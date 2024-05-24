Зеленський на 10 років продовжив санкції проти російських телеканалів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким на 10 років продовжено санкції проти російських телеканалів та інших пропагандистських ЗМІ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Обмеження стосуються мультимедійного інформаційного центру "Известия", газети "Московский комсомолец", низки російських телеканалів РЕН ТВ, НТВ, "Звезда", ТНТ та ін., газет та інформагенств у РФ та окупованому нею Криму, зокрема:

→ АТ "Москва Медіа";

→ АТ "Перший канал. Всесвітня мережа";

→ ТОВ "Ураніс";

→ інформаційний центр радіомовлення, мистецтва і культури "Віра, надія, любов";

→ АТ "Телерадіокомпанія "Петербург";

→ телерадіокомпанія "Крим";

→ інформаційна платформа "Кримпрес";

→ Кримська газета;

→ телерадіокомпанія "Ялта".

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Санкції передбачають блокування активів, обмеження торгових операцій, запобігання виведенню капіталу за межі України та низку інших заходів.

17 травня Рада Європейського Союзу вирішила призупинити на території блоку мовлення російських пропагандистських медіа: РІА Новості, газети "Известия", Російської газети, а також псевдочеського сайту Voice of Europe, який насправді є проєктом колишнього депутата Верховної Ради Віктора Медведчука.