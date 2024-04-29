Сподіваюсь, блокади кордону між Польщею та Україною більше не буде, - посол Зварич
Посол у Польщі Василь Зварич сподівається, що блокада кордону це вже "назавжди перегорнута сторінка" у двосторонніх відносинах між Україною і Польщею.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Український дипломат зазначив, що польські фермери припинили протест на підʼїзній дорозі до пункту пропуску "Гребенне - Рава Руська", відтак рух через цей пункт пропуску відбувається в нормальному режимі. Таким чином, кордон повністю розблоковано, жоден пункт пропуску на сьогодні не заблокований.
"Вважаю, що послідовний діалог з польським урядом на найвищому і високому рівні, відкритість і конструктивний підхід міністерств сільського господарства України і Польщі, безпосереднє залучення до діалогу асоціацій фермерів двох країн і аргументовані звернення до фермерів дали свій результат", - наголосив Зварич.
Він висловив вдячність усім залученим до цього процесу сторонам за те, що врешті вдалося стабілізувати ситуацію на кордоні.
"Сподіваюся, що всі зробили для себе потрібні висновки з цієї ситуації, і основний з них - завжди на наших суперечках користується лише наш спільний ворог - Росія. Тому ми маємо бути, як ніколи раніше, особливо відповідальними у своїх словах і діях по відношенню один до одного", - додав посол.
На його переконання, стратегічне партнерство між Україною і Польщею "успішно пройшло ще один важливий тест на міцність".
"І дуже сподіваюсь, що блокади кордону між нами - це сторінка, яку ми вже перегорнули назавжди", - підсумував він.
Раніше повідомлялось, що польські фермери розблокували рух на всіх пунктах пропуску на кордоні з Україною.
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Польські фермери припинили блокування пункту пропуску "Рава-Руська - Гребенне" - напевно т. Путін вчасно і заздалегідь не продовжив фінансування.
Уявимо собі "пересічного" фермера чи то в Польщі, чи то в Угорщині: невже гулянка за власні збереження в такому витратному відрядженні: диз. паливо, витрати ресурсу трактора, харчування і всі інші тяготи "служби" під час підготовки до весняно-польових робіт на своїх парцелях - угіддях, на своєму впоратися і сусідам допомогти/заробити злоті...?
Як же блокувати той кордон майже півроку без зовнішнього субсидіювання? Собі в збиток? Хто ж ту польську курву "танцуєт"? Невже польська курва за свої гуляєт?
І чому не кордон З Білорусією, а з Україною? Ще один доказ, що польську курву хтось з добрими грошима заангажував...