Сподіваюсь, блокади кордону між Польщею та Україною більше не буде, - посол Зварич.

Посол у Польщі Василь Зварич сподівається, що блокада кордону це вже "назавжди перегорнута сторінка" у двосторонніх відносинах між Україною і Польщею.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Український дипломат зазначив, що польські фермери припинили протест на підʼїзній дорозі до пункту пропуску "Гребенне - Рава Руська", відтак рух через цей пункт пропуску відбувається в нормальному режимі. Таким чином, кордон повністю розблоковано, жоден пункт пропуску на сьогодні не заблокований.

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"Вважаю, що послідовний діалог з польським урядом на найвищому і високому рівні, відкритість і конструктивний підхід міністерств сільського господарства України і Польщі, безпосереднє залучення до діалогу асоціацій фермерів двох країн і аргументовані звернення до фермерів дали свій результат", - наголосив Зварич.

Він висловив вдячність усім залученим до цього процесу сторонам за те, що врешті вдалося стабілізувати ситуацію на кордоні.

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"Сподіваюся, що всі зробили для себе потрібні висновки з цієї ситуації, і основний з них - завжди на наших суперечках користується лише наш спільний ворог - Росія. Тому ми маємо бути, як ніколи раніше, особливо відповідальними у своїх словах і діях по відношенню один до одного", - додав посол.

На його переконання, стратегічне партнерство між Україною і Польщею "успішно пройшло ще один важливий тест на міцність".

"І дуже сподіваюсь, що блокади кордону між нами - це сторінка, яку ми вже перегорнули назавжди", - підсумував він.

Раніше повідомлялось, що польські фермери розблокували рух на всіх пунктах пропуску на кордоні з Україною.