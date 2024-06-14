Более $486 млрд должна заплатить РФ за нанесенный Украине ущерб, - декларация лидеров G7
Россия должна прекратить войну против Украины и заплатить за нанесенный ущерб, который, по данным Всемирного банка, сейчас превышает 486 миллиардов долларов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в тексте итоговой декларации лидеров стран "Большой семерки"(G7) по итогам саммита, выдержки из текста которой приводит итальянское агентство ANSA.
"Россия должна прекратить незаконную агрессивную войну и заплатить за ущерб, который она нанесла Украине. По данным Всемирного банка, этот ущерб сейчас превышает 486 миллиардов долларов. Россия не имеет права решать, будет ли она платить за войну и когда это произойдет. Обязательства России по международному праву возместить ущерб, причиненный Украине, понятны, и поэтому мы продолжаем рассматривать все возможные правовые пути, с помощью которых Россия будет вынуждена соблюдать эти обязательства", - говорится в документе.
Отмечается, что лидеры G7 одобряют украинский Саммит мира, который должен состояться в Швейцарии 15 и 16 июня, и намерены продолжить работать над тем, чтобы получить максимально широкую международную поддержку ключевых принципов и целей Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.
"Нашей конечной целью остается справедливый, прочный и всеобъемлющий мир в соответствии с международным правом, Уставом ООН и его принципами, а также уважение суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо", - отмечается в итоговой декларации.
Напомним, ранее президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны группы "Большой семерки" согласились выдать кредит Украине на сумму 50 миллиардов евро, за счет обездвиженных российских активов.
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І це помилка Шмигаля а не тільки мвф.
Украіна не мае повного листа/суми усіх збитків.
Бо це складна робота, а держслужбовців всего 300 000 + чоловік…
Шмигалю дуже складно…
на Заході у судах та аудитах рахують усе: недоотриманий прибуток, моральні компенсації, тощо.
А клопотання до суду готують в усіх випадкахюристи які максимально показують збитки потерпілих.
"В Україні під час повномасштабної війни катастрофічно скоротилося працездатне населення. За оцінками експертів скорочення становить близько 40%. Причому цей процес не припиняється і, очевидно, до кінця війни він набуде ще більших масштабів. Отже, під загрозою опиниться і відродження вітчизняної економіки, і виплата пенсій літнім громадянам."
Джерело:експерт соціальних та гендерних програм Центру Разумкова Ольга Пищуліна під час фахової дискусії "Трудоресурсні виклики для відновлення України.
Большие дяди вынесли вердикт.
Жаль что мировые мельницы вертят медленно, сколько еще потерь .....
він просто ідіот
"Понад $486 млрд має заплатити РФ за завдані Україні збитки в рік. Кожен рік. Впродовж десяти років.".
Так будуть платит нащадки ще років 100. І про це вони повинні знати вже Зараз!
А її нема на жаль.
А не « прорахувати там».
Але треба…
Ось Польща погрожує зараз Німетчині що вона виставе додатковий оахенок за збитки у війні. Шольц не в захваті…