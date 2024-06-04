Пропагандисти Кремля погрожують Євросоюзу ядерним ударом: "30-40 боеголовок и Польша, как государство, поляки, как народ, исчезают с лица Земли вместе со своим языком". ВIДЕО
У студії кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова вже "розробили" план ядерної атаки та повного знищення Польщі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами одного із пропагандистів для знищення Польщі російській армії потрібно 30-40 ядерних боєприпасів та 10-15 хвилин.
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+35 Деніс Войцеховський
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Ядерка - остання надія на побєду.
Бажано перекласти і показати полякам.
(А тут, бачу, деякі барани сприймають цю кацапську п'яну тарабарщину всерйоз! Цікаво, з дурості чи за кацапські гроші?)
Це гібридна війна. Ескалація - перевірка реакції - закріплення нових позицій у разі відсутності відсічі - проба наступного рівня ескалації.
А раптом серед бедуїнів опиниться бульбашівський кадровий особіст?
Вони по вам - дрючками. А ви по ним - стервом.
Якщо що, то ви створюєте смугу родючих грунтів вздовж кордону. Дякувати треба.
Мова має значення, думай те...
Мабуть, московіти, про своїх дітей, що живуть в країнах Західної Європи і США, чомусь ЗАБУЛИ!!??
Співпадіння … чи балаканина, для отих спившихся істот з Усть Зажипинська!!
Понесло йолопа, на синьому оці… Мели, ємеля, твоя неділя!
якась нестиковка виходить
А щоб знищити (такзвану)політичну еліту х*йлостану, США треба нанести ядерний удар по Маямі...
синомдочкою соловьова).
Нужно молча действовать.
Перекрыть границу полностью, как Финляндия.
Иначе кацапы перейдут от слов к делу.
Вони надають зброю Україні для захисту від вас. А ми цією зброєю вбиваємо ваших дебілів. Так що "крєпко задуматься" треба вам, конченим. Якщо ще залищилося чим...
Само собой что потсриотизм повис и рашки понимают что воевать это не ихнее и без помощи ангичан и штатов они б прососали ВОВ в одну калитку. И это вводит даже вчерашних уря потсриотов в глубокую депрессию и мысли о бессмысленной войне. Глупой и дурной. Ненужной.
Оттого то пропагандону и надрааачивают ибо ядерное оружие представляется народу питааарашки вундервафлей. О том что после первого же удара по нато ванькам прилетит термоядерная ответка пропагандоны ясен перец молчат.
Словом все как всегда. Две беды на Руси - дураки и дороги