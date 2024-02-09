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Новини
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Польські фермери почали блокаду українського кордону (оновлено)

кордон,польща,польський

Польські фермери вранці розпочали блокаду пункту пропуску на кордоні з Україною – "Медика – Шегині". Пізніше протести поширилися ще на два пункти пропуску.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає "Українська правда".

"Дії польських фермерів по блокуванню руху транспортних засобів розпочалися перед пунктом пропуску "Медика", що навпроти українського "Шегині". Близько 10:10 про це українських прикордонників повідомили польські колеги", – зазначив він.

За словами речника, рух блокують близько 100 осіб та близько 50 транспортних засобів. Через ці дії руху вантажівок, легкових автівок та автобусів на виїзд та в’їзд до Польщі поки не здійснюється.

"Сподіваємося, що ситуація зміниться якнайшвидше і окремі категорії транспорту все ж почнуть пропускати", – наголосив Демченко.

Пізніше у Державній прикордонній службі повідомили, що протести поширилися ще на два пункти "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Рух транспорту ускладнений.

За даними польських прикордонників:

  • перед пунктом пропуску "Медика" протестувальники налаштовані пропускати по 1 вантажному автомобілю, 1 автобусу та 1 легковому автомобілю на годину;
  • біля пункту пропуску "Хребенне" планується пропускати по 2 вантажні автомобілі на годину в обох напрямках. Рух легкового транспорту та автобусів не обмежуватиметься;
  • через пункт пропуску "Дорогуськ" протестувальники мають намір пропускати щогодини по 1 вантажівці в обидві сторони. Рух автобусів відбуватиметься без змін.

Як повідомлялося, у межах протестів польські фермери планують заблокувати рух у п’яти пунктах пропуску на кордоні з Україною: три – 9 лютого, ще два – 12 лютого.

Автор: 

кордон (1129) Польща (2428)


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польським повіям привезли грошей з росії. Тому вони виходять на роботу
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09.02.2024 15:02 Відповісти
Заборонити польські товари продавати в Україні!
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09.02.2024 20:44 Відповісти
Где же украинское правительство? Ах даЮ забыл, нет у нас правительство, есть только 5-6 менеджеров, не успевают они
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09.02.2024 21:35 Відповісти
У потужного менеджера дЄрьмака не вистачає часу затикати усі дірки. От і маємо. Питання тільки ***** нам наприклад кульоба. Але це питання риторичне.. в нас і ********** - це лише формальність.
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10.02.2024 10:24 Відповісти
Який приємний цей овоч --- блокада! Не сіять, не сапать, взимку родить.... Правда пєньонзи за його троха кацапським гівенцем віддають, але фермери люди звичні, витримають. Рольніце ,курва матка!!!
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10.02.2024 10:52 Відповісти
Хорош плеваться в поляков, венгров , словаков ... При ПАПЕРЕДНИКЕ никто не блокировал кордоны , да и с Венгрией-Польшей-Словакией не было проблем ... даже Путла ПАПЕРЕДНИК умел держать в состоянии, далеком от припадочного. ЭТОТ и ЭТИ за 5 лет сумели Украину по факту превратить в концлагерь и ЗЕ-РАЙХ с небритым фюрерком и "борманом" Ермаком, а бывшие правоохранительные органы превращаются в ЗЕгестапо по отлову мужчин для их утилизации на фронтах для сохранения власти ЭТОГО и ЭТИХ. Наголосовала глупая 73%-ная отара на все эти беды и молчит ... открывает рот только для того , чтобы очередной раз плюнуть в ПАПЕРЕДНИКА, а паралельно обгадить соседей, у которых нет такого количества безумных избирателей и соответственно нет такой безумной власти !
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10.02.2024 13:31 Відповісти
Що цікаве, що Патрушев вже попередев про блокування кордонів України через різні, якції про що пише Хартія 97, привіт Польщі і контрозвіздці ЗС Польщі, ви є щі такі сцикливі як і ваше ПРО))))
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10.02.2024 14:56 Відповісти

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