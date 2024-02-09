Польські фермери почали блокаду українського кордону (оновлено)

Польські фермери вранці розпочали блокаду пункту пропуску на кордоні з Україною – "Медика – Шегині". Пізніше протести поширилися ще на два пункти пропуску.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає "Українська правда".

"Дії польських фермерів по блокуванню руху транспортних засобів розпочалися перед пунктом пропуску "Медика", що навпроти українського "Шегині". Близько 10:10 про це українських прикордонників повідомили польські колеги", – зазначив він.

За словами речника, рух блокують близько 100 осіб та близько 50 транспортних засобів. Через ці дії руху вантажівок, легкових автівок та автобусів на виїзд та в’їзд до Польщі поки не здійснюється.

"Сподіваємося, що ситуація зміниться якнайшвидше і окремі категорії транспорту все ж почнуть пропускати", – наголосив Демченко.

Пізніше у Державній прикордонній службі повідомили, що протести поширилися ще на два пункти "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Рух транспорту ускладнений.

За даними польських прикордонників:

перед пунктом пропуску "Медика" протестувальники налаштовані пропускати по 1 вантажному автомобілю, 1 автобусу та 1 легковому автомобілю на годину;

протестувальники налаштовані пропускати по 1 вантажному автомобілю, 1 автобусу та 1 легковому автомобілю на годину; біля пункту пропуску "Хребенне" планується пропускати по 2 вантажні автомобілі на годину в обох напрямках. Рух легкового транспорту та автобусів не обмежуватиметься;

планується пропускати по 2 вантажні автомобілі на годину в обох напрямках. Рух легкового транспорту та автобусів не обмежуватиметься; через пункт пропуску "Дорогуськ" протестувальники мають намір пропускати щогодини по 1 вантажівці в обидві сторони. Рух автобусів відбуватиметься без змін.

Як повідомлялося, у межах протестів польські фермери планують заблокувати рух у п’яти пунктах пропуску на кордоні з Україною: три – 9 лютого, ще два – 12 лютого.