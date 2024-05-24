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Зеленський на 10 років продовжив санкції проти російських телеканалів

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким на 10 років продовжено санкції проти російських телеканалів та інших пропагандистських ЗМІ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Обмеження стосуються мультимедійного інформаційного центру "Известия", газети "Московский комсомолец", низки російських телеканалів РЕН ТВ, НТВ, "Звезда", ТНТ та ін., газет та інформагенств у РФ та окупованому нею Криму, зокрема:

  • → АТ "Москва Медіа";
  • → АТ "Перший канал. Всесвітня мережа";
  • → ТОВ "Ураніс";
  • → інформаційний центр радіомовлення, мистецтва і культури "Віра, надія, любов";
  • → АТ "Телерадіокомпанія "Петербург";
  • → телерадіокомпанія "Крим";
  • → інформаційна платформа "Кримпрес";
  • → Кримська газета;
  • → телерадіокомпанія "Ялта".

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Санкції передбачають блокування активів, обмеження торгових операцій, запобігання виведенню капіталу за межі України та низку інших заходів.

17 травня Рада Європейського Союзу вирішила призупинити на території блоку мовлення російських пропагандистських медіа: РІА Новості, газети "Известия", Російської газети, а також псевдочеського сайту Voice of Europe, який насправді є проєктом колишнього депутата Верховної Ради Віктора Медведчука.

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) пропаганда (2799) росія (65052) санкції (11806)


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Топ коментарі
+13
ворог свободи слова, узурпатор інфопростору, інфомародер пєрєсідєнт Зєлєнскій, а незаконні санкції проти прямого 5го еспресо коли будуть знято? і коли буде звільнено патріота-воїна Червінського?.. легітимний-2 ти наш
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24.05.2024 22:23
+10
А коли ішак зніме санкції з трьох українських каналів?
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24.05.2024 21:59
+9
А величезні кошти з такого непотребу як лайномарафон потрібно передати на ЗСУ...
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24.05.2024 21:58
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А де ж квартал крутить будуть?
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24.05.2024 21:55 Відповісти
А він запитав дозвіл у Оманських «інвесторів»??
Мабуть, єрмак вийшов до туалету, а татаров зайнятий Червінським та суддівськими, тому і вийшло, десь так…
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24.05.2024 21:56 Відповісти
а чому на 10 років, а не довічно?
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24.05.2024 21:57 Відповісти
Бо воно правити поки планує наступні 10 років, а там видно буде.
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25.05.2024 05:25 Відповісти
А величезні кошти з такого непотребу як лайномарафон потрібно передати на ЗСУ...
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24.05.2024 21:58 Відповісти
А коли ішак зніме санкції з трьох українських каналів?
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24.05.2024 21:59 Відповісти
Ішак щойно повернувся з китаю. Ще не встиг
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24.05.2024 23:07 Відповісти
Як від серця відірвав...
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24.05.2024 22:05 Відповісти
Всі шість коментаторів вище мене, будь ласка зробіть відповідь одним словом. Це добре чи погано?
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24.05.2024 22:18 Відповісти
А що таке сарказм Вам відомо, чи теж треба розжовувати?
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25.05.2024 05:26 Відповісти
ворог свободи слова, узурпатор інфопростору, інфомародер пєрєсідєнт Зєлєнскій, а незаконні санкції проти прямого 5го еспресо коли будуть знято? і коли буде звільнено патріота-воїна Червінського?.. легітимний-2 ти наш
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24.05.2024 22:23 Відповісти
Окупант телеканалів, верни в ефір Т2 проукраїнські канали!
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24.05.2024 22:31 Відповісти
А чого не навічно?
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24.05.2024 22:43 Відповісти
марафон! марафон! феномарафон! ой, телефеномарафон
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24.05.2024 22:53 Відповісти
давай на 100 лет
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24.05.2024 22:54 Відповісти
І що , навіть проти тих, що "сватів" крутять?
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24.05.2024 23:06 Відповісти
Моцно боже за що це нам
така невідкладна справа а що там з снарядами

https://www.facebook.com/butusov.yuriy Юрій Бутусов

Лейтенант ЗСУ почитав заяву Зеленського про забезпечення армії снарядами, і тепер звертається до усіх, коли ж снаряди приїдуть нарешті до гармат у його бригаді, може президент не знає, що тут про одну з бригад забули, і зараз через фейсбук підвезуть? Один шанс отримати снаряди, написати допис. Сподіваюсь, що щось зроблять.
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24.05.2024 23:12 Відповісти
Доставка снарядів ускладнена через буйний ріст "мільярда дерев", які найвеличніше обіцяло. Там же, в тому лісі, заплутали "мільйон дронів", "смартфони пенсіонерам" та "4000 баксюків вчителям". За всім цим споглядають випускники "університету майбутнього" від боневтіка янелоховіча, а викладачи трускавецької академії призначають якусь Мар'яну Ректором і дають їй звання найвеличнішого дохтура околовсячєской стратегії і професора тактичної маячні.
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24.05.2024 23:36 Відповісти
На Украинских Карпатах есть транслятор который передает с Европы в росию программы телевидения.
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24.05.2024 23:13 Відповісти
Угу... А також проти "Еспресо", "5" та "Прямого" - як антидєрьмаківських і таких, що негативно впливають на внутрішню ситуацію рейтинги найвеличнішого... Ага...
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24.05.2024 23:30 Відповісти
Зеленський на 10 років продовжив санкції проти російських телеканалів Джерело: ВСІ ЗАПИСУЮТЬ ? - Вова Зельонскій хоче керувати Україною ще 10 років додатково до свого президенсського терміну
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24.05.2024 23:59 Відповісти
Сьогодні дружина розповіла про колегу з роботи. Колега сказала, що якби зняти Зеленського, то путін би ще забрав Харків і Суми та війна і закінчилася б. І ми знову би зажили щасливо без війни. Дружина наполегливо поцікавилась звідки вона черпає інфу. Відповідь- Дуже розумні люди сказали.- Я чомусь зразу згадав Цензор. Просто безліч таких ,, розумних людей,, тут з'явилося останнім часом. Може вона наших форумчан наслухалась?
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25.05.2024 00:15 Відповісти
13-ти денний, добре, що таких еталонних кугутів-зебілів як ти, тут регулярно вирізують.
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25.05.2024 02:53 Відповісти
Давай ти не будеш мене повчати як це робиш роками. Чи моєї української тобі знову замало? Ми ж начеб то домовлялися не чіпати один одного, як що ти ще не забув. Про колегу дружина правда.Сказано це було позавчора серед ще пару жіночок. І якщо до мене прийдуть люди в цивільному я і призвіще її назву. Хай покопаються в цій тварюці.
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25.05.2024 13:04 Відповісти
обмежений, не свисти.
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26.05.2024 00:45 Відповісти
Не свисти це ти про що конкретно?
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26.05.2024 10:14 Відповісти
Що ти закрив? Ми і до цього їх не бачили, в тебе на марафоні більше гнилі, чим на буть якому ефірі! Верни " ПРЯМИЙ", 5 канал, "ЕКСПРЕССО"
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25.05.2024 06:59 Відповісти
Чомусь наші українські канали пересідент закрив набагато раніше.Набудував фортифікацій у Харкові,зробив 400 тисяч дронів на ЗСУ і допоміг путлеру знищити тес по Україні залишивши без світла.
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25.05.2024 09:06 Відповісти
 
 