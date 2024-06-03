Польские фермеры планируют возобновить блокировку движения грузовиков в ПП "Гребенне-Рава-Руська", - Гостаможслужба
Польские фермеры анонсировали блокирование грузового участка в пункте пропуска "Рава-Руська - Гребенне".
Об этом сообщила Государственная таможенная служба, информирует Цензор.НЕТ.
"С 10:00 4 июня по киевскому времени до второй половины дня 6 июня польские фермеры планируют блокирование грузового участка в пункте пропуска "Рава-Руська - Гребенне", - говорится в сообщении.
В связи с этим ожидается полная остановка движения грузовых автомобилей на выезд из Украины.
"В направлении на въезд в Украину польская сторона будет пропускать не более 24 грузовиков в сутки (два запуска по 12 авто) и до 4 автомобилей в час с гуманитарными грузами", - добавили в таможенной службе.
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Отак діє нормальний уряд -
Чеська поліція пакує кацапів які вчора напали на українських волонтерів а Празі
Милан Хованец, которого на фото повалили на землю, для тебя что-ли кацап?
Перевод: "...Сам министр внутренних дел на этой неделе принял участие в тестировании, выступив в роли плохого парня, пытающегося скрыться.
Накануне проверки на участке дороги возле аэропорта в Паненском Тынеце в Устицком районе полицейские объясняют министру внутренних дел Милану Хованцу, по какому маршруту он поедет и где его будут ждать. За рулем белой «Шкоды Октавии» министра преследует полицейская машина.
Он и его коллеги, участвующие в записи, игнорируют сирены и продолжают идти, в то время как в заранее определенной точке впереди офицер, прячущийся за припаркованной машиной, готовится распутать полосу с шипами одним броском. Полоса остается снаружи ровно настолько, чтобы пробить шины убегающей Октавии, прежде чем ее отдернут, чтобы преследующая машина могла догнать ее. Перед камерами чешского телевидения полиция, похоже, серьезно относится к своей роли - даже выхватила оружие и повалила министра на землю."
-Революция, мадам.
И чего же они хотят?
- хотят что бы не было богатых, мадам!
Странно, мой прадед хотел что бы не было бедных...
Це поляки незаконно намагались ставити перешкоди вільній торгівлі Україна-ЕС.
Звісно, що ти не такий як ті фермари, ти законослухняний, сказали тобі - нема грошей, то твої проблєми, ти зразу і погодився.
А ті чуваки чомусь із цим не погодились, не законослухняні певно.
Немає такого іменника "руські" в українській мові. Це - лише прикметник, який жодним чином не стосується кацапів.