РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12218 посетителей онлайн
Новости
2 240 27

Украина ожидает мощного решения относительно антироссийских санкций на саммите "Большой семерки", – ОП

велика,сімка

Поддержка стратегии расширения санкций против РФ будет одной из тем на встрече лидеров стран "Большой семерки".

Об этом заявил по видеосвязи в ходе первого ежегодного "Саммита свободы США-Украина", который проходит в Вашингтоне, советник руководителя Офиса президента, секретарь санкционной группы Ермака-Макфола Владислав Власюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

"Мы встречаемся с международными экспертами. Мы хотим разработать определенные подходы, критерии вместе с ними для того, чтобы представить их соответственно в те инстанции, которые нужно, и сделать успешную разработку вот таких рекомендаций, включая конфискацию активов и других вещей, которые будут включены в эти санкции", - рассказал Власюк.

"Во время встречи Большой семерки - это будет одна из тем. Мы будем надеяться, что это будет мощное решение по конфискации активов России и предоставление займа Украине", - добавил он.

По словам советника руководителя ОП, недавно состоялись консультации в Вашингтоне по расширению санкций против России, планируется еще одна поездка.

Читайте также: Зеленский примет участие в саммите G7 в Италии. Одна из ключевых тем - усиление украинской ПВО, - Никифоров

В то же время бывший посол США в Украине, аналитик Атлантического совета Джон Хербст отметил, что США и партнеры должны быть проактивными в вопросах помощи Украине.

"США и партнеры должны оказывать помощь и они это делают. Они должны быть проактивными. Это надо делать раньше, а не позже", - сказал он.

Автор: 

G7 (835) санкции (11291) Хербст Джон (124) Офис Президента (1797) замороженные активы (285)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
Україна очікує потужного рішення

Іншого і не буває!
показать весь комментарий
05.06.2024 22:27
+10
Потужна брехня, потужне крадівництво, потужний струмінь роси в очі...
показать весь комментарий
05.06.2024 22:34
+8
Дуже потужного!

Слова паразити, треба заборонити їх використання))
показать весь комментарий
05.06.2024 22:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Україна очікує потужного рішення

Іншого і не буває!
показать весь комментарий
05.06.2024 22:27 Ответить
Дуже потужного!

Слова паразити, треба заборонити їх використання))
показать весь комментарий
05.06.2024 22:30 Ответить
І прикметника іншого в їхніх порожніх макітрах окрім «потужний» також не буває.
показать весь комментарий
05.06.2024 22:35 Ответить
Вони общаються у своєму вігвамі виключно на квадратно-челюстном нарєчії і перекладають мощний як потужний. А шо там Дерьмак притих..... Нє по понятіям. Чи просто сама комісія канула в лету.
показать весь комментарий
06.06.2024 01:57 Ответить
Але не наскільки потужного щоб унітаз розлетівся на друзки. Треба якось регулювати потужність.
показать весь комментарий
05.06.2024 22:47 Ответить
А кто такой этот ОП??
показать весь комментарий
06.06.2024 00:25 Ответить
потужне рішення - це зброя..., технологіїї, гроші....- все інше бла бла бла...
показать весь комментарий
05.06.2024 22:29 Ответить
Потужно!
показать весь комментарий
05.06.2024 22:31 Ответить
"радник керівника Офісу Президента…".Цікаво також що з цього приводу сказав замісник радника прибиральника ОПи.
показать весь комментарий
05.06.2024 22:33 Ответить
Потужна брехня, потужне крадівництво, потужний струмінь роси в очі...
показать весь комментарий
05.06.2024 22:34 Ответить
Очікує Україна одне, а получе бубочка потіжного кукана в зелене авокадо.
показать весь комментарий
05.06.2024 22:36 Ответить
показать весь комментарий
05.06.2024 22:40 Ответить
Потужне рішення -це дєрьмак в засланні на Мадагаскарі. І то це не покарання для цього підараса. Як вам таке, ОП. ОП ***** очікує...****, покидьки....
показать весь комментарий
05.06.2024 22:45 Ответить
На Мадагаскарі мабуть був галущенко мінєнергетики Там доступ до електрики 20% населення має, у нас впроваджує тепер
показать весь комментарий
06.06.2024 01:51 Ответить
Вже зрозуміло, що санкції без Китаю не працюють і не запрацюють. Світовий банк днями змістив Японію з 4 місця в топі реальних економік. Це все, що вам потрібно знати про санкції.
показать весь комментарий
05.06.2024 22:48 Ответить
Маячать хазяям про мету і завдання заходу)) Дають наводку про напрямок протидії.
показать весь комментарий
05.06.2024 22:58 Ответить
Оо, потужного. Все в стилі ''а-ля хрінпіду''
Те слово буде скоро визначатися як матюк.
показать весь комментарий
05.06.2024 23:02 Ответить
рішення буде не просто потужне, а глобальне, безпрецедентне та історичне до купи!! і все це - заслуга однієї - так однієї!! - людини (та іще трошки одного просто потужного мєнєджера)
показать весь комментарий
05.06.2024 23:12 Ответить
Тужатся в ОП, тужатся! Кабы чего не вышло.
показать весь комментарий
05.06.2024 23:14 Ответить
Старе- "Очікуване -- три роки чекають".
показать весь комментарий
05.06.2024 23:37 Ответить
Все це .уйня. досить вже цього піару та переливати з пустого в порожнє, найкращі санкції це- фізичне знищення паливноенергетичного комлексу рф!
показать весь комментарий
05.06.2024 23:42 Ответить
Нізззяяя, світова криза буде
показать весь комментарий
05.06.2024 23:48 Ответить
Заявив хто?! Радник керівника ОПи? Що за )(уй з бугра і хто йому надав повноваження щось заявляти? Зе-долбодятли грьобані! Штопаний кондом і 5-6 його месенджерів вже давно поклали на Конституцію.
показать весь комментарий
06.06.2024 00:08 Ответить
Обама тоже в 2014 подписал какую-то косметическую санкцию против РФ и как дурак заявлял, что теперь "экономика России разорвана в клочья"...
Похоже, что гнилые демократы в США необучаемые. Всё тоже самое.... Подписали бумажку - и радуются...
А соотношение с реальностью никого не волнует.
Поэтому - пока эти гнилые маразматики демократы в США у власти - ничего не изменится.
И Украине не выстоять и не победить, пока старый маразматик Байден при власти в США.
показать весь комментарий
06.06.2024 06:35 Ответить
я би кастрував ту гниду, що вперше використала та запустила в маси слово "потужно". єдиний випадок де це слово доцільне: я потужно просрався (лась) сьонні
показать весь комментарий
06.06.2024 07:37 Ответить
На самітах нічого не підписується . Тільки обіцянки і більше нічого.
показать весь комментарий
06.06.2024 08:43 Ответить
 
 