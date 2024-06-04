Пропагандисты Кремля угрожают Евросоюзу ядерным ударом: "30-40 боеголовок - и Польша, как государство, поляки, как народ, исчезают с лица Земли вместе со своим языком". ВИДЕО

В студии кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева уже "разработали" план ядерной атаки и полного уничтожения Польши.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам одного из пропагандистов, для уничтожения Польши российской армии нужно 30-40 ядерных боеприпасов и 10-15 минут.

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