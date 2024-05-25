Зеленський: Тотального розриву західних країн з Росією не відбулося

Західні країни не розірвали повністю відносин з країною-агресором РФ.

Про це Президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю для The New York Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Коли ти санкціонуєш російський бізнес і виводиш його з ринку, це санкція, яка працює стовідсотково", – розповів Зеленський.

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За його словами, тоді "можна спрогнозувати, що буде з економікою Росії". Натомість у санкційній політиці знайшлося чимало можливостей для Росії продовжувати економічні зв’язки із Заходом.

"Якщо ти заморозив їхній капітал, то як заморожений капітал на території ЄС допомагає європейському суспільству? Ніяк. Вони використовують ці гроші? Ні. Але вони не передають ці гроші Україні. Чому? Бо це був би тотальний розрив економічних відносин з Російською Федерацією", – вважає Зеленський.

Те саме, на думку Президента, відбувається й на прикладі посольств.

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"Чи всі країни закрили свої посольства? Ні. Всі відправили російських дипломатів додому? Ні. Деяких дипломатів відправили. Показово. Але в цьому більше театру, ніж реалій", – сказав Зеленський, додавши, що "з Росією всі залишають двері трішки привідкритими", про всяк випадок.