На п/п "Долгобычув-Угрынов" на границе бастуют поляки

Поляки проводят однодневную забастовку перед пунктом пропуска "Долгобычув-Угрынов"

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 10 мая, с 09:00 до 16:00 перед пунктом пропуска "Долгобычув-Угрынов" будет проходить однодневная забастовка на грузовых направлениях: въезд и выезд из Украины", - говорится в сообщении.

На пассажирском направлении автомобили и автобусы будут перемещаться без помех.

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