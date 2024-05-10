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На п/п "Долгобычув-Угрынов" на границе бастуют поляки

Страйк на польському кордоні

Поляки проводят однодневную забастовку перед пунктом пропуска "Долгобычув-Угрынов"

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 10 мая, с 09:00 до 16:00 перед пунктом пропуска "Долгобычув-Угрынов" будет проходить однодневная забастовка на грузовых направлениях: въезд и выезд из Украины", - говорится в сообщении.

На пассажирском направлении автомобили и автобусы будут перемещаться без помех.

Также читайте: Надеюсь, блокады границы между Польшей и Украиной больше не будет, - посол Зварич

Автор: 

граница (5260) Польша (8405) Государственная таможенная служба (163)


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Наверное чекисты мало денег завезли раз только на один день.
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10.05.2024 12:13 Ответить
майскіє заввершились пройшов рубльовий транш
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10.05.2024 12:13 Ответить
Хіба не ефективніше страйкувати на німецькому кордоні?
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10.05.2024 12:13 Ответить
Їх хто-небудь нарешті віддухопелить?
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10.05.2024 12:16 Ответить
Допомога знов пішла...
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10.05.2024 12:20 Ответить
шо, полуниця вже відійшла, можно і на кордон?
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10.05.2024 14:46 Ответить
Румунія потирає руки і швидко будує автобан.
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10.05.2024 14:48 Ответить
 
 