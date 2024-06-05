Україна очікує потужного рішення щодо антиросійських санкцій на саміті Великої сімки, – ОП
Підтримка стратегії розширення санкцій проти РФ буде однією з тем на зустрічі лідерів країн "Великої сімки".
Про це заявив по відеозв'язку у ході першого щорічного "Саміту Свободи США-Україна", що проходить у Вашингтоні, радник керівника Офісу Президента, секретар санкційної групи Єрмака-Макфола Владислав Власюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
"Ми зустрічаємося з міжнародними експертами. Ми хочемо розробити певні підходи, критерії разом з ними для того, щоб представити їх відповідно у ті інстанції, які потрібно та зробити успішну розробку ось таких рекомендацій, включно з конфіскацією активів і інших речей, які будуть включені в ці санкції", - розповів Власюк.
"Під час зустрічі Великої сімки — це буде одна з тем. Ми будемо сподіватися, що це буде потужне рішення по конфіскації активів Росії й надання позики Україні", - додав він.
За словами радника керівника ОП, нещодавно відбулися консультації у Вашингтоні щодо розширення санкцій проти Росії, планується ще одна поїздка.
Водночас колишній посол США в Україні, аналітик Атлантичної ради Джон Гербст зазначив, що США і партнери повинні бути проактивними в питаннях допомоги Україні.
"США і партнери повинні надавати допомогу і вони це роблять. Вони мають бути проактивними. Це треба робити раніше, а не пізніше", - сказав він.
- Лідери країн Великої сімки (G7) зберуться на саміті, що відбудеться 13-14 червня та обговорять підтримку України.
- У Вашингтоні розпочав роботу перший щорічний саміт свободи США-Україна. Він триватиме три дні до 7 червня. Співорганізатором першого американсько-українського "Саміту Свободи" стала Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI).
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Слова паразити, треба заборонити їх використання))
Те слово буде скоро визначатися як матюк.
Похоже, что гнилые демократы в США необучаемые. Всё тоже самое.... Подписали бумажку - и радуются...
А соотношение с реальностью никого не волнует.
Поэтому - пока эти гнилые маразматики демократы в США у власти - ничего не изменится.
И Украине не выстоять и не победить, пока старый маразматик Байден при власти в США.