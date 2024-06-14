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Новости Помощь Украине
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Решение G-7 предоставить Украине $50 млрд из замороженных активов РФ является историческим шагом и четким сигналом для Путина, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что решение стран G7 предоставить Украине около 50 миллиардов долларов финансовой поддержки из замороженных российских активов является четким сигналом для российского диктатора Владимира Путина.

Его заявление цитирует издание Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Выступая перед журналистами на ежегодном саммите G7 в Италии, Шольц заявил, что глава Кремля Путин ошибается, ожидая, что международная поддержка Украины со временем уменьшится.

"Это очень четкое обязательство, которое должно вдохновить украинцев делать все необходимое для защиты своей независимости и суверенитета", - подчеркнул Шольц.

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И это также четкий сигнал российскому президенту, что он не может просто отсиживаться и надеяться, что фискальные проблемы в стране, которая поддерживает Украину, однажды позволят ему выиграть эту войну. Это очень исторический шаг, который мы делаем сегодня, - добавил канцлер Германии.

Напомним, план G7 для Украины базируется на предоставлении многолетнего займа Киеву с использованием прибыли от около $300 млрд конфискованных российских средств.

Накануне министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил, что Украина получит 50 млрд долларов США из замороженных активов РФ.

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Автор: 

G7 (836) Германия (6978) Шольц Олаф (908) замороженные активы (285)


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14.06.2024 08:45 Ответить
Молодці. Краще допомогати чужими грошима. І взагалі, навіщо мокшам бакси? Тугрики, оце сила!!!
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14.06.2024 09:03 Ответить
***** вже заплутався у приймачах, не знає яким з них приймати черговий потужний сигнал.
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14.06.2024 08:50 Ответить
Головне, Зєрмаков не допускати до грошей х#йла.
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14.06.2024 09:11 Ответить
"план G7 для України базується на наданні багаторічної позики Києву з використанням прибутку від близько $300 млрд конфіскованих російських коштів" - учитывая то, что натворила раша, формат "позики" является неуместным в данном случае.
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14.06.2024 09:18 Ответить
раша щє не закінчила творити, тому поки тільки відсотки від їх коштів отримаємо на підтримання штанів. Це на міжнародному трибуналі над руснею буде пораховано скільки загалом рашка торчить на відновлення України і вже по рішенню трибуналу тільки можна буде конфіскувати замість "позики".
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14.06.2024 09:31 Ответить
історичними кроками і чітким сигналами від Західних "друзів" України ,рашистському кровопивцю української крові для дальнішого безнаказанного знищення України і геноциду українців є ненадання Україні фріцами ракет "TAURUS@,лобіювання фріцами інтересів куйла і ненадання Україні членства в НАТО,не підтримання де-яких санкцій прот економіки і ВПК 3,14дерації.Це є не що інше, як відкрита німецька(та не тільки німецька)підтримка ворога України ,та її народу.
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14.06.2024 10:21 Ответить
 
 