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Новости Санкции против России
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Зеленский: Тотального разрыва западных стран с Россией не произошло

Президент України Володимир Зеленський

Западные страны не разорвали полностью отношений со страной-агрессором РФ.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью для The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда ты санкционируешь российский бизнес и выводишь его с рынка, это санкция, которая работает стопроцентно", - рассказал Зеленский.

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По его словам, тогда "можно спрогнозировать, что будет с экономикой России". Зато в санкционной политике нашлось немало возможностей для России продолжать экономические связи с Западом.

"Если ты заморозил их капитал, то как замороженный капитал на территории ЕС помогает европейскому обществу? Никак. Они используют эти деньги? Нет. Но они не передают эти деньги Украине. Почему? Потому что это был бы тотальный разрыв экономических отношений с Российской Федерацией", - считает Зеленский.

То же, по мнению президента, происходит и на примере посольств.

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"Все ли страны закрыли свои посольства? Нет. Все отправили российских дипломатов домой? Нет. Некоторых дипломатов отправили. Показательно. Но в этом больше театра, чем реалий", - сказал Зеленский, добавив, что "с Россией все оставляют двери немножко приоткрытыми", на всякий случай.

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) санкции (11279)


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Топ комментарии
+32
Ти теж не розірвав. Чого від інших вимагаєш?
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25.05.2024 19:12
+19
От утирок. Припини, для початку, газ цапський по трубах в Європу гнати. Скоморох прострочений.
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25.05.2024 19:14
+19
Дивись щоб не відбулось тотального розриву Заходу з твоїм режимом, нелегітимна макака.

Воно ще має наглість дорікати коли фактично його фінансове виживання, та навіть виживання його смердючої тушки та його б.лдської сімейки повністю залежить від Заходу.
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25.05.2024 19:22
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Правила форума Совет форумчан
Ти теж не розірвав. Чого від інших вимагаєш?
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25.05.2024 19:12 Ответить
От утирок. Припини, для початку, газ цапський по трубах в Європу гнати. Скоморох прострочений.
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25.05.2024 19:14 Ответить
Це вимога наших європейських ,,спонсорів,,
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25.05.2024 20:39 Ответить
Пустозвон !
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25.05.2024 19:14 Ответить
Вовчик сам бизнес делал с раскоштаном с друзьями, сам разорвал, прежде чем других упрекать?
Другие пацаны тоже конкретные, бабло вложили, прибыль хотят получать, убытки не нужны, ради нас несчастных украинцев должны ли?
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25.05.2024 19:15 Ответить
А тобто якщо зелень так робить то і Європі можна так?
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25.05.2024 21:28 Ответить
https://ibb.co/MMJmtjp
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25.05.2024 19:15 Ответить
Ще б пак! Ба більш! Ці двері не трішки привідкриті, а навстіж! Закриті - це коли США повне ембарго для Куби зробило!! І тільки завдяки совку вона спромоглася злиденно їснувати!!!
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25.05.2024 19:17 Ответить
100 відео за добу ( увесь світ не добрий, винні всі, окрім мене ).. І похвальба звісно ж ! Але, як написала якась людина в інеті : Всі його досягнення видно на цвинтарях України. Крапка.
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25.05.2024 19:19 Ответить
А ти вже розірвав, чмошник? Як там фсбпархат себе почуває? Допоки кроти будуть сидіти в ОПі? Ти покажи приклад, а потім кивай на інших. Цинічний кіздабол!
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25.05.2024 19:20 Ответить
Звісно не відбулося.Вони бачать що на рашці досі їдуть серіали 95 кварталу,чьому їм рвати з рашкою.
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25.05.2024 19:20 Ответить
Дивись щоб не відбулось тотального розриву Заходу з твоїм режимом, нелегітимна макака.

Воно ще має наглість дорікати коли фактично його фінансове виживання, та навіть виживання його смердючої тушки та його б.лдської сімейки повністю залежить від Заходу.
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25.05.2024 19:22 Ответить
Ну давай я буду дорікати я не зелень але мій брат воює на нулі я служу в армії теж, знайомі воюють а Європа досих пір торгує з тим хто нас вбиває якось це не дуже добре
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25.05.2024 21:31 Ответить
Україна теж торгувала з росією коли була війна з Грузією.
Якщо не подобається Захід, то відмовляйся від допомоги гуманітарної як мінімум. І зброї бажано теж.
Бо хочет і рибку з'їсти і накуй сісти.
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25.05.2024 23:40 Ответить
І Європа торгувала і США більше того Європа і США не покарали Росію за злочини в Грузії така терпільська позиція США і Європи у агресії РФ до Грузії це нормально??
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26.05.2024 10:36 Ответить
Правдолюб, майже як його бездумна.
На міжгалактичному саміті бикони, щоб пам'ятали!
У вересні в США/Канаді вже биконув, лишив Україну без зброї та грошей.
За перші 3 місяці 2024го держборг зріс більше ніж на 20 млрд$.
Пафтаріш?
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25.05.2024 19:23 Ответить
Вова,а ти сам вже схематози з титановими рудами прикрив,з яких орки потім роблять ракети і літаки,чи 5-ти "найефективнішим" можна з рф торгувати?
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25.05.2024 19:27 Ответить
То в очі хоче прутіну, чи куди там, заглянути, то «тотальний розрив» з московією від Західних Партнерів чекає…?
А сам непробував, ГРІМ, чи ще щось подібне, на серію поставити, за час своєї легітимності?? СРАТЬєх … Оманський…
Гончарук таки, сказав про ухилянта правду, як це не соромно, для отих 73%, які прийшли в другому турі під гаслом,- Тільки не Попох…
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25.05.2024 19:31 Ответить
Бачили очі, що вибирали? Кур-р-рва...
Серед тих кількох супер-менеджерів, котрі рулять Україною, ні одного українця. Кур-р-рва...
Ви можете уявити собі Національну збірну Британії з футболу, де грають виключно китайці? Китайці, котрі не вміють грати у футбол... Кур-р-рва...
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25.05.2024 19:34 Ответить
Коли воно вже заткнеться?
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25.05.2024 19:34 Ответить
Довбню, почни із себе, хоча б зі сватів. Роялті за сватів кишеню не жмуть? Усі твої призначенці мають тісні зв'язки із підорашею Та і сам ти малорос і дієш як в Омані із патрушевим домовився.
Усі твої дії кажуть про ненависть до усього українського .
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25.05.2024 19:38 Ответить
Чи не занадто на ЦЕНЗОРІ Zеленого пустозвонства?
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25.05.2024 19:39 Ответить
Чи не занадто просто пустозвонства?
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25.05.2024 19:55 Ответить
Нічо-нічо. Тут на цензорі були мудрагелі, які писали, що так і треба. План "Анаконда" діє. Поступово мамерика русню задушить своїми санкціями.
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25.05.2024 19:39 Ответить
А зелені ''свати'' як там на кацапії ''поживають''? А твої коллєгі по ОПі всі порозривали зв'язки?
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25.05.2024 19:41 Ответить
Нахера нужен цей поц, який здатен тільки щось проїбати. Ще й команду військових набрав собі під стать- теж все пройобують та розказують про свої успіхи про наступ у сторону Львова.
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25.05.2024 19:45 Ответить
Цікаво, а дебільні "Свати" йдуть ще по свиноТБ?
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25.05.2024 19:49 Ответить
в Харькове наводчику путинских ракет на город дали всего 5 лет (и это он ещё не обжаловал). это такая политика правительства специально? что б чаще города бомбили? да и не разорвана любовь к казнакрадам и прочим преступникам. правительство лицемеров.
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25.05.2024 19:51 Ответить
Усопни падаль
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25.05.2024 19:51 Ответить
А Янєлох тим часом сам би не проти влаштувати мирні переговори з плєшивим ху@лом.
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25.05.2024 19:53 Ответить
Читаючи коментарі і тут,і в соцмережах,на події останніх тижнів та днів,з'являється стійке відчуття,що падіння в прірву набирає обертів швидше,чим можна було собі уявити.Справа рухається до якоїсь розв'язки,поки що,особисто мені не зрозумілої.
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25.05.2024 19:53 Ответить
Про свою кіноіндустрію, та "юморні" проекти на Кацапії забув згадати.
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25.05.2024 19:58 Ответить
Воно опудало хоч саме розуміє значення словосполучення тотальний розрив?
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25.05.2024 20:00 Ответить
Ну,а ти для початку розірви все з совком(А то через день вітаєш шахтарів,доярок,бухгалтерів і т.д.
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25.05.2024 20:18 Ответить
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25.05.2024 20:36 Ответить
А який же бовдур продае кацапам титанову руду?
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25.05.2024 21:05 Ответить
На пряму навряд чи .

скоріше титан їде на якусь фондову біржу в ЄС або США , а потім якась прокладка з Казахстану викуповує , а там уже діло рук і ніяких махінацій
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25.05.2024 21:53 Ответить
От сволота, так сволота. Сам з дЄрмаком навіть не тотально, а хоча б приймати Мівіну не розірвав. Проте, партнерам кевенівська критика, а своє навіть в окулярах не бачить. І чого смердіти, коли ти вже бозна хто для всіх. Українців., крім ЗМІ які ще продовжують лизати руку Боненвтіка. зеленский - не президент. ВсЬо крапка. Він - самозванець. Іншого не має бути.
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25.05.2024 21:58 Ответить
З приходом зеленского товарообіг між Україною та рашистами зріс на 20%. Шо наркоман там чеше - йди вколись, бо ломка язика.
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25.05.2024 22:21 Ответить
хорошее фото в зел реглане, выгнали нелегитимного
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25.05.2024 22:45 Ответить
"можна спрогнозувати, що буде з економікою Росії" - нічого не буде. Нічого. Бабла море.
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25.05.2024 23:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=DWcmoLcY2aI&t=204s Як маленький малорос швидко перевзувся
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25.05.2024 23:23 Ответить
Так не розірвали .
і що ти будеш робити з цим ?

Почнеш виробляти зброю в 100 разів більше і відновиш ядерний потенціал Україні ?

Ні !

ну так навіщо тоді це сказав ?
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26.05.2024 00:20 Ответить
 
 