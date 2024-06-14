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Рішення G-7 надати Україні $50 млрд із заморожених активів РФ є історичним кроком і чітким сигналом для Путіна, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що рішення країн G7 надати Україні близько 50 мільярдів доларів фінансової підтримки шляхом заморожених російських активів є чітким сигналом для російського диктатора Володимира Путіна.

Його заяву цитує видання Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Виступаючи перед журналістами на щорічному саміті G7 в Італії, Шольц заявив, що очільник Кремля Путін помиляється, очікуючи, що міжнародна підтримка України з часом зменшиться.

"Це дуже чітке зобов'язання, яке має надихнути українців робити все необхідне для захисту своєї незалежності й суверенітету", - наголосив Шольц.

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І це також чіткий сигнал російському президенту, що він не може просто відсиджуватися і сподіватися, що фіскальні проблеми в країні, яка підтримує Україну, одного дня дозволять йому виграти цю війну. Це дуже історичний крок, який ми робимо сьогодні, - додав канцлер Німеччини.

Нагадаємо, план G7 для України базується на наданні багаторічної позики Києву з використанням прибутку від близько $300 млрд конфіскованих російських коштів.

Напередодні міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер повідомив, що Україна отримає 50 млрд доларів США із заморожених активів РФ.

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Автор: 

G-7 G7 (1035) Німеччина (7381) Шольц Олаф (1141) заморожені активи (563)


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14.06.2024 08:45 Відповісти
Молодці. Краще допомогати чужими грошима. І взагалі, навіщо мокшам бакси? Тугрики, оце сила!!!
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14.06.2024 09:03 Відповісти
***** вже заплутався у приймачах, не знає яким з них приймати черговий потужний сигнал.
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14.06.2024 08:50 Відповісти
Головне, Зєрмаков не допускати до грошей х#йла.
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14.06.2024 09:11 Відповісти
"план G7 для України базується на наданні багаторічної позики Києву з використанням прибутку від близько $300 млрд конфіскованих російських коштів" - учитывая то, что натворила раша, формат "позики" является неуместным в данном случае.
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14.06.2024 09:18 Відповісти
раша щє не закінчила творити, тому поки тільки відсотки від їх коштів отримаємо на підтримання штанів. Це на міжнародному трибуналі над руснею буде пораховано скільки загалом рашка торчить на відновлення України і вже по рішенню трибуналу тільки можна буде конфіскувати замість "позики".
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14.06.2024 09:31 Відповісти
історичними кроками і чітким сигналами від Західних "друзів" України ,рашистському кровопивцю української крові для дальнішого безнаказанного знищення України і геноциду українців є ненадання Україні фріцами ракет "TAURUS@,лобіювання фріцами інтересів куйла і ненадання Україні членства в НАТО,не підтримання де-яких санкцій прот економіки і ВПК 3,14дерації.Це є не що інше, як відкрита німецька(та не тільки німецька)підтримка ворога України ,та її народу.
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14.06.2024 10:21 Відповісти
 
 