Пропагандисти Кремля погрожують Євросоюзу ядерним ударом: "30-40 боеголовок и Польша, как государство, поляки, как народ, исчезают с лица Земли вместе со своим языком". ВIДЕО

У студії кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова вже "розробили" план ядерної атаки та повного знищення Польщі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами одного із пропагандистів для знищення Польщі російській армії потрібно 30-40 ядерних боєприпасів та 10-15 хвилин.

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