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Зеленский на 10 лет продлил санкции против российских телеканалов

Президент України Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому на 10 лет продлены санкции против российских телеканалов и других пропагандистских СМИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Ограничения касаются мультимедийного информационного центра "Известия", газеты "Московский комсомолец", ряда российских телеканалов РЕН ТВ, НТВ, "Звезда", ТНТ и др., газет и информагентств в РФ и оккупированном ею Крыму, в частности:

  • → АО "Москва Медиа";
  • → АО "Первый канал. Всемирная сеть";
  • → ООО "Уранис";
  • → информационный центр радиовещания, искусства и культуры "Вера, надежда, любовь";
  • → АО "Телерадиокомпания "Петербург";
  • → телерадиокомпания "Крым";
  • → информационная платформа "Крымпресс";
  • → Крымская газета;
  • → телерадиокомпания "Ялта".

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Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины и ряд других мер.

17 мая Совет Европейского Союза решил приостановить на территории блока вещание российских пропагандистских медиа: РИА Новости, газеты "Известия", Российской газеты, а также псевдочешского сайта Voice of Europe, который на самом деле является проектом бывшего депутата Верховной Рады Виктора Медведчука.

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) пропаганда (3673) россия (95454) санкции (11279)


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Топ комментарии
+13
ворог свободи слова, узурпатор інфопростору, інфомародер пєрєсідєнт Зєлєнскій, а незаконні санкції проти прямого 5го еспресо коли будуть знято? і коли буде звільнено патріота-воїна Червінського?.. легітимний-2 ти наш
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24.05.2024 22:23
+10
А коли ішак зніме санкції з трьох українських каналів?
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24.05.2024 21:59
+9
А величезні кошти з такого непотребу як лайномарафон потрібно передати на ЗСУ...
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24.05.2024 21:58
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А де ж квартал крутить будуть?
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24.05.2024 21:55 Ответить
А він запитав дозвіл у Оманських «інвесторів»??
Мабуть, єрмак вийшов до туалету, а татаров зайнятий Червінським та суддівськими, тому і вийшло, десь так…
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24.05.2024 21:56 Ответить
а чому на 10 років, а не довічно?
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24.05.2024 21:57 Ответить
Бо воно правити поки планує наступні 10 років, а там видно буде.
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25.05.2024 05:25 Ответить
А величезні кошти з такого непотребу як лайномарафон потрібно передати на ЗСУ...
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24.05.2024 21:58 Ответить
А коли ішак зніме санкції з трьох українських каналів?
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24.05.2024 21:59 Ответить
Ішак щойно повернувся з китаю. Ще не встиг
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24.05.2024 23:07 Ответить
Як від серця відірвав...
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24.05.2024 22:05 Ответить
Всі шість коментаторів вище мене, будь ласка зробіть відповідь одним словом. Це добре чи погано?
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24.05.2024 22:18 Ответить
А що таке сарказм Вам відомо, чи теж треба розжовувати?
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25.05.2024 05:26 Ответить
ворог свободи слова, узурпатор інфопростору, інфомародер пєрєсідєнт Зєлєнскій, а незаконні санкції проти прямого 5го еспресо коли будуть знято? і коли буде звільнено патріота-воїна Червінського?.. легітимний-2 ти наш
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24.05.2024 22:23 Ответить
Окупант телеканалів, верни в ефір Т2 проукраїнські канали!
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24.05.2024 22:31 Ответить
А чого не навічно?
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24.05.2024 22:43 Ответить
марафон! марафон! феномарафон! ой, телефеномарафон
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24.05.2024 22:53 Ответить
давай на 100 лет
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24.05.2024 22:54 Ответить
І що , навіть проти тих, що "сватів" крутять?
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24.05.2024 23:06 Ответить
Моцно боже за що це нам
така невідкладна справа а що там з снарядами

https://www.facebook.com/butusov.yuriy Юрій Бутусов

Лейтенант ЗСУ почитав заяву Зеленського про забезпечення армії снарядами, і тепер звертається до усіх, коли ж снаряди приїдуть нарешті до гармат у його бригаді, може президент не знає, що тут про одну з бригад забули, і зараз через фейсбук підвезуть? Один шанс отримати снаряди, написати допис. Сподіваюсь, що щось зроблять.
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24.05.2024 23:12 Ответить
Доставка снарядів ускладнена через буйний ріст "мільярда дерев", які найвеличніше обіцяло. Там же, в тому лісі, заплутали "мільйон дронів", "смартфони пенсіонерам" та "4000 баксюків вчителям". За всім цим споглядають випускники "університету майбутнього" від боневтіка янелоховіча, а викладачи трускавецької академії призначають якусь Мар'яну Ректором і дають їй звання найвеличнішого дохтура околовсячєской стратегії і професора тактичної маячні.
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24.05.2024 23:36 Ответить
На Украинских Карпатах есть транслятор который передает с Европы в росию программы телевидения.
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24.05.2024 23:13 Ответить
Угу... А також проти "Еспресо", "5" та "Прямого" - як антидєрьмаківських і таких, що негативно впливають на внутрішню ситуацію рейтинги найвеличнішого... Ага...
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24.05.2024 23:30 Ответить
Зеленський на 10 років продовжив санкції проти російських телеканалів Джерело: ВСІ ЗАПИСУЮТЬ ? - Вова Зельонскій хоче керувати Україною ще 10 років додатково до свого президенсського терміну
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24.05.2024 23:59 Ответить
Сьогодні дружина розповіла про колегу з роботи. Колега сказала, що якби зняти Зеленського, то путін би ще забрав Харків і Суми та війна і закінчилася б. І ми знову би зажили щасливо без війни. Дружина наполегливо поцікавилась звідки вона черпає інфу. Відповідь- Дуже розумні люди сказали.- Я чомусь зразу згадав Цензор. Просто безліч таких ,, розумних людей,, тут з'явилося останнім часом. Може вона наших форумчан наслухалась?
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25.05.2024 00:15 Ответить
13-ти денний, добре, що таких еталонних кугутів-зебілів як ти, тут регулярно вирізують.
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25.05.2024 02:53 Ответить
Давай ти не будеш мене повчати як це робиш роками. Чи моєї української тобі знову замало? Ми ж начеб то домовлялися не чіпати один одного, як що ти ще не забув. Про колегу дружина правда.Сказано це було позавчора серед ще пару жіночок. І якщо до мене прийдуть люди в цивільному я і призвіще її назву. Хай покопаються в цій тварюці.
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25.05.2024 13:04 Ответить
обмежений, не свисти.
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26.05.2024 00:45 Ответить
Не свисти це ти про що конкретно?
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26.05.2024 10:14 Ответить
Що ти закрив? Ми і до цього їх не бачили, в тебе на марафоні більше гнилі, чим на буть якому ефірі! Верни " ПРЯМИЙ", 5 канал, "ЕКСПРЕССО"
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25.05.2024 06:59 Ответить
Чомусь наші українські канали пересідент закрив набагато раніше.Набудував фортифікацій у Харкові,зробив 400 тисяч дронів на ЗСУ і допоміг путлеру знищити тес по Україні залишивши без світла.
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25.05.2024 09:06 Ответить
 
 