Польські фермери розблокували рух на всіх пунктах пропуску на кордоні з Україною

Польські фермери припинили блокування руху вантажного транспорту перед пунктом пропуску "Гребенне – Рава-Руська", що на кордоні з Україною.

Як повідомляють у Державній прикордонній службі, оформлення та пропуск через кордон у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

"Водночас на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Даний вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту", – йдеться у повідомленні.

Як уточнили "Українській правді" в ДПСУ, наразі всі пункти пропуску на кордоні з Польщею розблоковано.

Блокада українського кордону

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску, у тому числі "Зосин-Устилуг". Із 16 лютого польські аграрії блокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Увечері 21 березня польські фермери призупинили акцію протесту на прикордонному пункті пропуску "Зосин-Устилуг". За день до цього вони припинили блокувати рух вантажівок біля пункту пропуску "Медика"-"Шегині". А 28 березня тимчасово призупинили блокувати рух вантажівок в обох напрямках на пункті пропуску "Угринів-Долгобичув". Блокада останнього пункту поновилася 2 квітня, але 16 квітня знову призупинилася.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу