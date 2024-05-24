Зеленский на 10 лет продлил санкции против российских телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому на 10 лет продлены санкции против российских телеканалов и других пропагандистских СМИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Ограничения касаются мультимедийного информационного центра "Известия", газеты "Московский комсомолец", ряда российских телеканалов РЕН ТВ, НТВ, "Звезда", ТНТ и др., газет и информагентств в РФ и оккупированном ею Крыму, в частности:

→ АО "Москва Медиа";

→ АО "Первый канал. Всемирная сеть";

→ ООО "Уранис";

→ информационный центр радиовещания, искусства и культуры "Вера, надежда, любовь";

→ АО "Телерадиокомпания "Петербург";

→ телерадиокомпания "Крым";

→ информационная платформа "Крымпресс";

→ Крымская газета;

→ телерадиокомпания "Ялта".

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Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины и ряд других мер.

17 мая Совет Европейского Союза решил приостановить на территории блока вещание российских пропагандистских медиа: РИА Новости, газеты "Известия", Российской газеты, а также псевдочешского сайта Voice of Europe, который на самом деле является проектом бывшего депутата Верховной Рады Виктора Медведчука.