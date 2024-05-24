Зеленський на 10 років продовжив санкції проти російських телеканалів
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким на 10 років продовжено санкції проти російських телеканалів та інших пропагандистських ЗМІ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Обмеження стосуються мультимедійного інформаційного центру "Известия", газети "Московский комсомолец", низки російських телеканалів РЕН ТВ, НТВ, "Звезда", ТНТ та ін., газет та інформагенств у РФ та окупованому нею Криму, зокрема:
- → АТ "Москва Медіа";
- → АТ "Перший канал. Всесвітня мережа";
- → ТОВ "Ураніс";
- → інформаційний центр радіомовлення, мистецтва і культури "Віра, надія, любов";
- → АТ "Телерадіокомпанія "Петербург";
- → телерадіокомпанія "Крим";
- → інформаційна платформа "Кримпрес";
- → Кримська газета;
- → телерадіокомпанія "Ялта".
Санкції передбачають блокування активів, обмеження торгових операцій, запобігання виведенню капіталу за межі України та низку інших заходів.
17 травня Рада Європейського Союзу вирішила призупинити на території блоку мовлення російських пропагандистських медіа: РІА Новості, газети "Известия", Російської газети, а також псевдочеського сайту Voice of Europe, який насправді є проєктом колишнього депутата Верховної Ради Віктора Медведчука.
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Мабуть, єрмак вийшов до туалету, а татаров зайнятий Червінським та суддівськими, тому і вийшло, десь так…
така невідкладна справа а що там з снарядами
https://www.facebook.com/butusov.yuriy Юрій Бутусов
Лейтенант ЗСУ почитав заяву Зеленського про забезпечення армії снарядами, і тепер звертається до усіх, коли ж снаряди приїдуть нарешті до гармат у його бригаді, може президент не знає, що тут про одну з бригад забули, і зараз через фейсбук підвезуть? Один шанс отримати снаряди, написати допис. Сподіваюсь, що щось зроблять.
внутрішню ситуаціюрейтинги найвеличнішого... Ага...