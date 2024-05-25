Зеленский: Тотального разрыва западных стран с Россией не произошло
Западные страны не разорвали полностью отношений со страной-агрессором РФ.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью для The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Когда ты санкционируешь российский бизнес и выводишь его с рынка, это санкция, которая работает стопроцентно", - рассказал Зеленский.
По его словам, тогда "можно спрогнозировать, что будет с экономикой России". Зато в санкционной политике нашлось немало возможностей для России продолжать экономические связи с Западом.
"Если ты заморозил их капитал, то как замороженный капитал на территории ЕС помогает европейскому обществу? Никак. Они используют эти деньги? Нет. Но они не передают эти деньги Украине. Почему? Потому что это был бы тотальный разрыв экономических отношений с Российской Федерацией", - считает Зеленский.
То же, по мнению президента, происходит и на примере посольств.
"Все ли страны закрыли свои посольства? Нет. Все отправили российских дипломатов домой? Нет. Некоторых дипломатов отправили. Показательно. Но в этом больше театра, чем реалий", - сказал Зеленский, добавив, что "с Россией все оставляют двери немножко приоткрытыми", на всякий случай.
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Другие пацаны тоже конкретные, бабло вложили, прибыль хотят получать, убытки не нужны, ради нас несчастных украинцев должны ли?
Воно ще має наглість дорікати коли фактично його фінансове виживання, та навіть виживання його смердючої тушки та його б.лдської сімейки повністю залежить від Заходу.
Якщо не подобається Захід, то відмовляйся від допомоги гуманітарної як мінімум. І зброї бажано теж.
Бо хочет і рибку з'їсти і накуй сісти.
На міжгалактичному саміті бикони, щоб пам'ятали!
У вересні в США/Канаді вже биконув, лишив Україну без зброї та грошей.
За перші 3 місяці 2024го держборг зріс більше ніж на 20 млрд$.
Пафтаріш?
А сам непробував, ГРІМ, чи ще щось подібне, на серію поставити, за час своєї легітимності?? СРАТЬєх … Оманський…
Гончарук таки, сказав про ухилянта правду, як це не соромно, для отих 73%, які прийшли в другому турі під гаслом,- Тільки не Попох…
Серед тих кількох супер-менеджерів, котрі рулять Україною, ні одного українця. Кур-р-рва...
Ви можете уявити собі Національну збірну Британії з футболу, де грають виключно китайці? Китайці, котрі не вміють грати у футбол... Кур-р-рва...
Усі твої дії кажуть про ненависть до усього українського .
скоріше титан їде на якусь фондову біржу в ЄС або США , а потім якась прокладка з Казахстану викуповує , а там уже діло рук і ніяких махінацій
і що ти будеш робити з цим ?
Почнеш виробляти зброю в 100 разів більше і відновиш ядерний потенціал Україні ?
Ні !
ну так навіщо тоді це сказав ?