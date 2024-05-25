Зеленський: Тотального розриву західних країн з Росією не відбулося
Західні країни не розірвали повністю відносин з країною-агресором РФ.
Про це Президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю для The New York Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Коли ти санкціонуєш російський бізнес і виводиш його з ринку, це санкція, яка працює стовідсотково", – розповів Зеленський.
За його словами, тоді "можна спрогнозувати, що буде з економікою Росії". Натомість у санкційній політиці знайшлося чимало можливостей для Росії продовжувати економічні зв’язки із Заходом.
"Якщо ти заморозив їхній капітал, то як заморожений капітал на території ЄС допомагає європейському суспільству? Ніяк. Вони використовують ці гроші? Ні. Але вони не передають ці гроші Україні. Чому? Бо це був би тотальний розрив економічних відносин з Російською Федерацією", – вважає Зеленський.
Те саме, на думку Президента, відбувається й на прикладі посольств.
"Чи всі країни закрили свої посольства? Ні. Всі відправили російських дипломатів додому? Ні. Деяких дипломатів відправили. Показово. Але в цьому більше театру, ніж реалій", – сказав Зеленський, додавши, що "з Росією всі залишають двері трішки привідкритими", про всяк випадок.
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Другие пацаны тоже конкретные, бабло вложили, прибыль хотят получать, убытки не нужны, ради нас несчастных украинцев должны ли?
Воно ще має наглість дорікати коли фактично його фінансове виживання, та навіть виживання його смердючої тушки та його б.лдської сімейки повністю залежить від Заходу.
Якщо не подобається Захід, то відмовляйся від допомоги гуманітарної як мінімум. І зброї бажано теж.
Бо хочет і рибку з'їсти і накуй сісти.
На міжгалактичному саміті бикони, щоб пам'ятали!
У вересні в США/Канаді вже биконув, лишив Україну без зброї та грошей.
За перші 3 місяці 2024го держборг зріс більше ніж на 20 млрд$.
Пафтаріш?
А сам непробував, ГРІМ, чи ще щось подібне, на серію поставити, за час своєї легітимності?? СРАТЬєх … Оманський…
Гончарук таки, сказав про ухилянта правду, як це не соромно, для отих 73%, які прийшли в другому турі під гаслом,- Тільки не Попох…
Серед тих кількох супер-менеджерів, котрі рулять Україною, ні одного українця. Кур-р-рва...
Ви можете уявити собі Національну збірну Британії з футболу, де грають виключно китайці? Китайці, котрі не вміють грати у футбол... Кур-р-рва...
Усі твої дії кажуть про ненависть до усього українського .
скоріше титан їде на якусь фондову біржу в ЄС або США , а потім якась прокладка з Казахстану викуповує , а там уже діло рук і ніяких махінацій
і що ти будеш робити з цим ?
Почнеш виробляти зброю в 100 разів більше і відновиш ядерний потенціал Україні ?
Ні !
ну так навіщо тоді це сказав ?