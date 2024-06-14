G7 предостерегла Россию от использования ядерного оружия: Это будет иметь серьезные последствия

Лидеры "Группы семи" в совместной декларации по итогам саммита в Италии предупредили Россию о последствиях в случае применения оружия массового уничтожения, в том числе ядерного.

Об этом говорится в совместной декларации лидеров G7, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Участники саммита выразили глубокую обеспокоенность "безответственной ядерной риторикой и действиями России, а также сообщениями о все более частом применении ею химических веществ против украинских сил".

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"Мы еще раз подчеркиваем, что любое применение Россией химического, биологического, радиологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия", - подчеркивается в декларации.

Лидеры "Группы семи" также обеспокоены "непрозрачным и ускоренным расширением ядерного арсенала Китая", а также развитием ядерной программы и программ баллистических ракет Северной Кореи и Ирана.

В документе также подтверждается поддержка G7 Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), из которого Россия вышла в прошлом году.

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"Мы призываем Россию продолжать придерживаться моратория на ядерные испытания и возобновить ратификацию ДВЗЯИ. Мы также призываем Северную Корею не проводить никаких дальнейших ядерных испытаний, а также подписать и ратифицировать ДВЗЯИ", - отметили главы государств G7.