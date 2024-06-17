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НАТО ведет переговоры о приведении ядерного оружия в состояние боевой готовности, - Столтенберг

Єнс Столтенберг в Брюселі

В НАТО обсуждают приведение ядерного оружия в состояние боевой готовности и развертывание большего его количества перед лицом растущей угрозы со стороны РФ и Китая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью The Telegraph заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он отметил, Альянс должен показать свой ядерный арсенал миру, чтобы послать прямое послание своим врагам. Он добавил, что между членами Альянса проводятся консультации по выводу ракет из хранилищ и приведения их в состояние боевой готовности - как средства сдерживания.

"Я не буду вдаваться в оперативные детали относительно того, сколько ядерных боеголовок должно быть в боевом составе, а сколько - на хранении, но мы должны консультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем", - сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО похвалил союзников за их вклад в сдерживание, в том числе Нидерланды за недавние инвестиции в истребители двойного назначения, которые могут нести американское ядерное оружие.

"Прозрачность помогает донести прямой сигнал о том, что мы, конечно, являемся ядерным альянсом. Целью НАТО, конечно, является мир без ядерного оружия, но пока ядерное оружие существует, мы будем оставаться ядерным альянсом, потому что мир, в котором Россия, Китай и Северная Корея имеют ядерное оружие, а НАТО не имеет, является более опасным", - говорится в интервью.

Он предупредил, что Китай, в частности, инвестирует значительные средства в современные вооружения, в том числе в свой ядерный арсенал, который, по его словам, вырастет до 1000 боеголовок уже к 2030 году.

"А это означает, что в недалеком будущем НАТО может столкнуться с чем-то, с чем он никогда раньше не сталкивался, а именно с двумя ядерными потенциальными противниками - Китаем и Россией. Конечно, это будет иметь последствия", - сказал генсек.

Напомним, по информации главы МИД Польши Радослава Сикорского, РФ может держать в Калининградской области около 100 ядерных боеголовок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": G7 предостерегла Россию от использования ядерного оружия: Это будет иметь серьезные последствия

Автор: 

НАТО (10002) ядерное оружие (1337) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+16
Когда о таких вещах говорят публично - это значит, что они уже на боевом дежурстве, когда решение об ответном ударе принимается в пределах десятков секунд.
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17.06.2024 07:50
+14
Нарешті в НАТО заговорили про серйозні речі Бо "загравання з божевільними" до добра ніколи не приводило РОсія тримає на Балтиці свої ядерні ракетоносії? ТО чому-б і НАТО їх туди не поставить? Та виставить батареї ПКР на узбережжі Фінської затоки (У Фінляндії та Естонії) Але починать треба з Польщі - там ближче стрілять по виходу з Куршської затоки Ляже на дно ескадрений міноносець "Настойчивий" чи ще якесь їхнє "корито" - і у кацапів пропаде бажання "бикувать"!
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17.06.2024 07:01
+7
Хотілося б вірити, що до пуляння ядерними ракетами не дійде, але хз, люди іноді можуть бути дурнішими, ніж хтось може уявити.
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17.06.2024 06:48
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Хотілося б вірити, що до пуляння ядерними ракетами не дійде, але хз, люди іноді можуть бути дурнішими, ніж хтось може уявити.
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17.06.2024 06:48 Ответить
На людський розум я вже й не сподіваюся, але може інстинкт самозбереження спрацює. Інакше - світу труба.
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17.06.2024 08:28 Ответить
Нарешті в НАТО заговорили про серйозні речі Бо "загравання з божевільними" до добра ніколи не приводило РОсія тримає на Балтиці свої ядерні ракетоносії? ТО чому-б і НАТО їх туди не поставить? Та виставить батареї ПКР на узбережжі Фінської затоки (У Фінляндії та Естонії) Але починать треба з Польщі - там ближче стрілять по виходу з Куршської затоки Ляже на дно ескадрений міноносець "Настойчивий" чи ще якесь їхнє "корито" - і у кацапів пропаде бажання "бикувать"!
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17.06.2024 07:01 Ответить
Когда о таких вещах говорят публично - это значит, что они уже на боевом дежурстве, когда решение об ответном ударе принимается в пределах десятков секунд.
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17.06.2024 07:50 Ответить
Згоден!
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17.06.2024 07:57 Ответить
Такі підрозділи постійно на БД, і про це всі в темі знають))))))
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17.06.2024 17:45 Ответить
Як-то щоб використовувати якусь зброю то треба переговори вести ? Допоки ви будете вести переговори над рейхстагом замайорить москальський трикольор.
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17.06.2024 07:10 Ответить
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17.06.2024 07:13 Ответить
рашн гули с фоллаута?...некоторые в епенях в центре кацапстана так и без бомбежки яо выглядят)
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17.06.2024 07:17 Ответить
угу, заплануйте саміт на 2025 рік з цього питання
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17.06.2024 07:13 Ответить
Эффект от одной бомбы В61-13 (360 кт) по мааацкве. Думаю, десятка их для начала хватит.
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17.06.2024 07:50 Ответить
меня полностью устраивает такая панорама
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17.06.2024 22:25 Ответить
Но раз в 10-15 больше будет смотреться ещё приятнее.
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17.06.2024 22:50 Ответить
По лишне хромосомным пли... ЗЫ лишнехромосомные - цэ або обезъяны, бо у чела разумеого на 2 хромосоиы меньше, або и себе подобный, но... Синдро́м Да́уна (трисоми́я по хромосоме 21) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8 хромосомная болезнь , чаще всего вызванная тем, что хромосомы https://ru.wikipedia.org/wiki/21-%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0 21-й пары представлены https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F тремя копиями вместо нормальных двух.
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17.06.2024 08:02 Ответить
У чому різниця між ср.ною західною де(рь)мократією і російським тоталітаризмом в питаннях ЯЗ. Московська зброя постійно на взводі і до її застосування лічені хвилини. А гниляки - де(рь)мократи ще мають все обсудити, обговорити, досягти консенсусу (з орбанами...). І дочекатися пиз.єца.
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17.06.2024 08:21 Ответить
Якби ЯО кацапії вже була на взводі, то по них би ще до цього "вже" летіло мінімум з двох напрямків. Поки що це тільки гра на підвищення ставок. Сподіватимемося, що тільки грою слів воно і залишиться, і не перейде в площину практичного використання...
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17.06.2024 10:46 Ответить
Давно пора!!!
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17.06.2024 08:34 Ответить
От і пішли відповідні дії , від заходу ...цеж у якої точці були їх мізки ,шоб спонсорувати китай 30 років, який їде разом з московією , на ЄС війною !?
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17.06.2024 08:40 Ответить
Якщо коротко: капітал і прибуток.
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17.06.2024 10:16 Ответить
Вигодували ядерних терористів.
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17.06.2024 09:59 Ответить
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17.06.2024 11:46 Ответить
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17.06.2024 14:45 Ответить
останній козир московитам з рук вибили...
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17.06.2024 15:11 Ответить
Чи знищить планету хворий на голову ***** та його банда покидьків?
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17.06.2024 17:20 Ответить
треба не готуватись, а ПРЯМО ЗАРАЗ нанести попереджувальний ядерний удар по сатанинському кремлі!!!!

але ж в наті сидять сцикуни і імпотенти, тому цього ніколи не буде....
чи ната думає, що сатаністи не нажмуть кнопку? хай подивляться їх зомбоящик! їх готуються до цього вже РОКАМИ!!!
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17.06.2024 23:47 Ответить
Нарешті заспокійливе.
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18.06.2024 02:00 Ответить
"... але поки існує, ми залишатимемося ядерним альянсом, тому що світ, в якому Росія, Китай і Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО не має, є більш небезпечним" - Джерело:

Оце прозоро і зрозуміло пояснено, чому не тільки НАТО, але й Україна (як майбутній учасник НАТО) змушена буде знову мати термоядерну зброю, - тому що відмовлятися від зброї і залишити зброю тільки злочинцям - це було би більш небезпечно, аніж мати зброю, щоб мати можливість захищатися від злочинців. Логічно і зрозуміло.
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18.06.2024 02:08 Ответить
Що там ***** пару років тому про демілітарізацію та про НАТО подалі від кордонів кукурікало ?
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18.06.2024 07:36 Ответить
 
 