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Более $486 млрд должна заплатить РФ за нанесенный Украине ущерб, - декларация лидеров G7

Саміт G7 в Італії 2024 року

Россия должна прекратить войну против Украины и заплатить за нанесенный ущерб, который, по данным Всемирного банка, сейчас превышает 486 миллиардов долларов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в тексте итоговой декларации лидеров стран "Большой семерки"(G7) по итогам саммита, выдержки из текста которой приводит итальянское агентство ANSA.

"Россия должна прекратить незаконную агрессивную войну и заплатить за ущерб, который она нанесла Украине. По данным Всемирного банка, этот ущерб сейчас превышает 486 миллиардов долларов. Россия не имеет права решать, будет ли она платить за войну и когда это произойдет. Обязательства России по международному праву возместить ущерб, причиненный Украине, понятны, и поэтому мы продолжаем рассматривать все возможные правовые пути, с помощью которых Россия будет вынуждена соблюдать эти обязательства", - говорится в документе.

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Отмечается, что лидеры G7 одобряют украинский Саммит мира, который должен состояться в Швейцарии 15 и 16 июня, и намерены продолжить работать над тем, чтобы получить максимально широкую международную поддержку ключевых принципов и целей Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

"Нашей конечной целью остается справедливый, прочный и всеобъемлющий мир в соответствии с международным правом, Уставом ООН и его принципами, а также уважение суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо", - отмечается в итоговой декларации.

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Напомним, ранее президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны группы "Большой семерки" согласились выдать кредит Украине на сумму 50 миллиардов евро, за счет обездвиженных российских активов.

Автор: 

G7 (836) россия (95652) убытки (394)


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Топ комментарии
+10
І ще 2 рази по 486 за горе, загиблих, поранених....
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14.06.2024 19:44
+8
ЦЕ ПРАВДА, АЛЕ ЯК ЦІ ЗАБРАТИ НЕ ДІЙШОВШИ ДО уССУРІЙСЬКА.
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14.06.2024 19:46
+8
Це копійки,і страждання,біль і горе? Мільйони біженців,зруйновані міста,зруйноване майбутнє.Хотілося спитати як там рахують на Заході?
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14.06.2024 20:00
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Правила форума Совет форумчан
І ще 2 рази по 486 за горе, загиблих, поранених....
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14.06.2024 19:44 Ответить
ЦЕ ПРАВДА, АЛЕ ЯК ЦІ ЗАБРАТИ НЕ ДІЙШОВШИ ДО уССУРІЙСЬКА.
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14.06.2024 19:46 Ответить
Додати "0" в кінці числа.
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14.06.2024 20:08 Ответить
Так, рів тріліона, це не вся сума збитків.

І це помилка Шмигаля а не тільки мвф.

Украіна не мае повного листа/суми усіх збитків.

Бо це складна робота, а держслужбовців всего 300 000 + чоловік…

Шмигалю дуже складно…
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14.06.2024 22:11 Ответить
Я пам'ятаю коли вже не було совка , а районна податкова складалася із п'яти інспекторів і начальника податкової інспекції , у тій інспекції не було комп'ютерів , але устигали навіть з позаплановими перевірками , у районній прокуратурі десь такий самий штат був , про держадміністрації взагалі не чули і жили нормально , ви праві , тим шельмам і мільйона ледарів мало буде ((
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14.06.2024 22:50 Ответить
а как же снять санкции,как пыня заскавчал)
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14.06.2024 19:52 Ответить
І тут ***** такий: "Запорож'є і Хєрсон..."
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14.06.2024 19:58 Ответить
Це копійки,і страждання,біль і горе? Мільйони біженців,зруйновані міста,зруйноване майбутнє.Хотілося спитати як там рахують на Заході?
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14.06.2024 20:00 Ответить
тільки заявлені збитки в матеріальному вимірі(будинки, обладнання, тощо).
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14.06.2024 20:37 Ответить
Не. Не тільки матеріальні збитки.

на Заході у судах та аудитах рахують усе: недоотриманий прибуток, моральні компенсації, тощо.
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14.06.2024 22:13 Ответить
це коли приватні особи судяться, тоді так
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15.06.2024 00:39 Ответить
Закон один для приватних осіб, чи корпорацій.

А клопотання до суду готують в усіх випадкахюристи які максимально показують збитки потерпілих.
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15.06.2024 05:09 Ответить
Я не щоб з вами незгодний. Моя б воля я з них трильонів би 5 викрутив, але хоч копорація та держава мають деякі спільні риси але це не одне й те саме. Останній раз репарації платила Німеччина, підхід до обчислення сумми декілька разів переглядався в строну зменшення.
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15.06.2024 13:04 Ответить
Це ще без врахування екоциду природі завданого війною через неспроваковану агресію рф. А ще втрати людського капіталу українців як ви таке підрахуєте? Це взагалі астрономічні суми.
"В Україні під час повномасштабної війни катастрофічно скоротилося працездатне населення. За оцінками експертів скорочення становить близько 40%. Причому цей процес не припиняється і, очевидно, до кінця війни він набуде ще більших масштабів. Отже, під загрозою опиниться і відродження вітчизняної економіки, і виплата пенсій літнім громадянам."
Джерело:експерт соціальних та гендерних програм Центру Разумкова Ольга Пищуліна під час фахової дискусії "Трудоресурсні виклики для відновлення України.
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14.06.2024 20:04 Ответить
А вот это уже серьезно.
Большие дяди вынесли вердикт.
Жаль что мировые мельницы вертят медленно, сколько еще потерь .....
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14.06.2024 20:05 Ответить
Я вас умоляю, типо недопалки медед с пыней - большие дяди.
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15.06.2024 00:17 Ответить
Це ж проплачене гівно з мордору.
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15.06.2024 13:06 Ответить
тебе, падло, ще не забанили?
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16.06.2024 11:42 Ответить
звісно путіна змусили... ага
він просто ідіот
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15.06.2024 06:46 Ответить
там нолик нужно добавить если по честному. А если еще подсчитать компенсации убитым, раненным и беженцам то еще хорошая сумма набежит. Рашистам семь поколений придется нам отрабатывать
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14.06.2024 20:13 Ответить
Это размер стоимости того что разрушили, это только часть от общего чека, это не репарации вцелом!
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14.06.2024 20:15 Ответить
Невеличке доповнення:
"Понад $486 млрд має заплатити РФ за завдані Україні збитки в рік. Кожен рік. Впродовж десяти років.".
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14.06.2024 20:19 Ответить
У руZZких таких денег нет, а натурой от них я брезгую
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14.06.2024 20:29 Ответить
А територіями?
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14.06.2024 20:37 Ответить
Своё заберем: Кубань, полковые козацкие города Воронеж, Белгород. Это даже не обсуждается.
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14.06.2024 21:59 Ответить
навіщо нам ще мільони сраної вати?
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15.06.2024 06:47 Ответить
Нема грошей у параші зараз?

Так будуть платит нащадки ще років 100. І про це вони повинні знати вже Зараз!
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14.06.2024 22:15 Ответить
З продажу нафти і газу кожен рік буде капати Україні коли Параша паде років 100.
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15.06.2024 00:39 Ответить
Брати натурою - ви взагалі розумієте значення цього слова, що ви там 'брєзгуєтє'?
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15.06.2024 13:09 Ответить
я теж рахував що десь 2-3 трильйони. Нажаль це малоймовірно, а навіть те що дадуть, то оці наші виробки зелені спи.дять І знову ж коли дадуть невідомо.
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14.06.2024 20:36 Ответить
Так, 2-3 триліони на зараз. Ця цифра повинна бути на усіх перемовинах України!

А її нема на жаль.
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14.06.2024 22:17 Ответить
Щось скупо порахували там вже під два тріліона долярів мінімум.
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15.06.2024 00:37 Ответить
Цю цифру повинна назвати Україна!

А не « прорахувати там».
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15.06.2024 05:17 Ответить
Звістно, платити параші буде « непріемно»
Але треба…

Ось Польща погрожує зараз Німетчині що вона виставе додатковий оахенок за збитки у війні. Шольц не в захваті…
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15.06.2024 05:20 Ответить
Чому б не стягнути 260 млрд зараз і не передати Україні як репарації?
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15.06.2024 06:08 Ответить
 
 