауважив Сікорський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Білорусь долучилася до навчань із застосування ядерної зброї, які проводить РФ. ВIДЕО

Зокрема, польський міністр нагадав й про порушення повітряного простору російськими ракетами, які вже неодноразово "залітали" до Польщі під час обстрілів по Україні.

Тому небезпека для цієї частини Європи є "більшою, ніж дехто про це думає", додав Сікорський.

"Путін руйнує свою країну, він звертається до Бразилії й Китаю, щоб заморозити конфлікт. Це означає, що він зрозумів: своїх цілей він не досягне, йому не вдасться захопити всю Україну і зробити її колонією", - резюмував глава МЗС Польщі.

Дивіться також: Пропагандисти Кремля погрожують Євросоюзу ядерним ударом: "30-40 боеголовок и Польша, как государство, поляки, как народ, исчезают с лица Земли вместе со своим языком". ВIДЕО

Автор: 

росія (65316) Сікорський Радослав (259) ядерна зброя (1155)


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Топ коментарі
+4
більше хороводи водіть з кацапами... буде 1000
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11.06.2024 14:22
+2
Куди інших звинувачувати якщо самі шашлики маринували та під'їзні дороги асфальтували, коли кацапські танки вже на біля кордону були
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11.06.2024 14:25
+1
Бий паскуду, поки вона не приперлася до тебе!
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11.06.2024 14:25
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більше хороводи водіть з кацапами... буде 1000
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11.06.2024 14:22 Відповісти
Куди інших звинувачувати якщо самі шашлики маринували та під'їзні дороги асфальтували, коли кацапські танки вже на біля кордону були
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11.06.2024 14:25 Відповісти
як би там не було, але зараз є що є...і в цей час деякі "діячі" європейські ще вірят ь в адекватність лисого збочинця і намагаються з ним щось обговорювати...
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11.06.2024 14:58 Відповісти
Бий паскуду, поки вона не приперлася до тебе!
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11.06.2024 14:25 Відповісти
А скільки жебраків та безхатьків можна було б нагодувати за кошти на виговлення ядерки! Було б...
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11.06.2024 14:31 Відповісти
та нє.. навіть наших обранців" не нагодуєш...
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11.06.2024 15:00 Відповісти
Із них діючих 0%
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11.06.2024 14:51 Відповісти
А може і не тримати.
А може і жахнути всіма одночасно.
Здавайтесь вже.
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11.06.2024 15:33 Відповісти
Путіну європу і лякати не треба. Вони самі себе добре лякають.
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11.06.2024 16:02 Відповісти
Прям таки у Калініграді?
Два роки тому поляки зі стрінгів вискакували, волаючі, що то їх землі. Не могли тільки визначитися бідоськи КрОлєвєц то чи КрУлєвєц.
Німці своє талдичили, що угода 30 років як скінчилася і то Кьонєгсберг.
А дивись як воно: Калінінград.
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11.06.2024 16:25 Відповісти
 
 