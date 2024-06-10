УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8037 відвідувачів онлайн
Новини Відео
2 344 18

Білорусь долучилася до навчань із застосування ядерної зброї, які проводить РФ. ВIДЕО

Білорусь долучилася до другого етапу навчань РФ із застосування нестратегічної ядерної зброї.

Про це заявив міністр оборони Віктор Хрєнін, передає Цензор.НЕТ.

"Послідовно зміцнюємо свій оборонний потенціал. І наша участь у другому етапі навчання Збройних сил Російської Федерації із застосування нестратегічної ядерної зброї цьому підтвердження", - сказав очільник МО РБ.

Хрєнін заявив про нібито "агресивні випади" західних держав. 

"Сьогодні ми вже діємо на упередження, планово підвищуючи готовність до застосування так званої зброї відплати. Зараз, як ніколи раніше, ми сповнені рішучості реагуванню на будь-які погрози, які створюються як для нашої держави, так і Союзної держави", - додав він, зазначивши, що Білорусь не має на меті створювати напругу у питаннях забезпечення регіональної безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харківському напрямку загинув доброволець із Білорусі з позивним Краків

Автор: 

Білорусь (7940) військові навчання (2777) ядерна зброя (1156)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Фєйєричний довбоїоб!!!
показати весь коментар
10.06.2024 14:51
+4
будете скоро сиру картоплю їсти. для кацапів все одно назавжди будете бульбашами скільки б ви не прогиналися...
показати весь коментар
10.06.2024 14:54
+3
Ех хрєнін,хрєнін ... не убєдітєльно якось , очі в тебе добрі,туфля хоч скинь і постукай по ядєрний бімбі для еффекту.В кінці історії тебе з лукашенком повісять,а ябуду згадувати твої добрі очі.
показати весь коментар
10.06.2024 14:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фєйєричний довбоїоб!!!
показати весь коментар
10.06.2024 14:51 Відповісти
Ех хрєнін,хрєнін ... не убєдітєльно якось , очі в тебе добрі,туфля хоч скинь і постукай по ядєрний бімбі для еффекту.В кінці історії тебе з лукашенком повісять,а ябуду згадувати твої добрі очі.
показати весь коментар
10.06.2024 14:51 Відповісти
будете скоро сиру картоплю їсти. для кацапів все одно назавжди будете бульбашами скільки б ви не прогиналися...
показати весь коментар
10.06.2024 14:54 Відповісти
Рыло размером с привокзальные часы.
показати весь коментар
10.06.2024 14:56 Відповісти
Да....В темноте не промажешь.
показати весь коментар
10.06.2024 15:06 Відповісти
******** фсьо.
показати весь коментар
10.06.2024 15:05 Відповісти
Яка тактична зброя, хто її випробовував колись ?
показати весь коментар
10.06.2024 15:22 Відповісти
Ракети випробовувалися - але без боєзаряду ядерного А саму боєголовку в Семипалатинську підривали -під землею
показати весь коментар
10.06.2024 15:57 Відповісти
На навчаннях в Тоцьких таборах...правда не ракету а ядрену бімбу скидали з літака...потім війська пішли в наступ по зараженій місцевості....опромінювання вимірялось лише в рентгенах....і ті хто сидів в броні отримали по повній лічильники показали лише гама-опромінювання...а нейтронне не міряв ніхто...а за металом воно посилюється в рази
показати весь коментар
10.06.2024 19:26 Відповісти
Мова йде про тактичний заряд ******** ракети В часи Жукова такого не було!
показати весь коментар
10.06.2024 19:34 Відповісти
Я й кажу за тактичну зброю, хтось випробував ракету з зарядом, чи снаряд? Підірвати сам заряд на землі то одно, а опробування у комплексі, то друге. У комплексі його не випробували. То той заряд може здетонувати ще на пуску ракети😂
показати весь коментар
10.06.2024 20:03 Відповісти
Довго думав - перед тим як це написать?
показати весь коментар
10.06.2024 20:22 Відповісти
Шо не так? У світі були країни де випробувати тактичне яо? Одна країна!
показати весь коментар
10.06.2024 22:14 Відповісти
Будут трубы возить туда - сюда... обратно...
показати весь коментар
10.06.2024 15:33 Відповісти
отаке чекало б і Україну, якби овоч ліг під москву. дебільні білоруси презирливо нас називали майданутими? - ну то тепер маєте ядерну на своїй території і загрозу відповіді з країн НАТО.
Мало вам чорнобильського забруднення...
показати весь коментар
10.06.2024 16:28 Відповісти
Вот это словечко майданутые нас не красит, согласен. Но оно уже вышло из употребления. А насчёт дебильности: ответ НАТО будет точечным и конвенциональным. Поэтому Беларусь сохранит демографический потенциал, в отличие от соседних ' вольнолюбивых' народов.
показати весь коментар
10.06.2024 18:19 Відповісти
таких хитрожопих як ви у нас теж достатньо. І саме вони вибирали какую разніцу яка обіцяла умиротворити московського звіра. світоглядна помилка приводить людей до втрати майбутнього для своїх дітей. чекай бурятів і джигітів на свою хитру спину.
показати весь коментар
10.06.2024 19:09 Відповісти
Белокацапы просрали свою свободу и будут всегда рабами у упырей.
показати весь коментар
10.06.2024 18:35 Відповісти
 
 