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блокада (737) кордон (4641) Польща (8262) Державна митна служба (616)

Польські фермери планують поновити блокування руху вантажівок у ПП "Гребенне-Рава-Руська", - Держмитслужба

Польські фермери анонсували блокаду кордону
Польські фермери анонсували блокування вантажної ділянки в пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне".

Про це повідомила Державна митна служба, інформує Цензор.НЕТ.

"З 10:00 год. 4 червня за київським часом до другої половини дня 6 червня польські фермери планують блокування вантажної ділянки в пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку із цим очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України.

"У напрямку на вʼїзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами", - додали у митній службі.

Читайте: У Росії поскаржились на блокування імпорту з Європи митниками Польщі та Литви

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Топ коментарі
+19
Ооо грошику раха підкинула щоб трохи допомогу військову підтримати. А що тепер курви польскі хфермера скажуть знову збіжжя?
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03.06.2024 17:13
+18
Фермери просто прикриття. Видно Туск знову чергові транші від ЕС вибиває.

Отак діє нормальний уряд -
Чеська поліція пакує кацапів які вчора напали на українських волонтерів а Празі

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03.06.2024 17:34
+17
Оті фермери - це єдина скотина, яка пасеться на асфальті!
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03.06.2024 17:22
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Ооо грошику раха підкинула щоб трохи допомогу військову підтримати. А що тепер курви польскі хфермера скажуть знову збіжжя?
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03.06.2024 17:13 Відповісти
Фермери просто прикриття. Видно Туск знову чергові транші від ЕС вибиває.

Отак діє нормальний уряд -
Чеська поліція пакує кацапів які вчора напали на українських волонтерів а Празі

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03.06.2024 17:34 Відповісти
Читай тут: https://english.radio.cz/police-get-new-spike-strips-capable-stopping-vehicles-their-tracks-8269776

Милан Хованец, которого на фото повалили на землю, для тебя что-ли кацап?
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03.06.2024 18:35 Відповісти
Кацап не национальность ,кацап это состояние души. Сегодня взяли в плен словака ,который воевал за одичалых. Вот он по твоему кто?
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03.06.2024 19:01 Відповісти
Не дошло, что Милан Хованец бывший министр внутренних дел Чехии и что (показательная) фотка была сделана в 2015 году?

Перевод: "...Сам министр внутренних дел на этой неделе принял участие в тестировании, выступив в роли плохого парня, пытающегося скрыться.

Накануне проверки на участке дороги возле аэропорта в Паненском Тынеце в Устицком районе полицейские объясняют министру внутренних дел Милану Хованцу, по какому маршруту он поедет и где его будут ждать. За рулем белой «Шкоды Октавии» министра преследует полицейская машина.

Он и его коллеги, участвующие в записи, игнорируют сирены и продолжают идти, в то время как в заранее определенной точке впереди офицер, прячущийся за припаркованной машиной, готовится распутать полосу с шипами одним броском. Полоса остается снаружи ровно настолько, чтобы пробить шины убегающей Октавии, прежде чем ее отдернут, чтобы преследующая машина могла догнать ее. Перед камерами чешского телевидения полиция, похоже, серьезно относится к своей роли - даже выхватила оружие и повалила министра на землю."
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03.06.2024 19:20 Відповісти
Отримали черговий транш від т. Путіна?
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03.06.2024 17:20 Відповісти
Отримали черговий транш від т. Путіна!
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03.06.2024 17:57 Відповісти
Дворецкий! Что за шум на улице?
-Революция, мадам.
И чего же они хотят?
- хотят что бы не было богатых, мадам!
Странно, мой прадед хотел что бы не было бедных...
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03.06.2024 17:21 Відповісти
Такого, партнера як ляхи і ворогу не побажаєш...
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03.06.2024 17:22 Відповісти
Ляхи взагалі не можуть будь чиїмись союзниками . Як сказав Уінстон Черчіль - поляки то європейські гієни .
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03.06.2024 19:56 Відповісти
Шакали вони, а не гієни!
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03.06.2024 20:15 Відповісти
Оті фермери - це єдина скотина, яка пасеться на асфальті!
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03.06.2024 17:22 Відповісти
Недострайкували або це не фермери бо зараз є робота в полі, а польські безробітні -ледацюги
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03.06.2024 17:22 Відповісти
От-от! Якраз хотів саме це сказать! Зараз пішов сезон ранньої зелені - салат редиска цибуля на перо руккола У теплицях наросли огірки з ранньою капустою та дозрівають помідори А вони "перекривають" І це при тому що велика маса українців-біженців відмовляються від роботи на їх плантаціях! З-за дискримінації в оплаті праці та й взагалі з-за її низького рівня
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03.06.2024 18:29 Відповісти
Тільки мені одному здається, що так звані "польські фермери" образилися на відповідь кацапам демократією по Бєлгороду???
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03.06.2024 17:22 Відповісти
Значить прибуткова справа це блокування. Справжні ХВермери зара на полях працюють, а ці кордон блокують...
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03.06.2024 17:24 Відповісти
Коли в тебе 10 гектарів землі і ******* техніка то працювати багато не тре - один день попрацював шість днів байдики бєш .
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03.06.2024 17:33 Відповісти
Так а тобі ще краще- вис..р зробив і на ферму до каси
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03.06.2024 17:41 Відповісти
Як я розумію дописувачем ніколи не орали - орали би вами знали би до чого я це написав ( ручні плужки і три сотки - і ті самі три сотки і вже плуг конячий то є велика різниця у часі ).
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03.06.2024 18:20 Відповісти
Тобто вони хочуть кучеряво жити, працюючи 1 день на тиждень...
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03.06.2024 17:59 Відповісти
Ніт то був сарказм заснований на реаліях - кількості земель якою володіє пересічний фермер в Польші ( до 20 гектарів ) і продуктивністью ******** техніки ( комбайни які за годину збирають врожай на 10 гектарах ).
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03.06.2024 18:23 Відповісти
Так тоді виходять не нака вже й важка праця у ХВермерів, тільки понти колотять?
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03.06.2024 18:04 Відповісти
Шо важче - тримати плуг руками і ніжками намотувати кілометри поля чи сидіть в кабіні трактора з кондиціонером і крутити руль ( а на сьогодніший день і руль крутити не тре - компи самі керують трактором не всі але це вже не захмарна технологія)?
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03.06.2024 18:27 Відповісти
Чудо, з яким ти сперечаєшся, впевнене, що все в сільському господарстві "механізоване" У нього навіть курей їбе механічний півень (Розказував мені колись про те, як курей вирощувать треба) А про те, що більша половина ранніх овочів і фруктів збирається руками - йому не відомо
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03.06.2024 18:35 Відповісти
польська курва непроста......
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03.06.2024 17:27 Відповісти
Такі курви є в кожній країні, вони за копійку і маму рідну заріжуть. А тут пуйлішко забашляв нєхіло мабуть, бо пече йому американська допомога Україні. Ось так раптом саме зараз поновлюють перекриття! Хтось мені скаже що там не стирчать роги пуйла? Минулого разу на тракторі якийсь рашистський лозунг був? Був!
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03.06.2024 19:41 Відповісти
А ці "фермери" хоч іноді працюють ?
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03.06.2024 17:27 Відповісти
звісно. В них робота - блокувати кордон
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03.06.2024 17:29 Відповісти
Може і працювали. До блокування. Потім виявили, до блокування кордону приносить значно більше і навіть не потрібни працювати.
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03.06.2024 18:19 Відповісти
А поліція не може перевірити наскільки оті ''фермери'' є фермерами, і якщо вони ряжені фермери то впаяти їм добрячі штрафи за самозванство.
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03.06.2024 17:30 Відповісти
Кінчається сезон трускавок (полуниці).Тому можна знову трохи заробити на москалях.Єдино що дивує,що польський прем"єр казав що митниця і кордон - місце стратегічне,режимне,військове і там не може бути "жадних нєсподянок".Кому він то сказав?Нам...А треба було сказати своїм фермерам...
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03.06.2024 17:32 Відповісти
Цо? Самохуд з пеньонзами до рольникув доїхав??
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03.06.2024 17:37 Відповісти
Погано що новини дають без жодних підробиць що відбувається. Які вимоги тих фермерів? Раніше було зрозуміло - контрабандна пшениця потрапляла на ринок Польщі, залишаючи тисячі сімей без засобів існування. Зараз що?
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03.06.2024 17:44 Відповісти
Не було ніякої контрабанди пшениці. Вся пшениця яка завалилась в ЕС через Польщу була повністю законна в рамках дозволів і квот Евросоюзу.
Це поляки незаконно намагались ставити перешкоди вільній торгівлі Україна-ЕС.
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03.06.2024 17:58 Відповісти
Яка ріжниця , хто і до чого в Брюселі домовився, а тобі нема грошей на утримання сім'ї?
Звісно, що ти не такий як ті фермари, ти законослухняний, сказали тобі - нема грошей, то твої проблєми, ти зразу і погодився.
А ті чуваки чомусь із цим не погодились, не законослухняні певно.
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03.06.2024 18:12 Відповісти
А ,ну раз денег тогда можно. Можно убивать,грабить и воровать раз у тебя денег нет,и похер на законы.
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03.06.2024 19:05 Відповісти
Що ти несеш, росіянин, у якому місці тебе " вбили", троль ?
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03.06.2024 22:39 Відповісти
"Зрозуміло" це було тільки ідіотам. Бо ніякої контрабандної пшениці, ще й у великих обсягах бути не могло в принципі.
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03.06.2024 18:00 Відповісти
Ага, ти вз свічкою стояв і заміряв, було у " великих обсягах", чи небуло
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03.06.2024 18:13 Відповісти
А ти зі свічкою стояв, чи сліпо віриш всім росказням куплених москвою шльондр?
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03.06.2024 20:09 Відповісти
На відміну від болтунів типу тебе, компанія була залежна від блокуванняна кордонах. І водії вимушені були спілкуватися із розлюченими блокувальниками. Це ти на дивіні такій сміливий, а спробував би вянкути щось тим фермермерам- отримав би повне задоволення. Із продовженням.
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03.06.2024 22:37 Відповісти
О, то ті тупі нахабні польскі покидьки за московські гроші були упевнені у своїй правоті - з ними агенти фсб добре попрацювали, нав'яавши їм потрібну позицію. Те, що це була суцільна брехня - тупих польких типу фермерів не цікавило.
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04.06.2024 02:09 Відповісти
Ти і сам за москальські грошики добре вкиди напрацьовуєш, несучи різну галіматью .
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04.06.2024 11:00 Відповісти
Брешеш. Ну це й не дивно.
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04.06.2024 22:06 Відповісти
Так а що, розсовувати рублі по карманам ти не сімнчєшся, а говорити про це неможна ?
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04.06.2024 22:46 Відповісти
З нас двох саме ти захищаєш антиукраїнські акції і при тому намагаєшся мене оббрехати.
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04.06.2024 23:50 Відповісти
а шо хотять? не зрозуміло... вони як руські, грозять і ду лі тикають Европі та Америці, а воюють з Україною нас вбивають і нас ********, отака логіка
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03.06.2024 17:46 Відповісти
Московити - росіяни, а не "руські".
Немає такого іменника "руські" в українській мові. Це - лише прикметник, який жодним чином не стосується кацапів.
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03.06.2024 18:01 Відповісти
дякую вам, за такий детальний аналіз одного слова...
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04.06.2024 11:46 Відповісти
Це дуже принципове слово. Слово, яким ви даруєте ворогу нашу історію.
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04.06.2024 22:04 Відповісти
Чи можна перенаправити грузи Молдовою, Румунією чи Словакією?
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03.06.2024 17:59 Відповісти
Польськієму ПВО памагают? Мацкалі трохи більше засіють.. Поділяться...
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03.06.2024 18:09 Відповісти
Треба просити дозвіл у американців ще й по фермерах бити.
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03.06.2024 19:27 Відповісти
А це вони зі злості що не можуть зібрати самі свою зігнившу полуницю, от і вирішило знову на Україні злість зігнати
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03.06.2024 19:45 Відповісти
Кацапськиц рубль однозначно
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03.06.2024 21:32 Відповісти
 
 