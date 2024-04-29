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Новини
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Польські фермери розблокували рух на всіх пунктах пропуску на кордоні з Україною

Блокування вантажівок на кордоні

Польські фермери припинили блокування руху вантажного транспорту перед пунктом пропуску "Гребенне – Рава-Руська", що на кордоні з Україною.

Як повідомляють у Державній прикордонній службі, оформлення та пропуск через кордон у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

"Водночас на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Даний вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту", – йдеться у повідомленні.

Як уточнили "Українській правді" в ДПСУ, наразі всі пункти пропуску на кордоні з Польщею розблоковано.

Блокада українського кордону

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску, у тому числі "Зосин-Устилуг". Із 16 лютого польські аграрії блокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Увечері 21 березня польські фермери призупинили акцію протесту на прикордонному пункті пропуску "Зосин-Устилуг". За день до цього вони припинили блокувати рух вантажівок біля пункту пропуску "Медика"-"Шегині". А 28 березня тимчасово призупинили блокувати рух вантажівок в обох напрямках на пункті пропуску "Угринів-Долгобичув". Блокада останнього пункту поновилася 2 квітня, але 16 квітня знову призупинилася.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу

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кордон (1127) вантажі (1294) зерно (1868) Польща (2425)


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Фермери вже місяць, як в полі, а те, що блокує кордон,то руські шльондри
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29.04.2024 12:30 Відповісти
Розблокували? Ну то й що? Зараз якось вже й не дуже хочеться мати справу з поляками. Схоже, вони самі себе перехитрили. Жадібність,знаєте...
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29.04.2024 13:42 Відповісти
Польські фермери - справжні повії. Як повідомляли наші урядовці, ще з прошлого року все наше зерно іде через Польщу транзитом. Думаю, поляки побачили по ТБ як будуеться транспотна магістраль в Румунію, і поляки через це втратять купу грошей за транспортування їхнею територіею і все достанеться румунам.
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29.04.2024 16:36 Відповісти
Напевно настав час збирати полуниці...
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30.04.2024 17:39 Відповісти

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