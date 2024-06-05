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Новини Санкції проти Росії
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Україна очікує потужного рішення щодо антиросійських санкцій на саміті Великої сімки, – ОП

велика,сімка

Підтримка стратегії розширення санкцій проти РФ буде однією з тем на зустрічі лідерів країн "Великої сімки".

Про це заявив по відеозв'язку у ході першого щорічного "Саміту Свободи США-Україна", що проходить у Вашингтоні, радник керівника Офісу Президента, секретар санкційної групи Єрмака-Макфола Владислав Власюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Ми зустрічаємося з міжнародними експертами. Ми хочемо розробити певні підходи, критерії разом з ними для того, щоб представити їх відповідно у ті інстанції, які потрібно та зробити успішну розробку ось таких рекомендацій, включно з конфіскацією активів і інших речей, які будуть включені в ці санкції", - розповів  Власюк.

"Під час зустрічі Великої сімки — це буде одна з тем. Ми будемо сподіватися, що це буде потужне рішення по конфіскації активів Росії й надання позики Україні", - додав він.

За словами радника керівника ОП, нещодавно відбулися консультації у Вашингтоні щодо розширення санкцій проти Росії, планується ще одна поїздка.

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Водночас колишній посол США в Україні, аналітик Атлантичної ради Джон Гербст зазначив, що США і партнери повинні бути проактивними в питаннях допомоги Україні.

"США і партнери повинні надавати допомогу і вони це роблять. Вони мають бути проактивними. Це треба робити раніше, а не пізніше", - сказав він.

  • Лідери країн Великої сімки (G7) зберуться на саміті, що відбудеться 13-14 червня та обговорять підтримку України.
  • У Вашингтоні розпочав роботу перший щорічний саміт свободи США-Україна. Він триватиме три дні до 7 червня. Співорганізатором першого американсько-українського "Саміту Свободи" стала Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI).

Автор: 

G-7 G7 (1034) санкції (11840) Гербст Джон (111) Офіс Президента (2022) заморожені активи (561)


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Топ коментарі
+11
Україна очікує потужного рішення

Іншого і не буває!
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05.06.2024 22:27
+10
Потужна брехня, потужне крадівництво, потужний струмінь роси в очі...
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05.06.2024 22:34
+8
Дуже потужного!

Слова паразити, треба заборонити їх використання))
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05.06.2024 22:30
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Україна очікує потужного рішення

Іншого і не буває!
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05.06.2024 22:27 Відповісти
Дуже потужного!

Слова паразити, треба заборонити їх використання))
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05.06.2024 22:30 Відповісти
І прикметника іншого в їхніх порожніх макітрах окрім «потужний» також не буває.
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05.06.2024 22:35 Відповісти
Вони общаються у своєму вігвамі виключно на квадратно-челюстном нарєчії і перекладають мощний як потужний. А шо там Дерьмак притих..... Нє по понятіям. Чи просто сама комісія канула в лету.
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06.06.2024 01:57 Відповісти
Але не наскільки потужного щоб унітаз розлетівся на друзки. Треба якось регулювати потужність.
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05.06.2024 22:47 Відповісти
А кто такой этот ОП??
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06.06.2024 00:25 Відповісти
потужне рішення - це зброя..., технологіїї, гроші....- все інше бла бла бла...
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05.06.2024 22:29 Відповісти
Потужно!
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05.06.2024 22:31 Відповісти
"радник керівника Офісу Президента…".Цікаво також що з цього приводу сказав замісник радника прибиральника ОПи.
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05.06.2024 22:33 Відповісти
Потужна брехня, потужне крадівництво, потужний струмінь роси в очі...
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05.06.2024 22:34 Відповісти
Очікує Україна одне, а получе бубочка потіжного кукана в зелене авокадо.
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05.06.2024 22:36 Відповісти
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05.06.2024 22:40 Відповісти
Потужне рішення -це дєрьмак в засланні на Мадагаскарі. І то це не покарання для цього підараса. Як вам таке, ОП. ОП ***** очікує...****, покидьки....
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05.06.2024 22:45 Відповісти
На Мадагаскарі мабуть був галущенко мінєнергетики Там доступ до електрики 20% населення має, у нас впроваджує тепер
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06.06.2024 01:51 Відповісти
Вже зрозуміло, що санкції без Китаю не працюють і не запрацюють. Світовий банк днями змістив Японію з 4 місця в топі реальних економік. Це все, що вам потрібно знати про санкції.
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05.06.2024 22:48 Відповісти
Маячать хазяям про мету і завдання заходу)) Дають наводку про напрямок протидії.
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05.06.2024 22:58 Відповісти
Оо, потужного. Все в стилі ''а-ля хрінпіду''
Те слово буде скоро визначатися як матюк.
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05.06.2024 23:02 Відповісти
рішення буде не просто потужне, а глобальне, безпрецедентне та історичне до купи!! і все це - заслуга однієї - так однієї!! - людини (та іще трошки одного просто потужного мєнєджера)
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05.06.2024 23:12 Відповісти
Тужатся в ОП, тужатся! Кабы чего не вышло.
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05.06.2024 23:14 Відповісти
Старе- "Очікуване -- три роки чекають".
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05.06.2024 23:37 Відповісти
Все це .уйня. досить вже цього піару та переливати з пустого в порожнє, найкращі санкції це- фізичне знищення паливноенергетичного комлексу рф!
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05.06.2024 23:42 Відповісти
Нізззяяя, світова криза буде
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05.06.2024 23:48 Відповісти
Заявив хто?! Радник керівника ОПи? Що за )(уй з бугра і хто йому надав повноваження щось заявляти? Зе-долбодятли грьобані! Штопаний кондом і 5-6 його месенджерів вже давно поклали на Конституцію.
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06.06.2024 00:08 Відповісти
Обама тоже в 2014 подписал какую-то косметическую санкцию против РФ и как дурак заявлял, что теперь "экономика России разорвана в клочья"...
Похоже, что гнилые демократы в США необучаемые. Всё тоже самое.... Подписали бумажку - и радуются...
А соотношение с реальностью никого не волнует.
Поэтому - пока эти гнилые маразматики демократы в США у власти - ничего не изменится.
И Украине не выстоять и не победить, пока старый маразматик Байден при власти в США.
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06.06.2024 06:35 Відповісти
я би кастрував ту гниду, що вперше використала та запустила в маси слово "потужно". єдиний випадок де це слово доцільне: я потужно просрався (лась) сьонні
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06.06.2024 07:37 Відповісти
На самітах нічого не підписується . Тільки обіцянки і більше нічого.
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06.06.2024 08:43 Відповісти
 
 