Єврокомісія створює фонд власного капіталу для допомоги Україні, - Шольц

Європейська комісія має намір створити фонд власного капіталу для надання необхідної допомоги Україні.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на брифінгу в Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Шольц наголосив, що наразі Україні потрібні можливості для покращення доступу українського бізнесу до капіталу.

"Тому я хочу похвалитися, що Європейська комісія щойно оголосила про створення фонду власного капіталу, який мобілізуватиме важливі засоби для України", - повідомив канцлер.

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Більше подробиць наразі не відомо.