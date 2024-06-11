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Єврокомісія створює фонд власного капіталу для допомоги Україні, - Шольц
Європейська комісія має намір створити фонд власного капіталу для надання необхідної допомоги Україні.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на брифінгу в Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Шольц наголосив, що наразі Україні потрібні можливості для покращення доступу українського бізнесу до капіталу.
"Тому я хочу похвалитися, що Європейська комісія щойно оголосила про створення фонду власного капіталу, який мобілізуватиме важливі засоби для України", - повідомив канцлер.
Більше подробиць наразі не відомо.
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Small Jerboa
показати весь коментар11.06.2024 16:20 Відповісти Мені подобається 0
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