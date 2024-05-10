На п/п "Долгобичув-Угринів" на кордоні страйкують поляки

Поляки проводять одноденний страйк перед пунктом пропуску "Долгобичув - Угринів".

Про це повідомили в Державній митній службі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 10 травня, з 09:00 до 16:00 перед пунктом пропуску "Долгобичув - Угринів" буде проходити одноденний страйк на вантажних напрямках: вʼїзд та виїзд з України", - йдеться у повідомленні.

На пасажирському напрямку автомобілі та автобуси переміщуватимуть без перешкод.

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