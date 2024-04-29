Надеюсь, блокады границы между Польшей и Украиной больше не будет, - посол Зварич

Посол в Польше Василий Зварич надеется, что блокада границы это уже "навсегда перевернутая страница" в двусторонних отношениях между Украиной и Польшей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отметил украинский дипломат, польские фермеры прекратили протест на подъездной дороге к пункту пропуска "Гребенное - Рава Русская", поэтому движение через этот пункт пропуска происходит в нормальном режиме. Таким образом, граница полностью разблокирована, ни один пункт пропуска на сегодня не заблокирован.

Читайте также: Позиция Трампа относительно войны РФ не такая "черно-белая", его отношение к Украине меняется, - Сикорский

"Считаю, что последовательный диалог с польским правительством на самом высоком и высоком уровне, открытость и конструктивный подход министерств сельского хозяйства Украины и Польши, непосредственное привлечение к диалогу ассоциаций фермеров двух стран и аргументированные обращения к фермерам дали свой результат", - подчеркнул Зварич.

Он выразил благодарность всем вовлеченным в этот процесс сторонам за то, что наконец удалось стабилизировать ситуацию на границе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польские фермеры прекратили блокирование пункта пропуска "Рава-Русская - Гребенное", движение грузовиков восстановлено, - ГПСУ

"Надеюсь, что все сделали для себя нужные выводы из этой ситуации, и основной из них - всегда нашими спорами пользуется только наш общий враг - Россия. Поэтому мы должны быть, как никогда раньше, особенно ответственными в своих словах и действиях по отношению друг к другу", - добавил посол.

По его убеждению, стратегическое партнерство между Украиной и Польшей "успешно прошло еще один важный тест на прочность".

"И очень надеюсь, что блокада границы между нами - это страница, которую мы уже перевернули навсегда", - подытожил он.

Ранее сообщалось, что Польские фермеры разблокировали движение на всех пунктах пропуска на границе с Украиной.