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Пропагандисты Кремля угрожают Евросоюзу ядерным ударом: "30-40 боеголовок - и Польша, как государство, поляки, как народ, исчезают с лица Земли вместе со своим языком". ВИДЕО

В студии кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева уже "разработали" план ядерной атаки и полного уничтожения Польши.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам одного из пропагандистов, для уничтожения Польши российской армии нужно 30-40 ядерных боеприпасов и 10-15 минут.

Читайте также: Польские фермеры планируют возобновить блокировку движения грузовиков в ПП "Гребенне-Рава-Руська", - Гостаможслужба

Автор: 

геноцид (416) кремль (725) Польша (8431) пропаганда (3683) угрозы (851) ядерное оружие (1337)


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Топ комментарии
+35
Тобто про нєсокрушімиє дівізіі, коториє разнєсут в пух і прах всю армію НАТО, вже мова не йде.
Ядерка - остання надія на побєду.
Бажано перекласти і показати полякам.
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04.06.2024 10:58
+31
Разговоры таксистов на центральном телеканале.
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04.06.2024 10:58
+22
Це потрібно цілодобово крутити польським фермерам на кордоні !!!
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04.06.2024 11:02
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Разговоры таксистов на центральном телеканале.
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04.06.2024 10:58 Ответить
Цікавий факт,треба поміркувати над цим.Чому багато таксистів в Україні підтримуюють Путіна та Кацапстан.
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04.06.2024 11:23 Ответить
"на цєнтральном вакзалє"
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04.06.2024 11:59 Ответить
Обезяна з гранатою
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04.06.2024 10:58 Ответить
Тобто про нєсокрушімиє дівізіі, коториє разнєсут в пух і прах всю армію НАТО, вже мова не йде.
Ядерка - остання надія на побєду.
Бажано перекласти і показати полякам.
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04.06.2024 10:58 Ответить
Поляки відразу всруться.
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04.06.2024 11:04 Ответить
надія доволі примарна !!! якщо паРаша )(уйло вирішить застосувати ядерну зброю по Україні чи будь-якій країні, то НАТО зітре мацковію з лиця Землі за 2-3 години конвенційною (неядерною) зброєю !!! )(уйло та наближені на нього це розуміють ... а ці погрози, так собі, пропаганда для кацапського піпла з розряду "можем павтаріть", "деди ваєвалі" ...
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04.06.2024 11:05 Ответить
Підтримую. Ще минулого, здається,року Британія заявила,що в разі застосування рашкою ЯЗ в будь -якому напрямку Британія застосує свою по болючим точкам рашки. Не питаючись в союзників по НАТО. Тому що цей крок буде застосований не в рамках альянсу, а як окремої ядерної держави.
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04.06.2024 14:38 Ответить
Тим "фермерам", котрі прямо зараз знову блокують кордон.
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04.06.2024 12:19 Ответить
Тим не допоможе.
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04.06.2024 12:53 Ответить
Ті фермери і ці пропагандони кормляться з однієї руки.
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04.06.2024 14:18 Ответить
Поляки час від часу дивляться на цих жалюгідних, імпотентних кацапів, щоб посміятися. Найсмішнійший - алкоголік-дегенерат Медведєв, який в середньому щотижня розповідає про ядерне бомбардування Польщі. Це триває роками - у Польщі валять кацапські пам'ятники. У Соловйова собаки одразу виють на Польщу «бомбардуйте!!!» Будинки у Варшаві відберуть у москалів, а в Москві знову виють «бомбардуйте!!!». Польща дає Україні танки - «бомбардуйте!!!» . Польща дарує Україні винищувачі - "ядерний попіл" "ааааааааа!!!!" «ядерний попіл !!!!» . Смішні мавпи ці москалі!...
(А тут, бачу, деякі барани сприймають цю кацапську п'яну тарабарщину всерйоз! Цікаво, з дурості чи за кацапські гроші?)
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04.06.2024 23:48 Ответить
На кордоні Польщі та БРСР кожного дня десятки атак бородатих мавп, і це не смішно.
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05.06.2024 10:59 Ответить
Напади відбиваються, але нещодавно навчені КДБ мавпи почали кидати в прикордонників каміння та ножі (поранили кількох). Міністерство вперто не дозволяє прикордонникам використовувати для оборони бойові патрони.
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05.06.2024 13:10 Ответить
Бачачи таку беззубість, вони почнуть використовувати самопали і саморобні бомби.
Це гібридна війна. Ескалація - перевірка реакції - закріплення нових позицій у разі відсутності відсічі - проба наступного рівня ескалації.
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05.06.2024 13:18 Ответить
Тому треба стріляти - один ногами накриється, решта присяде.
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05.06.2024 13:24 Ответить
Це буде ескалація.
А раптом серед бедуїнів опиниться бульбашівський кадровий особіст?
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05.06.2024 13:25 Ответить
Ще краще - коли сильно б'єш кагебіста в дупу, він відступає. Так було зі штурмом кордону восени 2021 року (армія та прикордонники встояли, а Лукашенко відправив арабів додому). Тільки нинішня влада лохи...
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05.06.2024 19:52 Ответить
Креативніше треба. От в Польщі напевно є свиноферми. Отже, є відходи життєдіяльності та переробки. Значить, можна оті самі відходи закидати за порєбрік у найбільш "гарячих" місцях. Щоб там все гнило і смерділо. А на обурення "той сторони" відповідати: то наші фермери так протестують проти напливу біженців. Нічого зробити не можемо, фермери у нас скажені, хочуть - кордони з Україною блокують, хочуть - лайном і стервом через паркан кидаються.
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06.06.2024 08:28 Ответить
Можна кидати падаллю, а краще стріляти.
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06.06.2024 11:53 Ответить
Ні, стріляти - це ескалація.
Вони по вам - дрючками. А ви по ним - стервом.
Якщо що, то ви створюєте смугу родючих грунтів вздовж кордону. Дякувати треба.
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07.06.2024 09:07 Ответить
Чергове підтвердження, що вони воюють проти інших народів, проти їнших мов, за руській язик ...
Мова має значення, думай те...
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04.06.2024 10:59 Ответить
А я думаю, чого це поляки блокування кордону відновили! То вони таки кацапській пропаганді вірять!
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04.06.2024 11:01 Ответить
Місцеві "арахамії" такі ж "поляки" як ті ж "арахамії" у нас - "українці". Не треба узагальнювати. Проблема "73%"-х це не виключно наша проблема. Їх скрізь більше, ніж хотілося б ...
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04.06.2024 18:06 Ответить
Так, тому нас поляки блокують, за нетаку мову?) Насправді ніт, путін напав не через мову. Чеченців і бурятів у свій час не врятувала інша мова і віра, як і 144 інших народи. Це просто рашистська вигадка, щоб виправдати свою імперську сутність, завойовників земель.
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04.06.2024 13:15 Ответить
Пішли лякалки кацапські.
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04.06.2024 10:59 Ответить
Рольники ваші іскандери на кую вєртєлі. Дбл блд.
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04.06.2024 11:01 Ответить
Франція і Англія мають разом до тисячі боеголовок а на Москву треба всього 3 чи 4 і вона стане попілом разом з Кремлем і Прутнеголовим ліліпутом...Попробйте і пора НАТО проводити навчання з ядерним озброєнням і щурів Касапії загнати в нори...Нам чого боятись..а касапи всі здохнуть....
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04.06.2024 11:01 Ответить
Це потрібно цілодобово крутити польським фермерам на кордоні !!!
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04.06.2024 11:02 Ответить
Треба оцю мерзенну блювоту щодня у ЄС крутити по ТБ у супроводі кадрів проституток Шредера, Меркель, Орбана та багатьох інших.
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04.06.2024 11:03 Ответить
Про США яке в Європі має теж Nну кількість ракет та носіїв ядерної зброї мовчу і менше касапи пісдіть бо старшому брату вашому Китаї такі звизділки вряд чи сподобаються бо це в їхні пляни не входить і мапи Китаю давно включають території Касапії по Урал...
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04.06.2024 11:05 Ответить
Професійні *********. Шкода, що через таких гандонів вже загинули десятки тисяч людей.
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04.06.2024 11:07 Ответить
Он, як жидкобородих московитів, на діарею понесло…
Мабуть, московіти, про своїх дітей, що живуть в країнах Західної Європи і США, чомусь ЗАБУЛИ!!??
Співпадіння … чи балаканина, для отих спившихся істот з Усть Зажипинська!!
Понесло йолопа, на синьому оці… Мели, ємеля, твоя неділя!
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04.06.2024 11:08 Ответить
любители покачать языком, на большее ума нет
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04.06.2024 11:10 Ответить
Ці жалюгідні істоти навіть не розуміють НАСКІЛЬКИ вони смішні зі своїми мавпячими вересками )))))
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04.06.2024 11:14 Ответить
о а поляки якраз знову зібрались кордон блокувати
якась нестиковка виходить
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04.06.2024 11:16 Ответить
чому ? вони відводять від себе кацапський гнів. Бачите кажуть вони, ми теж хохлів щучимо. А ви ядерку на нас кинути хочете....
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05.06.2024 00:23 Ответить
Прикол у тому, що щоб знищити політичну еліту США, разом з їхніми сім'ями, х*йлостану треба нанести ядерний удар по Вашигтону.
А щоб знищити (такзвану)політичну еліту х*йлостану, США треба нанести ядерний удар по Маямі...
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04.06.2024 11:17 Ответить
Навіщо розповсюджувати маячню рускіх сєдовласих імпотентів? А 10 м ільйонів поляків в США вмєстє с польскім язиком?
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04.06.2024 11:21 Ответить
Папі римському на нічь вмикайте це лацно, та орбану с шольцом.
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04.06.2024 11:22 Ответить
а в цей час польські фермери, щоб зробити кацапам приємне, знов блокують кордон з Україною...
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04.06.2024 11:23 Ответить
Довбойоби, які знають, що вони ***** цього не зроблять, бо самі хочуть жити.
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04.06.2024 11:25 Ответить
Ще одне зауваження. Ні одна хвора кацапьська кнурособака при цьому не замислюється, шо як шо таке стане, то шо? Відповіді не буде? Ну от для кого ця муйня? Хоча, там шаріков дав вже третє потомство. ( З сином дочкою соловьова).
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04.06.2024 11:25 Ответить
Незрозуміло якої давності це відео. Тому що цей же чувак на цоьму ж каналі казав- забудьте навіть розмови про використання ЯЗ , то му що Захід завдасть удару у відповідь.
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04.06.2024 11:31 Ответить
Так на москву и питер хватит 4х боеголовок
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04.06.2024 11:32 Ответить
Не нужно бояться этих **********.
Нужно молча действовать.
Перекрыть границу полностью, как Финляндия.
Иначе кацапы перейдут от слов к делу.
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04.06.2024 11:34 Ответить
Был там один клоун, который визжал что пары десантных кораблей хватит чтоб украинские войска бежали до польской границы. Интересно оно хоть помнит что тогда визжало?
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04.06.2024 11:39 Ответить
от чого ці довбні не розглядають варіант що по нім також прилетить. Ну вЇбете ви по Польщі, і що? Відразу ж прилетить вам рахітам у віповідь. А бити будуть так, щоб у вас там коні ригали від радіації.
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04.06.2024 11:41 Ответить
Кстати дети/жёны/любовницы всей верхушки расеи на западе, а не на расее. Они по своим детям угрожают ударить ядеркой?
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04.06.2024 11:42 Ответить
"Я призываю европейские народы крепко задуматься над тем, что они вытворяют"

Вони надають зброю Україні для захисту від вас. А ми цією зброєю вбиваємо ваших дебілів. Так що "крєпко задуматься" треба вам, конченим. Якщо ще залищилося чим...
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04.06.2024 12:01 Ответить
Зашел ради интереса на сайт польского издания. Вы даже не представляете сколько там кремлеботов в камментах https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,31020661,przelomowa-decyzja-usa-ws-ukrainy-ten-ruch-rosji-przelal-czare.html#sondaz
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04.06.2024 12:23 Ответить
А как ты думаешь откуда тягают инфу польские контр разведчики? И украинские, и западные? Вся эта пропутинская шелупонь сама же в инете и палится.
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04.06.2024 12:35 Ответить
Переводим визги рф пропагандонов на инглиш, публичим в ютубах и рассылаем линки по сиэнэн бибиси и проч новостийникам
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04.06.2024 12:32 Ответить
вв ответ на это словоблудие поляки потужно заблокировали границу с украиной...куколды блд..
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04.06.2024 12:34 Ответить
Это конечно же означает что украинцы должны лечь под рашку ) да кремлеботик?
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04.06.2024 12:38 Ответить
это означает что ты дебил под жидовским флагом...
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04.06.2024 13:41 Ответить
10 боевых головок на Маскву и все республики уходят в свободное плаванье
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04.06.2024 12:37 Ответить
Достаточно одной даже не ядерной но в цель. И рашка мигом развалится.
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04.06.2024 12:39 Ответить
Армия ванек жидко обделалась и ежедневно падает все глубже и глубже в дерьмо. Какая то полунищая слабая Украина третий год бьёт валенков с их анаговнетным оружием и в хвост и в гриву.
Само собой что потсриотизм повис и рашки понимают что воевать это не ихнее и без помощи ангичан и штатов они б прососали ВОВ в одну калитку. И это вводит даже вчерашних уря потсриотов в глубокую депрессию и мысли о бессмысленной войне. Глупой и дурной. Ненужной.
Оттого то пропагандону и надрааачивают ибо ядерное оружие представляется народу питааарашки вундервафлей. О том что после первого же удара по нато ванькам прилетит термоядерная ответка пропагандоны ясен перец молчат.
Словом все как всегда. Две беды на Руси - дураки и дороги
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04.06.2024 12:47 Ответить
Тридцять-сорок? Та на всіх кремлівських жаб однієї достатньо. Цікаво, чого це й досі стоїть російська жаботерка Останкіно? А что думает по этому поводу товарищ Буданов? АРХ М
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04.06.2024 12:51 Ответить
А де після того буде рашка разом з кацмовою їм не цікаво?
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04.06.2024 12:55 Ответить
Ядерная зимушка зима!
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04.06.2024 13:20 Ответить
Полякам піх#й, вони кордон перекриють і вони в доміку
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04.06.2024 13:21 Ответить
Фантазеры - Николай Носов.
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04.06.2024 13:47 Ответить
неонацизм???????????
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04.06.2024 13:50 Ответить
За царя Ніколашки в нього була мощна зграя із всяких ура-патріотів, юродівих,духовенства та іншого болотного люду. Вони і "макак" в 1905 казацкіми шапками закидали і швабів на піки тих же казаков десятками нанизували. І шо ? Всіх пролетарські чекісти перерахували. І цих термоядерних уже ура-ура-патріоти теж перерахують. Таково битіє на болотах.
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04.06.2024 13:57 Ответить
Ці всі пропаганд"ни промивають оркам мізки який рік.Цю погань потрібно знищи фізично за такі заяви.Всю цю погань ліквідувати.Ніяких судів це лайно треба наказувати.
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04.06.2024 16:28 Ответить
А , що там у нас?Риба є?О, риби нема,а є тільки медузи і тільки оптом.
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04.06.2024 20:20 Ответить
Фєрмєров попередять?
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04.06.2024 20:22 Ответить
 
 