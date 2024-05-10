На п/п "Долгобычув-Угрынов" на границе бастуют поляки
Поляки проводят однодневную забастовку перед пунктом пропуска "Долгобычув-Угрынов"
Об этом сообщили в Государственной таможенной службе, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 10 мая, с 09:00 до 16:00 перед пунктом пропуска "Долгобычув-Угрынов" будет проходить однодневная забастовка на грузовых направлениях: въезд и выезд из Украины", - говорится в сообщении.
На пассажирском направлении автомобили и автобусы будут перемещаться без помех.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
govtva
показать весь комментарий10.05.2024 12:13 Ответить Мне нравится 10
частный сектор
показать весь комментарий10.05.2024 12:13 Ответить Мне нравится 7
Амандрапапупа
показать весь комментарий10.05.2024 12:13 Ответить Мне нравится 5
Анатолій Панасюк
показать весь комментарий10.05.2024 12:16 Ответить Мне нравится 3
Andrew Moon
показать весь комментарий10.05.2024 12:20 Ответить Мне нравится 4
Erica Si
показать весь комментарий10.05.2024 14:46 Ответить Мне нравится 0
Erica Si
показать весь комментарий10.05.2024 14:48 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль