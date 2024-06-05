Україна очікує потужного рішення щодо антиросійських санкцій на саміті Великої сімки, – ОП

Підтримка стратегії розширення санкцій проти РФ буде однією з тем на зустрічі лідерів країн "Великої сімки".

Про це заявив по відеозв'язку у ході першого щорічного "Саміту Свободи США-Україна", що проходить у Вашингтоні, радник керівника Офісу Президента, секретар санкційної групи Єрмака-Макфола Владислав Власюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Ми зустрічаємося з міжнародними експертами. Ми хочемо розробити певні підходи, критерії разом з ними для того, щоб представити їх відповідно у ті інстанції, які потрібно та зробити успішну розробку ось таких рекомендацій, включно з конфіскацією активів і інших речей, які будуть включені в ці санкції", - розповів Власюк.

"Під час зустрічі Великої сімки — це буде одна з тем. Ми будемо сподіватися, що це буде потужне рішення по конфіскації активів Росії й надання позики Україні", - додав він.

За словами радника керівника ОП, нещодавно відбулися консультації у Вашингтоні щодо розширення санкцій проти Росії, планується ще одна поїздка.

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Водночас колишній посол США в Україні, аналітик Атлантичної ради Джон Гербст зазначив, що США і партнери повинні бути проактивними в питаннях допомоги Україні.

"США і партнери повинні надавати допомогу і вони це роблять. Вони мають бути проактивними. Це треба робити раніше, а не пізніше", - сказав він.