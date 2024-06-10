Білорусь долучилася до навчань із застосування ядерної зброї, які проводить РФ. ВIДЕО

Білорусь долучилася до другого етапу навчань РФ із застосування нестратегічної ядерної зброї.

Про це заявив міністр оборони Віктор Хрєнін, передає Цензор.НЕТ.

"Послідовно зміцнюємо свій оборонний потенціал. І наша участь у другому етапі навчання Збройних сил Російської Федерації із застосування нестратегічної ядерної зброї цьому підтвердження", - сказав очільник МО РБ.

Хрєнін заявив про нібито "агресивні випади" західних держав.

"Сьогодні ми вже діємо на упередження, планово підвищуючи готовність до застосування так званої зброї відплати. Зараз, як ніколи раніше, ми сповнені рішучості реагуванню на будь-які погрози, які створюються як для нашої держави, так і Союзної держави", - додав він, зазначивши, що Білорусь не має на меті створювати напругу у питаннях забезпечення регіональної безпеки.

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