Надеюсь, блокады границы между Польшей и Украиной больше не будет, - посол Зварич
Посол в Польше Василий Зварич надеется, что блокада границы это уже "навсегда перевернутая страница" в двусторонних отношениях между Украиной и Польшей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как отметил украинский дипломат, польские фермеры прекратили протест на подъездной дороге к пункту пропуска "Гребенное - Рава Русская", поэтому движение через этот пункт пропуска происходит в нормальном режиме. Таким образом, граница полностью разблокирована, ни один пункт пропуска на сегодня не заблокирован.
"Считаю, что последовательный диалог с польским правительством на самом высоком и высоком уровне, открытость и конструктивный подход министерств сельского хозяйства Украины и Польши, непосредственное привлечение к диалогу ассоциаций фермеров двух стран и аргументированные обращения к фермерам дали свой результат", - подчеркнул Зварич.
Он выразил благодарность всем вовлеченным в этот процесс сторонам за то, что наконец удалось стабилизировать ситуацию на границе.
"Надеюсь, что все сделали для себя нужные выводы из этой ситуации, и основной из них - всегда нашими спорами пользуется только наш общий враг - Россия. Поэтому мы должны быть, как никогда раньше, особенно ответственными в своих словах и действиях по отношению друг к другу", - добавил посол.
По его убеждению, стратегическое партнерство между Украиной и Польшей "успешно прошло еще один важный тест на прочность".
"И очень надеюсь, что блокада границы между нами - это страница, которую мы уже перевернули навсегда", - подытожил он.
Ранее сообщалось, что Польские фермеры разблокировали движение на всех пунктах пропуска на границе с Украиной.
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Польські фермери припинили блокування пункту пропуску "Рава-Руська - Гребенне" - напевно т. Путін вчасно і заздалегідь не продовжив фінансування.
Уявимо собі "пересічного" фермера чи то в Польщі, чи то в Угорщині: невже гулянка за власні збереження в такому витратному відрядженні: диз. паливо, витрати ресурсу трактора, харчування і всі інші тяготи "служби" під час підготовки до весняно-польових робіт на своїх парцелях - угіддях, на своєму впоратися і сусідам допомогти/заробити злоті...?
Як же блокувати той кордон майже півроку без зовнішнього субсидіювання? Собі в збиток? Хто ж ту польську курву "танцуєт"? Невже польська курва за свої гуляєт?
І чому не кордон З Білорусією, а з Україною? Ще один доказ, що польську курву хтось з добрими грошима заангажував...