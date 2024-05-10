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Новини
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На п/п "Долгобичув-Угринів" на кордоні страйкують поляки

Страйк на польському кордоні

Поляки проводять одноденний страйк перед пунктом пропуску "Долгобичув - Угринів".

Про це повідомили в Державній митній службі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 10 травня, з 09:00 до 16:00 перед пунктом пропуску "Долгобичув - Угринів" буде проходити одноденний страйк на вантажних напрямках: вʼїзд та виїзд з України", - йдеться у повідомленні.

На пасажирському напрямку автомобілі та автобуси переміщуватимуть без перешкод.

Читайте: На Закарпатті чоловік із всіма дозволами на виїзд за кордон заплатив $1500, щоб переплисти Тису, - ДПСУ

Автор: 

кордон (4754) Польща (8488) Державна митна служба (637)


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Наверное чекисты мало денег завезли раз только на один день.
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10.05.2024 12:13 Відповісти
майскіє заввершились пройшов рубльовий транш
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10.05.2024 12:13 Відповісти
Хіба не ефективніше страйкувати на німецькому кордоні?
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10.05.2024 12:13 Відповісти
Їх хто-небудь нарешті віддухопелить?
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10.05.2024 12:16 Відповісти
Допомога знов пішла...
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10.05.2024 12:20 Відповісти
шо, полуниця вже відійшла, можно і на кордон?
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10.05.2024 14:46 Відповісти
Румунія потирає руки і швидко будує автобан.
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10.05.2024 14:48 Відповісти
 
 