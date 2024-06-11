В июле Украина получит €1,5 млрд доходов от замороженных активов РФ, - фон дер Ляйен

Около 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов будут доступны для Украины в июле.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024 заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы заставим Россию заплатить. На саммите G7 в конце этой недели мы обсудим, как Украина может еще быстрее получить выгоду от этих доходов", - сказала фон дер Ляйен на Ukraine Recovery Conference 2024.

Она отметила, что средства должны уйти на восстановление и защиту от агрессии Российской Федерации.

Напомним, на днях советник руководителя Офиса Президента, секретарь санкционной группы Ермака-Макфола Владислав Власюк заявил, что Украина ожидает мощного решения относительно антироссийских санкций на саммите Большой семерки.

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