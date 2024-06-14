Более $486 млрд должна заплатить РФ за нанесенный Украине ущерб, - декларация лидеров G7

Россия должна прекратить войну против Украины и заплатить за нанесенный ущерб, который, по данным Всемирного банка, сейчас превышает 486 миллиардов долларов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в тексте итоговой декларации лидеров стран "Большой семерки"(G7) по итогам саммита, выдержки из текста которой приводит итальянское агентство ANSA.

"Россия должна прекратить незаконную агрессивную войну и заплатить за ущерб, который она нанесла Украине. По данным Всемирного банка, этот ущерб сейчас превышает 486 миллиардов долларов. Россия не имеет права решать, будет ли она платить за войну и когда это произойдет. Обязательства России по международному праву возместить ущерб, причиненный Украине, понятны, и поэтому мы продолжаем рассматривать все возможные правовые пути, с помощью которых Россия будет вынуждена соблюдать эти обязательства", - говорится в документе.

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Отмечается, что лидеры G7 одобряют украинский Саммит мира, который должен состояться в Швейцарии 15 и 16 июня, и намерены продолжить работать над тем, чтобы получить максимально широкую международную поддержку ключевых принципов и целей Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

"Нашей конечной целью остается справедливый, прочный и всеобъемлющий мир в соответствии с международным правом, Уставом ООН и его принципами, а также уважение суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо", - отмечается в итоговой декларации.

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Напомним, ранее президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны группы "Большой семерки" согласились выдать кредит Украине на сумму 50 миллиардов евро, за счет обездвиженных российских активов.