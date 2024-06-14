Решение G-7 предоставить Украине $50 млрд из замороженных активов РФ является историческим шагом и четким сигналом для Путина, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что решение стран G7 предоставить Украине около 50 миллиардов долларов финансовой поддержки из замороженных российских активов является четким сигналом для российского диктатора Владимира Путина.

Его заявление цитирует издание Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Выступая перед журналистами на ежегодном саммите G7 в Италии, Шольц заявил, что глава Кремля Путин ошибается, ожидая, что международная поддержка Украины со временем уменьшится.

"Это очень четкое обязательство, которое должно вдохновить украинцев делать все необходимое для защиты своей независимости и суверенитета", - подчеркнул Шольц.

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И это также четкий сигнал российскому президенту, что он не может просто отсиживаться и надеяться, что фискальные проблемы в стране, которая поддерживает Украину, однажды позволят ему выиграть эту войну. Это очень исторический шаг, который мы делаем сегодня, - добавил канцлер Германии.

Напомним, план G7 для Украины базируется на предоставлении многолетнего займа Киеву с использованием прибыли от около $300 млрд конфискованных российских средств.

Накануне министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил, что Украина получит 50 млрд долларов США из замороженных активов РФ.

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