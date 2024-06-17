НАТО ведет переговоры о приведении ядерного оружия в состояние боевой готовности, - Столтенберг

В НАТО обсуждают приведение ядерного оружия в состояние боевой готовности и развертывание большего его количества перед лицом растущей угрозы со стороны РФ и Китая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью The Telegraph заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он отметил, Альянс должен показать свой ядерный арсенал миру, чтобы послать прямое послание своим врагам. Он добавил, что между членами Альянса проводятся консультации по выводу ракет из хранилищ и приведения их в состояние боевой готовности - как средства сдерживания.

"Я не буду вдаваться в оперативные детали относительно того, сколько ядерных боеголовок должно быть в боевом составе, а сколько - на хранении, но мы должны консультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем", - сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО похвалил союзников за их вклад в сдерживание, в том числе Нидерланды за недавние инвестиции в истребители двойного назначения, которые могут нести американское ядерное оружие.

"Прозрачность помогает донести прямой сигнал о том, что мы, конечно, являемся ядерным альянсом. Целью НАТО, конечно, является мир без ядерного оружия, но пока ядерное оружие существует, мы будем оставаться ядерным альянсом, потому что мир, в котором Россия, Китай и Северная Корея имеют ядерное оружие, а НАТО не имеет, является более опасным", - говорится в интервью.

Он предупредил, что Китай, в частности, инвестирует значительные средства в современные вооружения, в том числе в свой ядерный арсенал, который, по его словам, вырастет до 1000 боеголовок уже к 2030 году.

"А это означает, что в недалеком будущем НАТО может столкнуться с чем-то, с чем он никогда раньше не сталкивался, а именно с двумя ядерными потенциальными противниками - Китаем и Россией. Конечно, это будет иметь последствия", - сказал генсек.

Напомним, по информации главы МИД Польши Радослава Сикорского, РФ может держать в Калининградской области около 100 ядерных боеголовок.

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