Украина ожидает мощного решения относительно антироссийских санкций на саммите "Большой семерки", – ОП

Поддержка стратегии расширения санкций против РФ будет одной из тем на встрече лидеров стран "Большой семерки".

Об этом заявил по видеосвязи в ходе первого ежегодного "Саммита свободы США-Украина", который проходит в Вашингтоне, советник руководителя Офиса президента, секретарь санкционной группы Ермака-Макфола Владислав Власюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

"Мы встречаемся с международными экспертами. Мы хотим разработать определенные подходы, критерии вместе с ними для того, чтобы представить их соответственно в те инстанции, которые нужно, и сделать успешную разработку вот таких рекомендаций, включая конфискацию активов и других вещей, которые будут включены в эти санкции", - рассказал Власюк.

"Во время встречи Большой семерки - это будет одна из тем. Мы будем надеяться, что это будет мощное решение по конфискации активов России и предоставление займа Украине", - добавил он.

По словам советника руководителя ОП, недавно состоялись консультации в Вашингтоне по расширению санкций против России, планируется еще одна поездка.

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В то же время бывший посол США в Украине, аналитик Атлантического совета Джон Хербст отметил, что США и партнеры должны быть проактивными в вопросах помощи Украине.

"США и партнеры должны оказывать помощь и они это делают. Они должны быть проактивными. Это надо делать раньше, а не позже", - сказал он.