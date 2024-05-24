Зеленский на 10 лет продлил санкции против российских телеканалов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому на 10 лет продлены санкции против российских телеканалов и других пропагандистских СМИ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Ограничения касаются мультимедийного информационного центра "Известия", газеты "Московский комсомолец", ряда российских телеканалов РЕН ТВ, НТВ, "Звезда", ТНТ и др., газет и информагентств в РФ и оккупированном ею Крыму, в частности:
- → АО "Москва Медиа";
- → АО "Первый канал. Всемирная сеть";
- → ООО "Уранис";
- → информационный центр радиовещания, искусства и культуры "Вера, надежда, любовь";
- → АО "Телерадиокомпания "Петербург";
- → телерадиокомпания "Крым";
- → информационная платформа "Крымпресс";
- → Крымская газета;
- → телерадиокомпания "Ялта".
Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины и ряд других мер.
17 мая Совет Европейского Союза решил приостановить на территории блока вещание российских пропагандистских медиа: РИА Новости, газеты "Известия", Российской газеты, а также псевдочешского сайта Voice of Europe, который на самом деле является проектом бывшего депутата Верховной Рады Виктора Медведчука.
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Мабуть, єрмак вийшов до туалету, а татаров зайнятий Червінським та суддівськими, тому і вийшло, десь так…
така невідкладна справа а що там з снарядами
https://www.facebook.com/butusov.yuriy Юрій Бутусов
Лейтенант ЗСУ почитав заяву Зеленського про забезпечення армії снарядами, і тепер звертається до усіх, коли ж снаряди приїдуть нарешті до гармат у його бригаді, може президент не знає, що тут про одну з бригад забули, і зараз через фейсбук підвезуть? Один шанс отримати снаряди, написати допис. Сподіваюсь, що щось зроблять.
внутрішню ситуаціюрейтинги найвеличнішого... Ага...