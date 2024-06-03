Польські фермери планують поновити блокування руху вантажівок у ПП "Гребенне-Рава-Руська", - Держмитслужба
Польські фермери анонсували блокування вантажної ділянки в пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне".
Про це повідомила Державна митна служба, інформує Цензор.НЕТ.
"З 10:00 год. 4 червня за київським часом до другої половини дня 6 червня польські фермери планують блокування вантажної ділянки в пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне", - йдеться в повідомленні.
У зв'язку із цим очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України.
"У напрямку на вʼїзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами", - додали у митній службі.
Топ коментарі
+19 Serhiy Talatynnik
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+18 Andrew Moon
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Отак діє нормальний уряд -
Чеська поліція пакує кацапів які вчора напали на українських волонтерів а Празі
Милан Хованец, которого на фото повалили на землю, для тебя что-ли кацап?
Перевод: "...Сам министр внутренних дел на этой неделе принял участие в тестировании, выступив в роли плохого парня, пытающегося скрыться.
Накануне проверки на участке дороги возле аэропорта в Паненском Тынеце в Устицком районе полицейские объясняют министру внутренних дел Милану Хованцу, по какому маршруту он поедет и где его будут ждать. За рулем белой «Шкоды Октавии» министра преследует полицейская машина.
Он и его коллеги, участвующие в записи, игнорируют сирены и продолжают идти, в то время как в заранее определенной точке впереди офицер, прячущийся за припаркованной машиной, готовится распутать полосу с шипами одним броском. Полоса остается снаружи ровно настолько, чтобы пробить шины убегающей Октавии, прежде чем ее отдернут, чтобы преследующая машина могла догнать ее. Перед камерами чешского телевидения полиция, похоже, серьезно относится к своей роли - даже выхватила оружие и повалила министра на землю."
-Революция, мадам.
И чего же они хотят?
- хотят что бы не было богатых, мадам!
Странно, мой прадед хотел что бы не было бедных...
Це поляки незаконно намагались ставити перешкоди вільній торгівлі Україна-ЕС.
Звісно, що ти не такий як ті фермари, ти законослухняний, сказали тобі - нема грошей, то твої проблєми, ти зразу і погодився.
А ті чуваки чомусь із цим не погодились, не законослухняні певно.
Немає такого іменника "руські" в українській мові. Це - лише прикметник, який жодним чином не стосується кацапів.