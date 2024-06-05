Украина ожидает мощного решения относительно антироссийских санкций на саммите "Большой семерки", – ОП
Поддержка стратегии расширения санкций против РФ будет одной из тем на встрече лидеров стран "Большой семерки".
Об этом заявил по видеосвязи в ходе первого ежегодного "Саммита свободы США-Украина", который проходит в Вашингтоне, советник руководителя Офиса президента, секретарь санкционной группы Ермака-Макфола Владислав Власюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.
"Мы встречаемся с международными экспертами. Мы хотим разработать определенные подходы, критерии вместе с ними для того, чтобы представить их соответственно в те инстанции, которые нужно, и сделать успешную разработку вот таких рекомендаций, включая конфискацию активов и других вещей, которые будут включены в эти санкции", - рассказал Власюк.
"Во время встречи Большой семерки - это будет одна из тем. Мы будем надеяться, что это будет мощное решение по конфискации активов России и предоставление займа Украине", - добавил он.
По словам советника руководителя ОП, недавно состоялись консультации в Вашингтоне по расширению санкций против России, планируется еще одна поездка.
В то же время бывший посол США в Украине, аналитик Атлантического совета Джон Хербст отметил, что США и партнеры должны быть проактивными в вопросах помощи Украине.
"США и партнеры должны оказывать помощь и они это делают. Они должны быть проактивными. Это надо делать раньше, а не позже", - сказал он.
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Іншого і не буває!
Слова паразити, треба заборонити їх використання))
Те слово буде скоро визначатися як матюк.
Похоже, что гнилые демократы в США необучаемые. Всё тоже самое.... Подписали бумажку - и радуются...
А соотношение с реальностью никого не волнует.
Поэтому - пока эти гнилые маразматики демократы в США у власти - ничего не изменится.
И Украине не выстоять и не победить, пока старый маразматик Байден при власти в США.