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Надеюсь, блокады границы между Польшей и Украиной больше не будет, - посол Зварич

зварич,василь

Посол в Польше Василий Зварич надеется, что блокада границы это уже "навсегда перевернутая страница" в двусторонних отношениях между Украиной и Польшей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отметил украинский дипломат, польские фермеры прекратили протест на подъездной дороге к пункту пропуска "Гребенное - Рава Русская", поэтому движение через этот пункт пропуска происходит в нормальном режиме. Таким образом, граница полностью разблокирована, ни один пункт пропуска на сегодня не заблокирован.

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"Считаю, что последовательный диалог с польским правительством на самом высоком и высоком уровне, открытость и конструктивный подход министерств сельского хозяйства Украины и Польши, непосредственное привлечение к диалогу ассоциаций фермеров двух стран и аргументированные обращения к фермерам дали свой результат", - подчеркнул Зварич.

Он выразил благодарность всем вовлеченным в этот процесс сторонам за то, что наконец удалось стабилизировать ситуацию на границе.

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"Надеюсь, что все сделали для себя нужные выводы из этой ситуации, и основной из них - всегда нашими спорами пользуется только наш общий враг - Россия. Поэтому мы должны быть, как никогда раньше, особенно ответственными в своих словах и действиях по отношению друг к другу", - добавил посол.

По его убеждению, стратегическое партнерство между Украиной и Польшей "успешно прошло еще один важный тест на прочность".

"И очень надеюсь, что блокада границы между нами - это страница, которую мы уже перевернули навсегда", - подытожил он.

Ранее сообщалось, что Польские фермеры разблокировали движение на всех пунктах пропуска на границе с Украиной.

Автор: 

граница (5257) Польша (8395) Зварич Василий (35)


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Кацапських агентів викрили і посадили до буцегарні? Ні! То ж блокадам кінця і краю не буде...
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29.04.2024 13:13 Ответить
Він календар не дивився. У пшеків 1 та 3 травня - свята..навіть не торгові вихідні. День праці й день конституції..
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29.04.2024 13:35 Ответить
Все залежить від того, чи проплатять рашисти наступний протест, чи ні.
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29.04.2024 13:31 Ответить
Сподіваюсь, блокади кордону між Польщею та Україною більше не буде, - посол Зварич.

Польські фермери припинили блокування пункту пропуску "Рава-Руська - Гребенне" - напевно т. Путін вчасно і заздалегідь не продовжив фінансування.

Уявимо собі "пересічного" фермера чи то в Польщі, чи то в Угорщині: невже гулянка за власні збереження в такому витратному відрядженні: диз. паливо, витрати ресурсу трактора, харчування і всі інші тяготи "служби" під час підготовки до весняно-польових робіт на своїх парцелях - угіддях, на своєму впоратися і сусідам допомогти/заробити злоті...?

Як же блокувати той кордон майже півроку без зовнішнього субсидіювання? Собі в збиток? Хто ж ту польську курву "танцуєт"? Невже польська курва за свої гуляєт?

І чому не кордон З Білорусією, а з Україною? Ще один доказ, що польську курву хтось з добрими грошима заангажував...
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29.04.2024 13:33 Ответить
Так ми і не отримали відповідь, хто і для чого блокували кордон?
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29.04.2024 13:49 Ответить
Для цього сподіватися не достатньо.
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29.04.2024 13:50 Ответить
Та це політика всіх кварталістів з 2019. Сподіватись, що якось проканає.
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29.04.2024 13:54 Ответить
Блокади не буде, бо за місяць полуницю треба збирати, а без українських рук залишиться на полі. А далі підуть огірки, помідори, вишні, черешні... . Як на мене то поляків треба провчити.
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29.04.2024 15:02 Ответить
Сторінка - то перегорнута, а пам"ять не стерта. Прийде час, коли ляхи ще попросять допомоги в Українців. І хліба. І отримають світлини із зерном на коліях. Сволочі.
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29.04.2024 18:02 Ответить
 
 