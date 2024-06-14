РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9465 посетителей онлайн
Новости
3 824 10

G7 предостерегла Россию от использования ядерного оружия: Это будет иметь серьезные последствия

Саміт G7 в Італії

Лидеры "Группы семи" в совместной декларации по итогам саммита в Италии предупредили Россию о последствиях в случае применения оружия массового уничтожения, в том числе ядерного.

Об этом говорится в совместной декларации лидеров G7, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Участники саммита выразили глубокую обеспокоенность "безответственной ядерной риторикой и действиями России, а также сообщениями о все более частом применении ею химических веществ против украинских сил".

Читайте также: Более $486 млрд должна заплатить РФ за нанесенный Украине ущерб, - декларация лидеров G7

"Мы еще раз подчеркиваем, что любое применение Россией химического, биологического, радиологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия", - подчеркивается в декларации.

Лидеры "Группы семи" также обеспокоены "непрозрачным и ускоренным расширением ядерного арсенала Китая", а также развитием ядерной программы и программ баллистических ракет Северной Кореи и Ирана.

В документе также подтверждается поддержка G7 Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), из которого Россия вышла в прошлом году.

Читайте также: РФ может держать в Калининградской области около 100 ядерных боеголовок, - глава МИД Польши Сикорский

"Мы призываем Россию продолжать придерживаться моратория на ядерные испытания и возобновить ратификацию ДВЗЯИ. Мы также призываем Северную Корею не проводить никаких дальнейших ядерных испытаний, а также подписать и ратифицировать ДВЗЯИ", - отметили главы государств G7.

Автор: 

G7 (836) россия (95652) ядерное оружие (1336)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
і що буде? пекельні санкції чи стурбованість ?
показать весь комментарий
14.06.2024 21:55
+7
уничтожат кацапье в украине,не поймут с первого раза бриты ****** трайдентом,имхо из 3ки франция бритты америка,ставлю на англию что первой ****** по русне,у них из всех яйца самые крепкие
показать весь комментарий
14.06.2024 22:00
+5
Буде ''ядрьоне занепокоєння''?
показать весь комментарий
14.06.2024 21:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
і що буде? пекельні санкції чи стурбованість ?
показать весь комментарий
14.06.2024 21:55 Ответить
уничтожат кацапье в украине,не поймут с первого раза бриты ****** трайдентом,имхо из 3ки франция бритты америка,ставлю на англию что первой ****** по русне,у них из всех яйца самые крепкие
показать весь комментарий
14.06.2024 22:00 Ответить
ви наївний як дитина ! якщо б хотіли дійсно знищити то дали б всю зброю влітку 2022 без обмежень бити кацапії . літаки рік передати не можуть !
показать весь комментарий
14.06.2024 23:02 Ответить
та так і буде. тільки це просто в часі розтягнуть. будуть варити ту мокшу повільно. інших варіантів немає. ніхто вже ж тими андрофагами домовлятись ні про що не буде. будуть ту всю кацабздоту винищувати повільно поступово на нашій землі. тому й не давали Україні відразу багато зброї.
показать весь комментарий
15.06.2024 00:12 Ответить
Буде ''ядрьоне занепокоєння''?
показать весь комментарий
14.06.2024 21:58 Ответить
Мне нравятся эти термины:
"ядерная озабоченность, радиоактивная обеспокоенность, лучевые санкции и изотопные последствия", .... в этом что-то есть.
показать весь комментарий
14.06.2024 22:40 Ответить
Все як завжди -- ну хоч сказали - шо хто буде мухлювати - того будем дубасити по нагліи китаиськіи пиці
показать весь комментарий
14.06.2024 22:01 Ответить
,,Налякали" кацапстан.......!!!
показать весь комментарий
14.06.2024 22:13 Ответить
Потужне занепокоєння. І глибока стурбованість.
показать весь комментарий
14.06.2024 23:12 Ответить
Ядрьона бімба не входить в плани затягування війни і зламає стурбованим реаліті шоу...А швидке закінчення це як нокаут від Кличка на 3-й секунді поєдинку....Чи коли шахіст починає грати в чапаєва....
І китайцям не вигідно...хтож їм буде дарувати в необмежених кількостях ресурси сибіру...
показать весь комментарий
15.06.2024 07:48 Ответить
 
 