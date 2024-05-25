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Новини Санкції проти Росії
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Зеленський: Тотального розриву західних країн з Росією не відбулося

Президент України Володимир Зеленський

Західні країни не розірвали повністю відносин з країною-агресором РФ.

Про це Президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю для The New York Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Коли ти санкціонуєш російський бізнес і виводиш його з ринку, це санкція, яка працює стовідсотково", – розповів Зеленський.

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За його словами, тоді "можна спрогнозувати, що буде з економікою Росії". Натомість у санкційній політиці знайшлося чимало можливостей для Росії продовжувати економічні зв’язки із Заходом.

"Якщо ти заморозив їхній капітал, то як заморожений капітал на території ЄС допомагає європейському суспільству? Ніяк. Вони використовують ці гроші? Ні. Але вони не передають ці гроші Україні. Чому? Бо це був би тотальний розрив економічних відносин з Російською Федерацією", – вважає Зеленський.

Те саме, на думку Президента, відбувається й на прикладі посольств.

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"Чи всі країни закрили свої посольства? Ні. Всі відправили російських дипломатів додому? Ні. Деяких дипломатів відправили. Показово. Але в цьому більше театру, ніж реалій", – сказав Зеленський, додавши, що "з Росією всі залишають двері трішки привідкритими", про всяк випадок.

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) санкції (11806)


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Топ коментарі
+32
Ти теж не розірвав. Чого від інших вимагаєш?
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25.05.2024 19:12
+19
От утирок. Припини, для початку, газ цапський по трубах в Європу гнати. Скоморох прострочений.
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25.05.2024 19:14
+19
Дивись щоб не відбулось тотального розриву Заходу з твоїм режимом, нелегітимна макака.

Воно ще має наглість дорікати коли фактично його фінансове виживання, та навіть виживання його смердючої тушки та його б.лдської сімейки повністю залежить від Заходу.
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25.05.2024 19:22
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Ти теж не розірвав. Чого від інших вимагаєш?
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25.05.2024 19:12 Відповісти
От утирок. Припини, для початку, газ цапський по трубах в Європу гнати. Скоморох прострочений.
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25.05.2024 19:14 Відповісти
Це вимога наших європейських ,,спонсорів,,
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25.05.2024 20:39 Відповісти
Пустозвон !
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25.05.2024 19:14 Відповісти
Вовчик сам бизнес делал с раскоштаном с друзьями, сам разорвал, прежде чем других упрекать?
Другие пацаны тоже конкретные, бабло вложили, прибыль хотят получать, убытки не нужны, ради нас несчастных украинцев должны ли?
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25.05.2024 19:15 Відповісти
А тобто якщо зелень так робить то і Європі можна так?
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25.05.2024 21:28 Відповісти
https://ibb.co/MMJmtjp
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25.05.2024 19:15 Відповісти
Ще б пак! Ба більш! Ці двері не трішки привідкриті, а навстіж! Закриті - це коли США повне ембарго для Куби зробило!! І тільки завдяки совку вона спромоглася злиденно їснувати!!!
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25.05.2024 19:17 Відповісти
100 відео за добу ( увесь світ не добрий, винні всі, окрім мене ).. І похвальба звісно ж ! Але, як написала якась людина в інеті : Всі його досягнення видно на цвинтарях України. Крапка.
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25.05.2024 19:19 Відповісти
А ти вже розірвав, чмошник? Як там фсбпархат себе почуває? Допоки кроти будуть сидіти в ОПі? Ти покажи приклад, а потім кивай на інших. Цинічний кіздабол!
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25.05.2024 19:20 Відповісти
Звісно не відбулося.Вони бачать що на рашці досі їдуть серіали 95 кварталу,чьому їм рвати з рашкою.
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25.05.2024 19:20 Відповісти
Дивись щоб не відбулось тотального розриву Заходу з твоїм режимом, нелегітимна макака.

Воно ще має наглість дорікати коли фактично його фінансове виживання, та навіть виживання його смердючої тушки та його б.лдської сімейки повністю залежить від Заходу.
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25.05.2024 19:22 Відповісти
Ну давай я буду дорікати я не зелень але мій брат воює на нулі я служу в армії теж, знайомі воюють а Європа досих пір торгує з тим хто нас вбиває якось це не дуже добре
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25.05.2024 21:31 Відповісти
Україна теж торгувала з росією коли була війна з Грузією.
Якщо не подобається Захід, то відмовляйся від допомоги гуманітарної як мінімум. І зброї бажано теж.
Бо хочет і рибку з'їсти і накуй сісти.
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25.05.2024 23:40 Відповісти
І Європа торгувала і США більше того Європа і США не покарали Росію за злочини в Грузії така терпільська позиція США і Європи у агресії РФ до Грузії це нормально??
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26.05.2024 10:36 Відповісти
Правдолюб, майже як його бездумна.
На міжгалактичному саміті бикони, щоб пам'ятали!
У вересні в США/Канаді вже биконув, лишив Україну без зброї та грошей.
За перші 3 місяці 2024го держборг зріс більше ніж на 20 млрд$.
Пафтаріш?
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25.05.2024 19:23 Відповісти
Вова,а ти сам вже схематози з титановими рудами прикрив,з яких орки потім роблять ракети і літаки,чи 5-ти "найефективнішим" можна з рф торгувати?
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25.05.2024 19:27 Відповісти
То в очі хоче прутіну, чи куди там, заглянути, то «тотальний розрив» з московією від Західних Партнерів чекає…?
А сам непробував, ГРІМ, чи ще щось подібне, на серію поставити, за час своєї легітимності?? СРАТЬєх … Оманський…
Гончарук таки, сказав про ухилянта правду, як це не соромно, для отих 73%, які прийшли в другому турі під гаслом,- Тільки не Попох…
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25.05.2024 19:31 Відповісти
Бачили очі, що вибирали? Кур-р-рва...
Серед тих кількох супер-менеджерів, котрі рулять Україною, ні одного українця. Кур-р-рва...
Ви можете уявити собі Національну збірну Британії з футболу, де грають виключно китайці? Китайці, котрі не вміють грати у футбол... Кур-р-рва...
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25.05.2024 19:34 Відповісти
Коли воно вже заткнеться?
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25.05.2024 19:34 Відповісти
Довбню, почни із себе, хоча б зі сватів. Роялті за сватів кишеню не жмуть? Усі твої призначенці мають тісні зв'язки із підорашею Та і сам ти малорос і дієш як в Омані із патрушевим домовився.
Усі твої дії кажуть про ненависть до усього українського .
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25.05.2024 19:38 Відповісти
Чи не занадто на ЦЕНЗОРІ Zеленого пустозвонства?
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25.05.2024 19:39 Відповісти
Чи не занадто просто пустозвонства?
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25.05.2024 19:55 Відповісти
Нічо-нічо. Тут на цензорі були мудрагелі, які писали, що так і треба. План "Анаконда" діє. Поступово мамерика русню задушить своїми санкціями.
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25.05.2024 19:39 Відповісти
А зелені ''свати'' як там на кацапії ''поживають''? А твої коллєгі по ОПі всі порозривали зв'язки?
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25.05.2024 19:41 Відповісти
Нахера нужен цей поц, який здатен тільки щось проїбати. Ще й команду військових набрав собі під стать- теж все пройобують та розказують про свої успіхи про наступ у сторону Львова.
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25.05.2024 19:45 Відповісти
Цікаво, а дебільні "Свати" йдуть ще по свиноТБ?
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25.05.2024 19:49 Відповісти
в Харькове наводчику путинских ракет на город дали всего 5 лет (и это он ещё не обжаловал). это такая политика правительства специально? что б чаще города бомбили? да и не разорвана любовь к казнакрадам и прочим преступникам. правительство лицемеров.
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25.05.2024 19:51 Відповісти
Усопни падаль
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25.05.2024 19:51 Відповісти
А Янєлох тим часом сам би не проти влаштувати мирні переговори з плєшивим ху@лом.
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25.05.2024 19:53 Відповісти
Читаючи коментарі і тут,і в соцмережах,на події останніх тижнів та днів,з'являється стійке відчуття,що падіння в прірву набирає обертів швидше,чим можна було собі уявити.Справа рухається до якоїсь розв'язки,поки що,особисто мені не зрозумілої.
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25.05.2024 19:53 Відповісти
Про свою кіноіндустрію, та "юморні" проекти на Кацапії забув згадати.
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25.05.2024 19:58 Відповісти
Воно опудало хоч саме розуміє значення словосполучення тотальний розрив?
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25.05.2024 20:00 Відповісти
Ну,а ти для початку розірви все з совком(А то через день вітаєш шахтарів,доярок,бухгалтерів і т.д.
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25.05.2024 20:18 Відповісти
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25.05.2024 20:36 Відповісти
А який же бовдур продае кацапам титанову руду?
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25.05.2024 21:05 Відповісти
На пряму навряд чи .

скоріше титан їде на якусь фондову біржу в ЄС або США , а потім якась прокладка з Казахстану викуповує , а там уже діло рук і ніяких махінацій
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25.05.2024 21:53 Відповісти
От сволота, так сволота. Сам з дЄрмаком навіть не тотально, а хоча б приймати Мівіну не розірвав. Проте, партнерам кевенівська критика, а своє навіть в окулярах не бачить. І чого смердіти, коли ти вже бозна хто для всіх. Українців., крім ЗМІ які ще продовжують лизати руку Боненвтіка. зеленский - не президент. ВсЬо крапка. Він - самозванець. Іншого не має бути.
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25.05.2024 21:58 Відповісти
З приходом зеленского товарообіг між Україною та рашистами зріс на 20%. Шо наркоман там чеше - йди вколись, бо ломка язика.
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25.05.2024 22:21 Відповісти
хорошее фото в зел реглане, выгнали нелегитимного
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25.05.2024 22:45 Відповісти
"можна спрогнозувати, що буде з економікою Росії" - нічого не буде. Нічого. Бабла море.
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25.05.2024 23:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=DWcmoLcY2aI&t=204s Як маленький малорос швидко перевзувся
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25.05.2024 23:23 Відповісти
Так не розірвали .
і що ти будеш робити з цим ?

Почнеш виробляти зброю в 100 разів більше і відновиш ядерний потенціал Україні ?

Ні !

ну так навіщо тоді це сказав ?
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26.05.2024 00:20 Відповісти
 
 