Рішення G-7 надати Україні $50 млрд із заморожених активів РФ є історичним кроком і чітким сигналом для Путіна, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що рішення країн G7 надати Україні близько 50 мільярдів доларів фінансової підтримки шляхом заморожених російських активів є чітким сигналом для російського диктатора Володимира Путіна.
Його заяву цитує видання Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Виступаючи перед журналістами на щорічному саміті G7 в Італії, Шольц заявив, що очільник Кремля Путін помиляється, очікуючи, що міжнародна підтримка України з часом зменшиться.
"Це дуже чітке зобов'язання, яке має надихнути українців робити все необхідне для захисту своєї незалежності й суверенітету", - наголосив Шольц.
І це також чіткий сигнал російському президенту, що він не може просто відсиджуватися і сподіватися, що фіскальні проблеми в країні, яка підтримує Україну, одного дня дозволять йому виграти цю війну. Це дуже історичний крок, який ми робимо сьогодні, - додав канцлер Німеччини.
Нагадаємо, план G7 для України базується на наданні багаторічної позики Києву з використанням прибутку від близько $300 млрд конфіскованих російських коштів.
Напередодні міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер повідомив, що Україна отримає 50 млрд доларів США із заморожених активів РФ.
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