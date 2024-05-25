Зеленский: Тотального разрыва западных стран с Россией не произошло

Западные страны не разорвали полностью отношений со страной-агрессором РФ.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью для The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда ты санкционируешь российский бизнес и выводишь его с рынка, это санкция, которая работает стопроцентно", - рассказал Зеленский.

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По его словам, тогда "можно спрогнозировать, что будет с экономикой России". Зато в санкционной политике нашлось немало возможностей для России продолжать экономические связи с Западом.

"Если ты заморозил их капитал, то как замороженный капитал на территории ЕС помогает европейскому обществу? Никак. Они используют эти деньги? Нет. Но они не передают эти деньги Украине. Почему? Потому что это был бы тотальный разрыв экономических отношений с Российской Федерацией", - считает Зеленский.

То же, по мнению президента, происходит и на примере посольств.

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"Все ли страны закрыли свои посольства? Нет. Все отправили российских дипломатов домой? Нет. Некоторых дипломатов отправили. Показательно. Но в этом больше театра, чем реалий", - сказал Зеленский, добавив, что "с Россией все оставляют двери немножко приоткрытыми", на всякий случай.