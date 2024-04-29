УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10150 відвідувачів онлайн
Новини
1 185 9

Сподіваюсь, блокади кордону між Польщею та Україною більше не буде, - посол Зварич

зварич,василь

Посол у Польщі Василь Зварич сподівається, що блокада кордону це вже "назавжди перегорнута сторінка" у двосторонніх відносинах між Україною і Польщею.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Український дипломат зазначив, що польські фермери припинили протест на підʼїзній дорозі до пункту пропуску "Гребенне - Рава Руська", відтак рух через цей пункт пропуску відбувається в нормальному режимі. Таким чином, кордон повністю розблоковано, жоден пункт пропуску на сьогодні не заблокований.

Читайте також: Позиція Трампа щодо війни РФ не така "чорно-біла", його ставлення до України змінюється, - Сікорський

"Вважаю, що послідовний діалог з польським урядом на найвищому і високому рівні, відкритість і конструктивний підхід міністерств сільського господарства України і Польщі, безпосереднє залучення до діалогу асоціацій фермерів двох країн і аргументовані звернення до фермерів дали свій результат", - наголосив Зварич.

Він висловив вдячність усім залученим до цього процесу сторонам за те, що врешті вдалося стабілізувати ситуацію на кордоні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польські фермери припинили блокування пункту пропуску "Рава-Руська - Гребенне", рух вантажівок відновлено, - ДПСУ

"Сподіваюся, що всі зробили для себе потрібні висновки з цієї ситуації, і основний з них - завжди на наших суперечках користується лише наш спільний ворог - Росія. Тому ми маємо бути, як ніколи раніше, особливо відповідальними у своїх словах і діях по відношенню один до одного", - додав посол.

На його переконання, стратегічне партнерство між Україною і Польщею "успішно пройшло ще один важливий тест на міцність".

"І дуже сподіваюсь, що блокади кордону між нами - це сторінка, яку ми вже перегорнули назавжди", - підсумував він.

Раніше повідомлялось, що польські фермери розблокували рух на всіх пунктах пропуску на кордоні з Україною.

Автор: 

кордон (4749) Польща (8478) Зварич Василь (38)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапських агентів викрили і посадили до буцегарні? Ні! То ж блокадам кінця і краю не буде...
показати весь коментар
29.04.2024 13:13 Відповісти
Він календар не дивився. У пшеків 1 та 3 травня - свята..навіть не торгові вихідні. День праці й день конституції..
показати весь коментар
29.04.2024 13:35 Відповісти
Все залежить від того, чи проплатять рашисти наступний протест, чи ні.
показати весь коментар
29.04.2024 13:31 Відповісти
Сподіваюсь, блокади кордону між Польщею та Україною більше не буде, - посол Зварич.

Польські фермери припинили блокування пункту пропуску "Рава-Руська - Гребенне" - напевно т. Путін вчасно і заздалегідь не продовжив фінансування.

Уявимо собі "пересічного" фермера чи то в Польщі, чи то в Угорщині: невже гулянка за власні збереження в такому витратному відрядженні: диз. паливо, витрати ресурсу трактора, харчування і всі інші тяготи "служби" під час підготовки до весняно-польових робіт на своїх парцелях - угіддях, на своєму впоратися і сусідам допомогти/заробити злоті...?

Як же блокувати той кордон майже півроку без зовнішнього субсидіювання? Собі в збиток? Хто ж ту польську курву "танцуєт"? Невже польська курва за свої гуляєт?

І чому не кордон З Білорусією, а з Україною? Ще один доказ, що польську курву хтось з добрими грошима заангажував...
показати весь коментар
29.04.2024 13:33 Відповісти
Так ми і не отримали відповідь, хто і для чого блокували кордон?
показати весь коментар
29.04.2024 13:49 Відповісти
Для цього сподіватися не достатньо.
показати весь коментар
29.04.2024 13:50 Відповісти
Та це політика всіх кварталістів з 2019. Сподіватись, що якось проканає.
показати весь коментар
29.04.2024 13:54 Відповісти
Блокади не буде, бо за місяць полуницю треба збирати, а без українських рук залишиться на полі. А далі підуть огірки, помідори, вишні, черешні... . Як на мене то поляків треба провчити.
показати весь коментар
29.04.2024 15:02 Відповісти
Сторінка - то перегорнута, а пам"ять не стерта. Прийде час, коли ляхи ще попросять допомоги в Українців. І хліба. І отримають світлини із зерном на коліях. Сволочі.
показати весь коментар
29.04.2024 18:02 Відповісти
 
 