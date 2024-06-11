РФ може тримати в Калінінградській області близько 100 ядерних боєголовок, - глава МЗС Польщі Сікорський
Російська Федерація може тримати близько сотні атомних боєголовок у Калінінграді. Ризики щодо нападу Москви на країни ЄС цілком реальні.
Про це під час Конференції з відновлення України заявив у Берліні глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Він зазначив, що за 200 кілометрів на північ від Варшави розташований російський анклав - Калінінградська область, де, на думку польської влади, "зберігається 100 ядерних боєголовок", а поруч - близька до Росії Білорусь.
"Тобто це означає, що напад на ЄС цілком вірогідний", - зауважив Сікорський.
Зокрема, польський міністр нагадав й про порушення повітряного простору російськими ракетами, які вже неодноразово "залітали" до Польщі під час обстрілів по Україні.
Тому небезпека для цієї частини Європи є "більшою, ніж дехто про це думає", додав Сікорський.
"Путін руйнує свою країну, він звертається до Бразилії й Китаю, щоб заморозити конфлікт. Це означає, що він зрозумів: своїх цілей він не досягне, йому не вдасться захопити всю Україну і зробити її колонією", - резюмував глава МЗС Польщі.
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А може і жахнути всіма одночасно.
Здавайтесь вже.
Два роки тому поляки зі стрінгів вискакували, волаючі, що то їх землі. Не могли тільки визначитися бідоськи КрОлєвєц то чи КрУлєвєц.
Німці своє талдичили, що угода 30 років як скінчилася і то Кьонєгсберг.
А дивись як воно: Калінінград.