РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10118 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
653 9

В июле Украина получит €1,5 млрд доходов от замороженных активов РФ, - фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляєн на Ukraine Recovery Conference 2024

Около 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов будут доступны для Украины в июле.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024 заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы заставим Россию заплатить. На саммите G7 в конце этой недели мы обсудим, как Украина может еще быстрее получить выгоду от этих доходов", - сказала фон дер Ляйен на Ukraine Recovery Conference 2024.

Она отметила, что средства должны уйти на восстановление и защиту от агрессии Российской Федерации.

Напомним, на днях советник руководителя Офиса Президента, секретарь санкционной группы Ермака-Макфола Владислав Власюк заявил, что Украина ожидает мощного решения относительно антироссийских санкций на саммите Большой семерки.

Также читайте: Украина ожидает мощного решения относительно антироссийских санкций на саммите "Большой семерки", – ОП

Автор: 

россия (95615) Урсула фон дер Ляйен (518) замороженные активы (285)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зброєю, гроші не давати крадіям та ******** зеленим.
показать весь комментарий
11.06.2024 12:34 Ответить
Вже деякі носом шмигають та рученьки липкі потирають...
показать весь комментарий
11.06.2024 12:38 Ответить
На будівництво доріг вистачить?
показать весь комментарий
11.06.2024 12:58 Ответить
Аукціон небачених щедрот - і мільярди, і вступ єс.

Зеленському дають цукерочку ... В обмін на що?

Моя спекуляція - за те що піде на певні компроміси з деким...
показать весь комментарий
11.06.2024 13:03 Ответить
З Порошенком?
показать весь комментарий
11.06.2024 13:07 Ответить
З уйлом
показать весь комментарий
11.06.2024 13:11 Ответить
А з Порошенком буде домовлятися, як думаєш?
показать весь комментарий
11.06.2024 13:51 Ответить
Скоріше за все ні .
показать весь комментарий
11.06.2024 14:02 Ответить
30.000 грн зарядная станция, 10.000грн - солнечные батареи на балкон
За полтора лярда - полтора миллиона комплектов.
Купите и раздайте людям, млять
Понятно, что первыми будут получать самые нуждающиеся - Конча Заспе, чиновники, судьи, прокуроры и прочие. Но и простому народу должно что-то перепасть
показать весь комментарий
11.06.2024 13:45 Ответить
 
 